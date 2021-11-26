КОКАНД

КОКАНД - го­род в Уз­бе­ки­ста­не, в Фер­ган­ской области.

Население 206 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в юго-западной час­ти Фер­ган­ской до­ли­ны, в ни­зо­вье реки Сох (так называемый Со­хский ве­ер). Железнодорожный узел.

Упо­ми­на­ет­ся с X века под на­зва­ния­ми Ху­ва­кенд, Хо­канд, Ха­во­кент, Ха­во­кин. Рас­по­ла­гал­ся на ка­ра­ван­ном пу­ти из Ин­дии и Ки­тая . В XIII веке раз­ру­шен мон­го­ла­ми. В по­сле­дую­щие го­ды на мес­те преж­не­го Коканда су­ще­ст­во­ва­ла кре­пость Эс­ки-Кур­ган. Воз­ро­дил­ся как го­род в 1732 году. С 1740 года сто­ли­ца и главный ре­лигиозный центр Ко­канд­ско­го хан­ст­ва. В 1876 году при­сое­ди­нён к Рос­сии, вклю­чён в ка­че­ст­ве уезд­но­го го­ро­да в со­став Фер­ган­ской области Тур­ке­стан­ско­го генерал-гу­бер­на­тор­ст­ва Российской им­пе­рии. Круп­ный среднеази­атский центр тор­гов­ли. В конце 1917 - начале 1918 годов сто­ли­ца Ко­канд­ской ав­то­но­мии. С 1924 года го­род об­ла­ст­но­го под­чи­не­ния и административный центр Ко­канд­ско­го района Фер­ган­ской области Узбекской ССР. C 31 августа 1991 года в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Уз­бе­ки­стан.

Со­хра­ни­лись ар­хитектурные па­мят­ни­ки XVIII-XX веков: Мед­ре­сеи-Мир (конец XVIII века), мед­ре­се Нар­бу­та-бия (1799 год; ны­не дей­ст­вую­щая ме­четь), биб­лио­те­ка-мед­ре­се Ход­жи­бек (1805 год), ай­ван­ная пят­нич­ная ме­четь (1809-1812 годы; 98 опор­ных стол­бов-ус­ту­нов из Ин­дии) с ми­на­ре­том (1852 год); ан­самб­ли хан­ских усы­паль­ниц Дах­маи-Шо­хон и Ма­да­ри-хан (оба 1825 года), мед­ре­се Ка­мол-Ка­зы, Зим­бар­дор и Хурд­жам (все 1827 года), Дас­тур­хан­чи (1833 год), Ми­ён-Хаз­рат (1861 год), зда­ния бывшего Русского бан­ка (1903 год, с 1963 года Об­ла­ст­ной литературный му­зей имени Га­фура Гу­ля­ма), дом братьев Крафт (1903 год, ны­не гор­во­ен­ко­мат), бывший Русско-Ази­атский банк (1910 год), русская пра­во­слав­ная цер­ковь (1911 год); тра­диционно жи­лые до­ма и квар­таль­ные ме­че­ти с бо­га­той резь­бой и рос­пи­сью, ба­ни, мель­ни­цы, до­ма фаб­ри­кан­тов, ка­мен­ные мос­ты XIX - начала XX веков.

Цен­три­руе­мый пор­та­лом с ба­шен­ка­ми фа­сад двор­ца Ху­до­яр-ха­на «Ур­да» (1863-1873 годы, с 1924 года Крае­ведческий му­зей) об­ли­цо­ван гла­зу­ро­ван­ны­ми жёл­ты­ми и зе­лё­ны­ми плит­ка­ми. В его ин­терь­е­рах - бо­га­тая резь­ба по ган­чу и де­ре­ву, рос­пись клее­вы­ми крас­ка­ми (мас­те­ра Ма-Ра­сул, Ма- Со­лех, Ха­ким­бай). Сре­ди па­мят­ников - брат­ская мо­ги­ла ге­ро­ев Гражданской вой­ны с обе­ли­ском и Веч­ным ог­нём (1965 год), па­мят­ник-ме­мо­ри­ал пи­са­те­лям Коканда на клад­би­ще Шай­хон (1970 год), па­мят­ник ко­канд­цам, по­гиб­шим в го­ды Великой Отечественной вой­ны (1981 год), ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Па­мять-Хо­ти­ра» (1985 год). Ко­канд­ский пе­да­го­гический институт имени Му­ки­ми. Музыкально-дра­ма­тический те­атр имени Хам­зы.

Коканд - ста­рин­ный центр ху­дожественных про­мы­слов (че­кан­ка по ме­ди, тка­че­ст­во, ор­на­мен­таль­ная резь­ба и рос­пись).

Наи­бо­лее раз­ви­ты лёг­кая (хлоп­ко­очи­стит. за­во­ды, чу­лоч­но-пря­диль­ный ком­би­нат, швей­ная фабрика) и пи­ще­вая (мас­ло­жир­ком­би­нат и др.) промышленность; про­изводство фос­фор­ных удоб­ре­ний, обо­ру­до­ва­ния для пред­при­ятий по об­ра­бот­ке хлоп­ка.

Иллюстрации:

Ко­канд. Дво­рец Ху­до­яр-ха­на «Ур­да» (ны­не Крае­вед­че­ский му­зей). 1863–1873. Архив БРЭ.

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