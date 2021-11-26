КАШТАЛИНСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из дворян Смоленской губернии. Обучался в Павловском кадетском корпусе, окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 19.8.1867 поступил в 1-е военное Павловское училище. 12.7.1869 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 1-й гренадерский стрелковый герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого батальон (с 31.8.1870 – 1-й стрелковый герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого батальон, с 15.7.1876 – 1-й стрелковый батальон). С 20.10.1869 по 22.5.1870 обучался в Московской гимнастическо-фехтовальной команде. 12.11.1870 назначен заведующим учебной командой. 22.4.1872 произведен в поручики. 1.11.1872 назначен командующим 2-й ротой. 20.8.1873 командирован для вступительного экзамена в Николаевскую академию Генерального штаба, в академию принят не был. 4.12.1873 прикомандирован к 37-й артиллерийской бригаде. 29.10.1874 переведен в 6-й Туркестанский стрелковый батальон. 28.6.1875 назначен командующим 4-й ротой. Участник боевых действий в Туркестане 1875–1876 гг. 23.11.1875 командирован в горную экспедицию в верховья Заравшана с назначением отрядным адъютантом. 12.12.1875 назначен адъютантом военно-походной канцелярии начальника Заравшанского округа. 15.12.1875 прибыл из экспедиции. 12.1.1876 командирован в горную экспедицию в верховья Заравшана для усмирения мачинцев с назначением отрядным адъютантом. 14.2.1876 прибыл из экспедиции. 23.11.1876 командирован в распоряжение полевого штаба Действующей армии. 19.12.1876 прикомандирован к полевому комендантскому управлению с назначением в почетный конвой главнокомандующего. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 19.4.1877 зачислен в 4-ю дружину Болгарского ополчения. 20.4.1877 назначен командиром 4-й роты. 9.8.1877 при обороне Шипки ранен пулей в грудь навылет. 16.11.1877 прикомандирован к 63-му пехотному Углицкому полку. 2.11.1877 произведен в штабс-капитаны за мужество и храбрость, оказанные в делах с турками при обороне Шипки 9 августа 1877 года. 8.3.1878 назначен в распоряжение заведующего гражданскими делами при главнокомандующем Действующей армией. 4.4.1878 назначен в распоряжение софийского губернатора. 10.6.1878 назначен в распоряжение тырновского губернатора. 29.6.1878 назначен и. д. тырновского полицмейстера. 29.5.1879 назначен командиром Севлиевской № 10 пешей дружины Болгарского земского войска. Участвовал в усмирении разбойников в Восточной Болгарии. 29.11.1879 произведен в капитаны за боевые отличия. 22.12.1879 уволен по прошению с русской службы и принят на болгарскую службу. 30.8.1880 произведен майоры за боевые отличия. 1.5.1881 назначен чрезвычайным княжеским комиссаром в Центральной области. 1.9.1881 должность чрезвычайного княжеского комиссара упразднена. Уволен с болгарской службы и принят на русскую службу майором. 30.11.1882 назначен кубинским уездным начальником. 6.5.1884 переименован в подполковники. 7.5.1885 назначен и. д. начальника Андийского округа Дагестанской области. 17.6.1885 утвержден в должности. 2.10.1887 назначен командующим 1-й Кавказской туземной резервной (кадровой) дружиной (высочайший приказ 15.11.1887). 30.5.1888 назначен начальником Сурамского военного госпиталя (высочайший приказ 10.7.1888). 16.11.1888 назначен командующим 2-й Кавказской туземной стрелковой дружиной. 24.12.1888 произведен в полковники за отличие по службе с утверждением командиром дружины. 13.10.1889 назначен начальником Александровского местного лазарета. 9.11.1889 назначен командиром Ардоганского резевного пехотного (кадрового) полка. 22.8.1890 назначен управляющим Мургабским государевым имением. 6.12.1899 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 25.11.1900 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. 11.2.1902 определен на действительную службу с назначением командиром 1-й бригады 33-й пехотной дивизии. 21.5.1903 назначен начальником 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 22.2.1904 назначен командующим 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией. 4.3.1905 произведен в генерал-лейтенанты за боевые отличия (со старшинством с 4.7.1904) с утверждением начальником дивизии. 4.7.1906 назначен состоять в прикомандировании к Главному штабу. 27.12.1906 назначен командиром 4-го армейского корпуса. 22.11.1908 произведен в генералы от инфантерии с увольнением со службы с мундиром и пенсией. Участник Первой мировой войны. 26.9.1914 определен на действительную службу с назначением командиром 28-го армейского корпуса. 6.10.1915 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 20.4.1916 назначен командиром 40-го армейского корпуса. 30.10.1916 назначен членом Александровского комитета о раненых. 21.3.1917 убит на улице психически больным солдатом. 17.8.1917 исключен из списков убитым.

Жена (2-я): вдова гражданского инженера Марта Иосифовна (в 1-м браке Бек). Дети (от 1-го брака): сын (род. 5.9.1882).