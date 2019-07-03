Юлия Вревская – народная героиня России и Болгарии 20-летняя вдова В 1838 году в городе Лубны Полтавской губернии, в семье участника Бородинской битвы генерал-лейтенанта Петра Евдокимовича Варпаховского родилась дочь Юлия. Семья генерала постоянно переезжала. Юность нашей героини прошла в Ставрополе, где она и познакомилась со своим будущим мужем бароном Ипполитом Александровичем Вревским. Генерал-лейтенант Вревский был человеком большого мужества, трижды награжден золотым оружием с алмазами и надписью: «За храбрость». О нём говорили, «что он один стоит четырёх конных дивизий». Но семейная жизнь молодожёнов, вступивших в брак в 1857 году, оказалась очень короткой. Мужа перевели во Владикавказ, и 20 августа 1858 года он был смертельно ранен мятежными горцами при штурме... На чтение: 2 минуты

20-летняя вдова

В 1838 году в городе Лубны Полтавской губернии, в семье участника Бородинской битвы генерал-лейтенанта Петра Евдокимовича Варпаховского родилась дочь Юлия. Семья генерала постоянно переезжала. Юность нашей героини прошла в Ставрополе, где она и познакомилась со своим будущим мужем бароном Ипполитом Александровичем Вревским. Генерал-лейтенант Вревский был человеком большого мужества, трижды награжден золотым оружием с алмазами и надписью: «За храбрость». О нём говорили, «что он один стоит четырёх конных дивизий». Но семейная жизнь молодожёнов, вступивших в брак в 1857 году, оказалась очень короткой.

Мужа перевели во Владикавказ, и 20 августа 1858 года он был смертельно ранен мятежными горцами при штурме крепости Китури. Ипполит умер на руках молодой жены. Император Александр II не оставил вдову прославленного генерала без внимания. Она становится фрейлиной при дворе императрицы Марии Александровны. Правда, придворная жизнь не очень нравилась баронессе.

Баронесса Юлия Вревская.

Источник: kak2z.ru

Современники восторженно отзывались о Юлии Петровне, отмечали, что она очаровывала не только внешностью, но и добротой, приветливостью. В числе её друзей были Виктор Гюго и Иван Сергеевич Тургенев.

Обострение славянского вопроса

В это время русское общество активно обсуждало угнетение южных славян турками. Особенно актуальным славянский вопрос стал с середины 1870-х годов, что связано было с восстанием в Болгарии и вспыхнувшей сербско-черногорско-турецкой войной. В России события на Балканах неизменно вызывали интерес и озабоченность. После обострения обстановки начали формироваться добровольческие отряды на защиту «братушек».

А.Д. Кившенко (1851-1895) - Взятие Горного Дубняка (Горни Дыбник) в Болгарии. 1877

Источник: pinterest.ru

Среди тех, кто остался неравнодушным к бедам славян, оказалась и Юлия Вревская. Она продала своё орловское имение и на эти деньги снарядила санитарный отряд из 22 человек – медсестёр и врачей. В отряде Юлия не стала начальницей, а вошла рядовой сестрой милосердия, перед этим пройдя специальный курс обучения.

Интересное письмо пришло ей из Парижа от Тургенева, который узнал, что его знакомая едет на фронт. Там были и такие строки: «Моё самое искреннее сочувствие будет сопровождать Вас в Вашем тяжёлом странствовании». Тургенев будто предсказал судьбу Юлии Петровны в романе «Накануне», опубликованном в 1860 году. И через много лет Юлия Вревская во многом повторит судьбу литературной героини Елены Стаховой.

На фронте

Служба баронессы началась в июне 1877 года. Целая команда сестёр милосердия (доброволок) вместе с Вревской отправилась на войну. Разместились они в румынском городе Яссы, где находился 45-й эвакуационный госпиталь.

Работа военного госпиталя в 1877 году.

Источник: sovsojuz.mirtesen.ru

Работа шла круглосуточно. Сёстры работали в операционных, перевязывали раненых, раздавали лекарства, кормили тяжелораненых, ухаживали за ними. Юлия, привыкшая к роскоши, никогда не жаловалась на тяготы. Лишь сестре могла написать: «Мы очень устали. Когда приходим домой, то, как снопы, валимся на кровати…».

Однажды баронессе передали слова императрицы, которая сетовала, что ей не хватает Юлии Вревской, что пора бы и вернуться в столицу, её и так представили к ордену. Фрейлина лишь ответила императрице: «Мы здесь для того, чтобы помогать, а не получать ордена».

Через четыре месяца изматывающей работы полагался двухмесячный отпуск. Но отважная баронесса вместо отпуска едет в Болгарию, где в прифронтовых госпиталях не хватало медсестёр.

Юлия Петровна часто бывала и на полях сражений. Под огнём турок она вытаскивала раненых с поля боя, сама оказывала им первую помощь. Она не боялась ухаживать за больными в тифозном бараке. А 5 января 1878 года Вревская сама заболела тяжёлой формой сыпного тифа. Через несколько дней, не приходя в сознание, умерла.

Работа сестер милосердия в госпитале.

Источник: pinterest.ru

Она хотела, чтобы её похоронили в Сергиевой пустыни под Петербургом, где были погребены её родные, но судьба распорядилась иначе. Её похоронили у ограды местной церкви в Бяле. На её похоронах были только раненые, которых она лечила. Она не дожила одного дня до своего сорокалетия.

В Бяле есть улица, носящая имя Вревской, а в парке на могильной плите вырезаны слова: «Сёстры милосердия Неёлова и баронесса Вревская». Январь 1878 г.».

Болгарский поэт Илия Ганчев написал в память о Юлии Вревской:

… Что такое титулы и званья По сравнению с душой большою? Ты хотела свободы братьям, Ты хотела болгарам счастья… Ты умерла вдали от русских рек, Чтоб стать легендой гордой через годы. А за окном кружил последний снег, Чтоб напоить собой весну свободы…

24 июня 2019 года в Ставрополе состоялось открытие памятного знака трём медицинским сёстрам – жительницам города, добровольно отправившимся на фронт в период разных военных кампаний и геройски себя проявившим: баронессе Юлии Вревской, Римме Ивановой, Матрёне Наздрачёвой. Монумент изготовлен при поддержке регионального отделения РВИО.

Источник: Пресс-служба РВИО

Обложка: pinterest.ru