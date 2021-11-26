ГРИНВАЛЬД АРТУР ОТТО МОРИЦ АЛЕКСАНДРОВИЧ фон

Из дворян Эстляндской губернии, лютеранин. Окончил Дерптский университет. 25.6.1866 поступил унтер-офицером на правах вольноопределяющегося в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк. 18.12.1866 получил звание юнкера. 21.6.1867 произведен в корнеты. 17.4.1870 произведен в поручики. 8.10.1870 переведен в Семиреченское казачье войско есаулом. Участник Кульджинской экспедиции 1871 г. 9.2.1871 назначен командиром 2-й Сибирской сотни. 26.4.1871 назначен командиром 3-й Семиреченской сотни. 11.9.1871 произведен в войсковые старшины за боевые отличия. Участник Хивинской экспедиции 1873 г. 17.2.1873 назначен командиром 5-й Семиреченской сотни. 18.1.1874 произведен в подполковники за боевые отличия. 29.1.1874 назначен заведующим обучением сотен и полусотен Семиреченского казачьего войска, состоящих на внешней службе. 2.4.1874 назначен командиром 2-го конного полка Семиреченского казачьего войска. 24.5.1874 назначен заведующим строевым конным полком Семиреченского казачьего войска. 1.10.1874 назначен командиром 1-го конного полка Семиреченского казачьего войска. Участник Ахал-Текинской экспедиции 1878 г. С 17.3.1878 по 4.10.1878 начальник Нарынского пограничного отряда. 26.2.1879 произведен в полковники. 29.5.1879 отчислен от должности с зачислением по армейской кавалерии и прикомандированием к 2-му (впоследствии 4-му) лейб-драгунскому Псковскому полку. 23.5.1884 назначен командиром 30-го драгунского Ингерманландского полка. 3.2.1892 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром Кавалергардского полка. 15.5.1896 назначен в Свиту его императорского величества с оставлением в должности. 11.8.1896 назначен командиром 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 12.6.1897 назначен управляющим придворной конюшенной частью и в должность шталмейстера Двора его императорского величества. 6.12.1899 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе и пожалован в шталмейстеры Двора его императорского величества. 25.2.1901 назначен членом совета Главного управления государственного коннозаводства с оставлением в должности. 30.7.1904 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 6.12.1912 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе и пожалован в обер-шталмейстеры Двора его императорского величества с назначением заведующим придворной конюшенной частью. 19.4.1917 уволен со службы по болезни с 20.3.1917. 19.5.1917 награжден мундиром. После октября 1917 г. выехал в Эстонию. Скончался в санатории Зеэвальд в Ревеле. 20.7.1922 погребен на родовом кладбище в имении Орисаар.

Жена: Анна Александровна (урожденная графиня Тизенгаузен). Детей не имел.