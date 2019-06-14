Герои Зерабулака: один против пятнадцати 14 июня (по н. ст.) 1868 года состоялось сражение у Зерабулакских высот во время Бухарского похода Русской армии В этом сражении на одного нашего солдата приходилось по 15 вражеских. Русская армия, уступая почти в шесть раз по численности, смогла одержать блестящую победу и завершить этим всю кампанию. Неспокойный край Не секрет, что в XIX веке Средняя Азия стала ареной напряженных споров между Российской и Британской империями. Эти геополитические противоречия назывались «Большой игрой». Карта Бухарских походов Русских войск. Источник: https://bigenc.ru Множество мелких и крупных конфликтов в регионе являлось следствием проведения двумя империями своего внешнеполитического курса. Разница лишь в том, что Россия... На чтение: 2 минуты

14 июня (по н. ст.) 1868 года состоялось сражение у Зерабулакских высот во время Бухарского похода Русской армии

В этом сражении на одного нашего солдата приходилось по 15 вражеских. Русская армия, уступая почти в шесть раз по численности, смогла одержать блестящую победу и завершить этим всю кампанию.

Неспокойный край

Не секрет, что в XIX веке Средняя Азия стала ареной напряженных споров между Российской и Британской империями. Эти геополитические противоречия назывались «Большой игрой».

Карта Бухарских походов Русских войск. Источник: https://bigenc.ru

Множество мелких и крупных конфликтов в регионе являлось следствием проведения двумя империями своего внешнеполитического курса. Разница лишь в том, что Россия пыталась освоить эти земли и присоединить их в качестве своих полноценных территорий. А Британия, напротив, всячески дестабилизировала остановку с целью обеспечить безопасность своей «жемчужине империи» – Индии. Британцы после Павла I всерьез опасались, что русские могут отнять у них такой выгодный колониальный рынок сбыта.

Так или иначе, очередной виток противостояния вспыхнул в 1868 году, когда Бухарский эмир, подогреваемый английскими шпионами и советниками, отказал генерал-губернатору Туркестана К. П. Кауфману в подписании договора о мире и сотрудничестве с Россией.

Эмир Музаффар. Источник: https://rus-turk.livejournal.com

Более того, эмир бездумно бросил вызов России, объявив ей войну. Он выслал просьбы о помощи в войне с «неверными» во все соседние страны, такие как Хива, Кашгар, Коканд, Турция, Афганистан, и даже в такую далёкую, но в то же время близкую Англию.

Бухарский поход

Генерал-адъютант Кауфман был очень опытным управленцем и хорошо понимал регион. Он знал, что нельзя дать противнику время на сбор войска и его обучение. Затяжной конфликт грозил немногочисленным русским войскам потерями, а региону – упадок и нестабильность.

Генерал-адьютант К.П. Кауфман. Источник: https://upload.wikimedia.org

Генерал Кауфман принимает решение нанести молниеносный удар противнику. В поход выступило всего чуть более 4 тысяч русских солдат при 16 орудиях. Им готовилась противостоять 60-тысячная армия эмира. Казалось, что соотношение для русских просто смертельно опасное…

Начавшийся в конце апреля поход быстро принес первые и очень позитивные для русского экспедиционного корпуса результаты. 13 (по н. ст.) мая 1868 года передовой отряд генерал-майора Н. Н. Головачева сбил противника с Чапанатанских высот, причем русские переправлялись через реку Зеравшан вброд, а после этого штыковым ударом разбили укрепившихся на высотах солдат эмира.

Вступление русских войск в Самарканд 8 июня 1868 г. Художник — Н.Н. Каразин. Источник: https://upload.wikimedia.org

Затем на следующий день почти без боя сдался Самарканд. Следом штурмом были взяты Ургут, Кара-Тюбе и Катта-курган. Причем во всех случаях отряды полковника А. К. Абрамова и генерал-майора Головачева действовали буквально 8-10 ротами пехоты и 2-3 сотнями казаков при 2-4 орудиях, а против них выступали крупные (до 6 тысяч) бухарские отряды.

Бой у Зерабулака

Но самым ярким и зрелищным моментом всей кампании стал бой у Зерабулакских высот. Рано утром 14 июня русский отряд генерала Кауфмана, насчитывающий всего 18 рот пехоты, 6 казачьих сотен и 14 орудий, подошел к подножью высот. У подножья выстроилась эмирская пехота, на высоте стояло 14 орудий, а за высотами, втайне от русских, скапливалась кавалерия – всего до 30 тысяч солдат.

В.В. Верещагин. «Нападают врасплох». Источник: https://topwar.ru

Следуя уже сложившейся тактике, русские не стали ждать и первыми нанесли удар. Полковник А. В. Пистолькорс повел свои батальоны вперед, русские атаковали уступом с левого фланга. Стройными рядами шла вперед русская пехота, а у нее над головами свистели наши картечные снаряды, которые, разрываясь в плотных рядах бухарцев, учиняли им большие потери.

Не выдержав плотного артиллерийского огня и последовавших за ним нескольких слаженных залпов русских рот, бухарцы побежали. За ними в погоню бросились казаки, рубя отступающих. Вперед пошел весь русский отряд.

Однако эмирские солдаты вновь собрались с духом и, подгоняемые своими командирами, неорганизованной, но многочисленной толпой ринулись в контратаку, с тыла, обойдя высоты, с гиканьем приближалась вражеская кавалерия. В этот ключевой момент боя один из батальонов полковника Пистолькорса оказался полностью окружен, 280 русских бились против нескольких тысяч бухарцев. До того как наше командование развернуло несколько рот им на помощь, батальон, дав несколько залпов в штыки, прорвался из окружения и вновь, встроившись в линию наших войск, продолжил атаку.

Поручик Н.Н. Каразин.. Источник: https://topwar.ru

Видя такое упорство, бухарцы запаниковали. Сначала организованно отступали, а затем всё превратилось в паническое бегство. К 10 часам утра вся эмирская армия разбежалась. Русским досталось в качестве трофеев артиллерийское орудие со множеством снарядов и иное военное имущество.

Участвовавший в бою русский художник поручик Н. Н. Каразин, который напишет в будущем полотно о бое у Зерабулакских высот, сломал в бою саблю и получил от генерала К. П. Кауфмана новую – георгиевскую, с надписью «За храбрость». Вот так закончился ключевой бой всей кампании, показавший феноменальную храбрость русских воинов и продемонстрировавший эмиру Музаффару бесперспективность дальнейшей войны.

Конец похода

Оставшийся с конвоем из 200 самых преданных охранников и чуть более тысячи солдат эмир Музаффар разыграл свой последний козырь. Поднял восстание в Самарканде. Гарнизон города из 756 человек при 4-х орудиях 7 дней отражал атаки восставших в цитадели города. Вернувшийся с войсками генерал Кауфман нанёс удар с тыла, а майор Штемпель, командовавший гарнизоном, устроил вылазку из цитадели. Восставшие были разбиты.

В.В. Верещагин. «Торжествуют». Источник: https://topwar.ru

Униженный эмир Музаффар запросил мира. Теперь Кауфман заключил договор на ещё более выгодных условиях. По договору от 5 (по н. ст.) июля 1868 года, Бухарский эмират переходил под протекторат России. Эмир уступал России Самарканд и Каттакурганский окрест, согласился выплатить до 500 тысяч рублей контрибуции, предоставил русским купцам право свободной торговли в Бухаре и уравнял их с мусульманами в платежах торговых пошлин. Так закончилась короткая, но яркая и полная подвигов наших воинов Бухарская кампания 1868 года.

Обложка: Битва при Зерабулаке. Художник — Н.Н. Каразин. Источник: https://pikabu.ru