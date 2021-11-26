ДЖИНГОИЗМ

ДЖИНГОИЗМ (англ. jingoism, от jingo - джинго, кличка английских шовинистов, от by jingo - чёрт побери) - термин, служащий для обозначения крайне шовинистических воззрений.

Во­шёл в упот­реб­ле­ние в Ве­ли­ко­бри­та­нии в пе­ри­од русско-турецкой вой­ны 1877-1878 , ко­гда в об­ста­нов­ке ис­те­рической шо­ви­ни­стической аги­та­ции, вы­зван­ной слу­ха­ми о на­ме­ре­нии Рос­сии за­хва­тить Кон­стан­ти­но­поль , британская во­енно-морская эс­кад­ра бы­ла на­прав­ле­на в рай­он пролива Дар­да­нел­лы. Вы­ра­же­ние «бай джин­го» слу­жи­ло реф­ре­ном мод­ной в то вре­мя во­ин­ст­вен­ной пе­сен­ки. Для джингоизма ха­рак­тер­ны про­па­ган­да ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии и раз­жи­га­ние национальной вра­ж­ды.

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