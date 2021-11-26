ДРАГОМИРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Русский военачальник, генерал-от-инфантерии, военный теоретик. Герой Русско-турецкой войны 1877-1878 годов .

Ранние годы

Михаил Драгомиров родился близ Конотопа на хуторе мелкопоместного дворянина и отставного майора Ивана Драгомирова. Мальчик учился в Конотопском уездном училище, а затем в Черниговской гимназии. В 1847 году родители послали Михаила в Дворянский полк для подготовки к офицерскому званию. 26 мая 1849 года он был выпущен прапорщиком в Лейб-гвардии Семеновский полк .

Уже тогда Михаил Драгомиров заслужил уважение сверстников и продемонстрировал выдающиеся способности. Дворянский полк он окончил с занесением имени на мраморную доску. Занятия, интерес к философии и общественным вопросам, а также неудачи Крымской войны , привели к тому, что молодой офицер стал разочаровываться в армии николаевского времени с ее суровой дисциплиной и требованиями, не соответствующими тому, что необходимо в бою. Один из сослуживцев Драгомирова вспоминал, что тот в 1850-е годы был «гегелист, герценист, атеист и политический либерал».

В 1854 году Драгомиров поступил в Военную академию , в которой вновь проявил себя с самой лучшей стороны. Отмеченный начальством, он после окончания курса в 1858 году был отправлен в командировку во Францию для развития знаний и подготовки к преподаванию в академии. Начавшаяся в 1859 году Австро-итало-французская война предоставила ему шанс наблюдать за боевыми действиями, находясь при штабе Сардинской армии, однако Драгомиров приехал в Италию уже после того, как прошли решающие бои при Мадженте и Сольферино.

Участие в военных реформах

В 1860-е годы деятельность Драгомирова развернулась в трех направлениях.

Во-первых, он вел преподавание тактики в Николаевской академии Генерального штаба и участвовал в составлении нового курса военных наук. В качестве преподавателя он заслужил большой авторитет в среде молодых слушателей. Одним из его учеников был Михаил Скобелев .

Во-вторых, Драгомиров активно выступал в военной печати по вопросам тактики и обучения войск. Он настаивал в своих статьях на том, что необходимо отбросить устаревшие уставные формы, выработать более продуманную и гуманную систему подготовки солдат и выстроить в войсках такие отношения, которые не подавляли бы инициативу в офицерах, а, наоборот, развивали ее. В 1866 году набиравшего авторитет военного писателя командировали на Австро-прусскую войну , а после возвращения Драгомиров прочел серию лекций о войне, пользовавшуюся большим вниманием публики.

В-третьих, Драгомиров участвовал в разработке нового устава гарнизонной службы, устава о внутренней службе войск и пехотного устава. Основой последнего послужил доклад Драгомирова о тактических выводах из Австро-прусской войны 1866 года, в котором впервые появляется основная тактическая формула Драгомирова: «Пуля и штык не исключают, но дополняют друг друга: первая прокладывает дорогу второму, и упускать из виду то или другое одинаково вредно».

Выступления Драгомирова настроили против него консервативные круги армии, и в 1869 году они добились перевода Драгомирова в Киев в качестве начальника окружного штаба. В 1874 году генерал-майор Драгомиров возглавил 14-ю пехотную дивизию.

Русско-турецкая война 1877-1878 годов

14-я пехотная дивизия в ходе Балканской кампании заслужила выдающуюся репутацию. Под командованием Драгомирова 15 июня 1877 года дивизия осуществила переправу через Дунай в районе Систова и тем открыла кампанию. Трудная операция прошла успешно и с умеренными потерями. В дальнейшем «драгомировская» дивизия находилась в резерве командующего шипкинским отрядом генерала Ф.Ф. Радецкого . Вследствие неверного донесения подчиненного Радецкий двинул свой резерв в сторону Елены как раз в тот момент, когда он внезапно понадобился на Шипкинском перевале. В итоге14-я пехотная дивизия совершила тяжелый 140-верстный марш по палящей жаре, но все-таки успела прибыть на перевал в решающий момент, вечером 11 августа, и вступить с марша в бой. Утром 12 августа генерал Драгомиров был ранен пулей в колено навылет.

Тяжелое ранение заставило генерала покинуть театр военных действий, и Драгомиров превратился в зрителя дальнейших событий. Тяжелый ход Русско-турецкой войны произвел на него гнетущее впечатление.

Во главе Николаевской академии

Ранение в ногу привело к тому, что Драгомиров стал неспособен к строевой службе. В начале 1878 года Александр II назначил его начальником Николаевской академии Генерального штаба.

«Драгомировский» период в истории академии плохо освещен исследователями. Некоторые слушатели вспоминали, что Драгомиров управлял академией «деспотически» и даже «вносил правки в случайности экзаменов». Другие отрицали это. Без сомнения, Драгомиров старался не пропустить в Генеральный штаб людей низких нравственных качеств.

В 1881 году Драгомиров был приглашен для участия в комиссии по пересмотру военной администрации, которую возглавил генерал П.Е. Коцебу. В этой комиссии он примкнул к критикам «милютинской системы». Впрочем, им не удалось добиться существенных изменений в Военном ведомстве.

1880-е годы — период, когда Драгомиров достиг наибольшего влияния на решение военных вопросов. Тактические взгляды генерала вытекали из его философских взглядов. Ключевыми понятиями для него были «воля» и «ум», которые Драгомиров считал развивающимися одно за счет другого. В военном деле, как он считал, воле соответствует штык, как символ готовности сойтись с врагом лицом к лицу и победить во что бы то ни стало. Уму соответствует огнестрельное оружие, поскольку оно склоняет человека к поражению неприятеля издали, следовательно, требует более хитрости, чем храбрости. Драгомиров прекрасно понимал, какой прогресс совершило огнестрельное вооружение в 1860-1880-е годы, однако он считал, что это требует соответствующего развития человеческой натуры и большего упора на волевые качества, прежде всего, храбрость и инициативу. Кроме того, он считал, что новые виды вооружений следует принимать на вооружение только после того, как они будут доведены до известной степени совершенства и докажут свою полезность. Это позволило противникам Драгомирова выставить его врагом всякой технической новинки, коим он не являлся.

Поздние годы

В 1889 году Драгомиров был назначен командующим Киевским военным округом, а в 1898 году — генерал-губернатором Юго-Западного края.

Получив в командование один из ключевых военных округов, Драгомиров деятельно взялся за его боевую подготовку. Помимо чисто боевых отделов, новый командующий делал особый упор на несение гарнизонной службы и правила содействия гражданским властям в подавлении беспорядков. Кроме того, Драгомиров пытался искоренить в округе рукоприкладство и другие неприглядные стороны военного быта.

В качестве гражданского начальника Драгомиров проводил достаточно либеральную политику, старался смягчить давление на нарождавшуюся украинскую интеллигенцию и поднимал вопрос о введении земств в своем крае. Такая линия привела его к конфликту с Санкт-Петербургом, где были недовольны стареющим генералом. В 1903 году Драгомиров вышел в отставку и был назначен членом Государственного совета с правом не посещать заседания. Он поселился в Конотопе и полностью посвятил себя литературной работе.

В годы Русско-японской войны 1904-1905 годов Драгомиров резко выступил против главнокомандующего армией генерала А.Н. Куропаткина . После Мукдена он был вызван в Петербург, но не для назначения в армию, как надеялся генерал, а лишь для участия в выборе нового начальника войск, которым стал Н.П. Линевич . После возвращения в Конотоп здоровье Драгомирова резко ухудшилось, и 15 октября 1905 года он скончался.

Сочинения

Учебник тактики. СПб., 1879.

Сборник оригинальных и переводных статей. СПб., 1881.

14 лет. 1881-1894. СПб., 1895.

Одиннадцать лет. 1895-1905 гг. СПб., 1909.

Разбор романа «Война и мир». Киев, 1895.

Избранные труды. М., 1956.