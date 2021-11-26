ДОБРУДЖА
ДОБРУДЖА - историческая область в Европе между нижним течением реки Дунай и побережьем Чёрного моря.
В древности территорию Добруджи заселяли фракийские племена. В VII веке до нашей эры на побережье был основан ряд греческих городов, в V веке до нашей эры её заняли скифы, в I веке нашей эры Добруджа была завоёвана римлянами. С III века подвергалась нападениям готов, гуннов и других племён. С 395 года в составе Византии. С начала VI века в Добрудже стали расселяться славяне. С образованием Первого Болгарского царства (VII век) Добруджа вошла в его состав. В XI-XII веках вновь отошла к Византии.
С конца XII века в составе Второго Болгарского царства. Его ослабление в XIV веке привело к образованию на территории Добруджи самостоятельного феодального государства, которое возглавил болгарский боярин Балик; ему наследовали Добротица (по его имени территория получила назв. «Добруджа»), а затем Иванко. В начале XV века Добруджу захватили турки-османы.
После русско-турецкой войны 1877-1878 годов Северная Добруджа отошла к России, которая передала её в 1878 году Румынии в обмен на часть Бессарабии Южная Добруджа - к Болгарии. По Бухарестскому мирному договору 1913 года. Южная Добруджа была передана Румынии, в составе которой находилась до 1940 года, за исключением 1916-1918 годов, когда вся Добруджа была оккупирована болгарскими и германскими войсками. В соответствии с болггаро-румынским договором, подписанным 07.09.1940 года в городе Крайова, Южная Добруджа была возвращена Болгарии. В 1947 году болгаро-румынская граница в Добрудже была подтверждена болгаро-румынскими мирными договорами.