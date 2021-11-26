ДИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

ДИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - российский военно-морской деятель, адмирал.

Дво­ря­нин. Окон­чил Чер­но­мор­скую юн­кер­скую шко­лу в Ни­ко­лае­ве (1856). Уча­ст­ник Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годов, за про­яв­лен­ное в бо­ях му­же­ст­во на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским кре­стом 4-й сте­пе­ни (смотреть Ге­ор­ги­ев­ский знак от­ли­чия ). С 1855 года слу­жил на Чер­но­морском фло­те (со­ста­вил маг­нит­ную кар­ту Чёр­но­го моря), в 1861-1864 годы уча­ст­во­вал в Кав­каз­ской вой­не 1817-1864 годов. За­тем слу­жил флаг-офи­це­ром при главном ко­ман­ди­ре Ни­ко­ла­ев­ско­го пор­та, уча­ст­во­вал в про­клад­ке те­ле­граф­ных ли­ний на Чёр­ном мо­ре. С 1871 года по­мощ­ник ди­рек­то­ра чер­но­мор­ских и азов­ских мая­ков. В русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов ко­ман­до­вал от­ря­дом фло­ти­лии реч­ных ко­раб­лей (впер­вые в ми­ре при­ме­нил ма­нёв­рен­ные мин­ные за­гра­ж­де­ния, на ко­то­рых по­гиб­ла турецкая ка­но­нер­ская лод­ка). В 1878-1897 годы слу­жил на различных долж­но­стях в ВМФ (флаг-ка­пи­тан при глав­но­ко­мандующем дей­ст­вую­щей ар­мией, командиром учеб­но-мин­но­го от­ря­да, командиром бро­не­нос­но­го фре­га­та, ко­мандующем эс­кад­рой Чер­но­мор­ско­го фло­та). Председатель Мор­ско­го тех­ни­че­ско­го ко­ми­те­та (1897-1900), член Ад­ми­рал­тейств-со­ве­та (1898-1907). Спо­соб­ст­во­вал вне­дре­нию на фло­те средств ра­дио­свя­зи, но­вых артиллерийских сис­тем, тор­пед­но­го и мин­но­го ору­жия. В 1905 году Диков воз­гла­вил ко­мис­сию по рас­сле­до­ва­нию при­чин по­ра­же­ния русских ти­хо­оке­ан­ских эс­кадр в русско-японской вой­не 1904-1905 годов. Генерал-­адъ­ю­тант (1906). С 1906 года член Со­ве­та государственной обо­ро­ны, в 1907-1909 годы морской ми­нистр. Во вре­мя ру­ко­во­дства Дикова морским ве­дом­ст­вом про­во­ди­лись мор­ские ре­фор­мы 1900-1910-х годов, в хо­де ко­то­рых уда­лось раз­ра­бо­тать сба­лан­си­ро­ван­ную и близ­кую к ре­аль­ным воз­мож­но­стям стра­ны ко­раб­ле­стро­ительную про­грам­му, ор­га­ни­зо­вать про­ек­ти­ро­ва­ние и на­чать строи­тель­ст­во от­ве­чав­ших тре­бо­ва­ни­ям вре­ме­ни бое­вых ко­раб­лей (лин­ко­ров, эс­мин­цев, ПЛ и другого). С 1909 года член Государственного со­ве­та. По за­ве­ща­нию по­хо­ро­нен во Вла­ди­мир­ском со­бо­ре Се­ва­сто­по­ля.

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Архив БРЭ.