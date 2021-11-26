БОБРИКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии, брат финляндского генерал-губернатора Н.И. Бобрикова. Окончил 1-й кадетский корпус. 16.6.1859 произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Уланский полк и прикомандированием к Николаевской инженерной академии. 13.1.1861 отчислен от академии в свой полк с обойдением чином при производстве один раз. 17.8.1862 произведен в поручики. Участник подавления Польского мятежа 1863 г. 5.11.1864 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 27.3.1866 произведен в штабс-ротмистры. 12.11.1866 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб войск гвардии и Петербургского военного округа.17.1.1868 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 2-й гвардейской дивизии. 16.7.1869 назначен делопроизводителем Военно-ученого комитета Главного штаба. 30.8.1869 произведен в подполковники. 30.8.1872 произведен в полковники. 30.11.1875 командирован в Черногорию в помощь уполномоченному Общества попечения о больных и раненых воинах. Работал в санитарном отряде. 2.11.1876 назначен состоять для поручений при главнокомандующем Действующей армией.Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В декабре 1876–июне 1877 гг. русский военный уполномоченный в Бухаресте. В июле–августе 1877 гг. состоял при князе Милане Сербском. 12.4.1878 произведен в генерал-майоры за боевые отличия. С 30.5.1878 по 1.7.1878 командирован в распоряжение российского уполномоченного на Берлинском конгрессе. 13.2.1879 назначен в Свиту его императорского величества с оставлением в должности. 30.3.1879 отчислен от должности с оставлением в Свите его императорского величества. 26.1.1880 прикомандирован к Главному штабу. 25.2.1881 назначен членом Военно-ученого комитета Главного штаба. 2.11.1885 назначен генералом для особых поручений при главнокомандующем войсками гвардии и Петербургского военного округа с оставлениемчленом Военно-ученого комитета. 30.8.1888 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 24.8.1898 назначен начальником 1-й гвардейской пехотной дивизии. 16.11.1901 назначен состоять при войсках гвардии и Петербургского военного округа. 24.2.1902 назначен членом Александровского комитета о раненых. 14.4.1902 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 7.5.1906 назначен директором Измайловской военной богадельни императора Николая I. Позднее переименован в попечители Измайловской военной богадельни императора Николая I. 18.2.1916 отчислен от должности попечителя с оставлением членом Александровского комитета о раненых. После 1917 г. в эмиграции. Умер в Швейцарии.

Жена: дочь коллежского советника Екатерина Адольфовна (урожденная Эйхлер). Дети: Александра (р. 20.11.1879), Елена (р. 8.8.1881), Екатерина (р. 25.1.1883), Георгий (р. 5.6.1886), Михаил (р. 14.9.1892).