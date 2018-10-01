«Белый генерал» Скобелев: жизнь, смерть и загадки судьбы Михаил Дмитриевич Скобелев входит в плеяду выдающихся русских полководцев На чтение: 7 минут

Михаил Дмитриевич Скобелев входит в плеяду выдающихся русских полководцев. Он смог стать по-настоящему народным героем, которого до сих пор вспоминают как освободителя балканских славян, храброго кавалериста и умелого полководца.

Генералу Михаилу Сергеевичу Скобелеву был установлен памятник на проспекте Вернадского в Москве в День Героев Отечества, 9 декабря 2014 года.

Автором монумента стал народный художник Российской Федерации Александр Рукавишников. Памятник был установлен взамен уничтоженного в советское время. Предыдущий монумент был возведен по проекту скульптора Петра Самонова на Тверской площади перед губернаторским дворцом в 1912 году и снесен большевиками в апреле 1918-го по декрету «О снятии памятников царей и их слуг и выработке проектов памятников Социалистической революции».

Проект нового памятника был создан еще в 2007 году, однако только спустя 7 лет он увидел свет, после того как Российское военно-историческое общество поддержало инициативу Скобелевского комитета, изыскало средства и установило монумент. Скульптурный памятник представляет собой полководца, сидящего на коне с обнаженной шашкой в руке. Статуя сделана из бронзы, а постамент из гранита.

Владимир Ростиславович Мединский так высказался об этом полководце: «Ни один интендант так не заботился о своих солдатах, об их провианте, обмундировании и состоянии оружия, как генерал Скобелев. Если и был в нашей военной истории абсолютно чистый, стопроцентный архетип русского героя, то это, конечно, генерал Скобелев».

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Как Скобелев прошел путь от непоседы студента, превратился в лихого гусара-кавалериста и, наконец, стал одним из лучших полководцев России? Почему против знаменитого на всю Российскую империю героя активно интриговали? И правда ли, что он готовился стать русским Наполеоном Бонапартом? Чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент портала «История.РФ» встретился с историком, ведущим специалистом по отечественной военной истории второй половины XIX века Станиславом Сергеевичем Юдиным и узнал эти и другие интересные подробности из жизни и службы легендарного «Белого генерала».

Гражданским стать не получилось

– Прежде чем начать говорить о знаменитых подвигах и походах М. Д. Скобелева, расскажите о его семье и ранних годах, как происходило становление будущего великого полководца?

– Если начинать говорить о юности и семье будущего героя Плевны, то до 70-х годов XIX века, услышав фамилию Скобелев, все подумали бы прежде всего о его дедушке. Генерал-майор Иван Никитич Скобелев был очень известным в Санкт-Петербурге того времени. Службу он начинал простым солдатом, смог дослужиться до офицера, стал генерал-майором. За многочисленные заслуги был поставлен комендантом Петропавловской крепости.

Иван Никитич из дворянина-однодворца превратился в известного и заслуженного человека, что дало ему возможность женить своих детей на представителях известнейших русских фамилий того времени, таких как Адлерберги или Шереметевы. Капитал, накопленный им и умноженный его сыном Дмитрием, дал молодому Михаилу отличные стартовые позиции, деньги и связи, которые не раз помогут ему в будущем.

– Расскажите, каким был путь Михаила Дмитриевича к военной службе?

– Путь Скобелева к военной службе очень интересен и сильно отличается от принятых тогда традиций воспитания будущих офицеров. Стандартным был путь от кадетского корпуса через гвардию и далее. Но юный Михаил получал исключительно штатское образование; более того, он отправляется в элитный пансион во Францию к воспитателю Дезидерию Жерарде, ставшему ему близким другом. Он получает аристократическое образование в пригороде Парижа, перенимает светские манеры. Я считаю, что многие выдающиеся русские военачальники того времени, к примеру Драгомиров, проходили такой путь: минуя кадетские корпуса, они вместо «стандартизированного» военного образования получали широту взглядов и разностороннее восприятие жизни, знание нескольких языков, не были приучены к муштре. Вернувшись в Россию, Скобелев поступает в Московский университет, но учится в нем недолго, так как его закрывают из-за студенческих волнений. Только после этого, в 18 лет, он надевает военную форму, поступив на службу в Кавалергардский полк.

Лихой гусар, певец побед и baionnette intelligente

– Как проходили его первые годы на военной службе?

– Его юность была гусарской и бесшабашной, он часто переводится из полка в полк, но всеми силами ищет возможность попасть туда, где «горячо»; гарнизонная служба тяготит молодого офицера. Так он попадает в Польшу, где шло восстание. Там он впервые участвует в бою, получает первый орден Св. Анны 3-й степени. Но отношения с подчиненными, да и с начальством у него не складываются, в то время он ведет себя, как сейчас принято говорить, как представитель золотой молодежи.

– Удивительно смотреть на такого известного полководца и видеть его настоящим, живым человеком со своими особенностями. Когда, на ваш взгляд, он начинает приходить к своему традиционному положению в отечественной военной истории?

– В 1866 году он попадает в Николаевскую академию Генерального штаба, однако и там учится кое-как. Долгое время после окончания Скобелевым академии про него ходил анекдот, как он на занятии вместо карты местности чертил изображение женщины. Многие следующие поколения слушателей могли видеть его «работу». Однако в академии он встречает уже известного военного теоретика М. И. Драгомирова, со временем их отношения перерастают из разряда «преподаватель – ученик» в дружеские. Драгомиров становится старшим товарищем Скобелева и еще сыграет в его судьбе важную роль.

Тогда же молодой Скобелев приходит к своим взглядам на военное дело. Сергей Дмитриевич Шереметев вспоминает, что как-то в кругу молодых офицеров один видный гусар начал проповедовать модную тогда идею baionnette intelligente , дословно – «интеллигентный штык». Суть ее в том, что солдат должен быть самостоятелен, образован и умен. Военное дело тех лет активно менялось, и пришедший на смену сомкнутым колоннам рассыпной строй требовал от солдат и унтер-офицеров большей самостоятельности и образования для успешных действий.

– Непохоже, чтобы простой рубака-гусар мог таким образом мыслить…

– Да, вы правы. Что касается его личности, можно отметить, что Скобелев был очень умным и начитанным человеком, знал восемь языков. Был не чужд умственной работы, во время Ахал-Текинской экспедиции он выписывал журналы, в том числе и на иностранных языках, читал о науках и литературе. Знание языков давало ему доступ к не очень активно переводимым тогда трудам западных военных теоретиков, прежде всего ведущих французских и германских военных мыслителей. Его не зря называли «Суворову равный», многие считали, что он панибратски относился к солдатам. К примеру – его знаменитые военные советы, к которым он привлекал унтер-офицеров, что было не принято. Он считал, что каждый солдат должен знать свою задачу, а в случае гибели офицеров, что часто случалось на войне, унтер-офицер должен быть в силах возглавить роту.

Разведчик, дипломат и губернатор

– Наконец он начинает свою военную карьеру… Что интересного можно сказать об этом периоде жизни Михаила Дмитриевича?

– Один из малоизвестных эпизодов его карьеры – это участие в качестве наблюдателя в Карлистских войнах в Испании. Он узнает о начале боевых действий, будучи на отдыхе во Франции, и едет на войну как частное лицо. К сожалению, источников об этом периоде его жизни почти нет, но, несомненно, эта война, бывшая во многом партизанской и горной, дает ему богатый опыт, пригодившийся в Туркестанских походах.

– С этого начинается период его Туркестанских походов?

– Да, в начале 70-х годов он попадает в Туркестан, где под началом генерал-губернатора К. П. Кауфмана начинает двигаться вверх по карьерной лестнице. Кауфман был в большей степени администратором, а не военным; несомненно, он обладал талантом находить выдающихся людей и продвигать их по служебной лестнице. Он увидел в Скобелеве талант, а тот в свою очередь начинает серьезно относиться к своей военной карьере и активно учится у Кауфмана особенностям управления военной администрацией.

Нужно сказать несколько слов о Туркестане. Особенностью этого театра военных действий была не столько война сама по себе, сколько климат и логистика. Найти воду, припасы, правильно разбить лагерь, накормить вьючных животных и совершить многокилометровый переход – все эти особенности, в совершенстве освоенные Скобелевым, в будущем очень выделят его. Скобелев, имевший образ рубаки, был совсем не чужд вдумчивого военного планирования.

Впрочем, здесь же за одну из разведок во главе всего десяти всадников он получает свой первый Георгиевский крест; сойдясь в рукопашном бою с врагом, он получил не менее семи ран и зарубил нескольких противников.

Затем он выполняет во многом дипломатическую миссию. Во время Кокандских походов он получает задание вывезти хана Худояра, которого местное население не очень любило, а потому подняло восстание. Скобелев с блеском выполняет эту тонкую работу и, избегая любых конфликтов, вывозит его под защиту русских войск. Вершиной его карьеры в Туркестане стала должность военного губернатора Ферганской области, на которой он проявил себя как администратор, многому научившись у Кауфмана. Очень интересна его эволюция от военного разведчика к дипломату, а затем и администратору.

«Белый генерал»

– Мы видим, как изменился Михаил Дмитриевич. Вероятно, именно в этот момент он становится тем самым Скобелевым, которого мы привыкли видеть на изображениях и памятниках?

– Здесь возникает первая загадка в его судьбе. Когда он занимает пост ферганского губернатора, против него начинают интриговать. К сожалению, сейчас мы не можем узнать, от кого исходили доносы на Скобелева, но факт в том, что эти вести дошли до самого императора. Неизвестно, как повернулась бы эта ситуация, если бы не начавшаяся Русско-турецкая война. Скобелев, используя свои связи, всеми правдами и неправдами добивается перевода в действующую армию.

В это время готовится первая крупная операция – переправа через Дунай. Он идет к своему старому товарищу Драгомирову. Интересно, что, будучи генерал-майором, он стал ординарцем у генерал-майора. При этом фактически он уходит в «самоволку». Операция проходит удачно, и Драгомиров пишет рапорт, где очень хвалит Скобелева; несмотря на это, Михаила Дмитриевича все равно сажают под арест, тогда же появляются первые разговоры о его личной храбрости и полководческом таланте.

– Каким образом после этого события складывается для него война?

– Драгомиров всячески способствует выдвижению молодого генерала, и Скобелеву наконец дают собственный отряд, с которым он участвует во втором штурме Плевны. Действует активно, но общий штурм проваливается. После этого он получает первую самостоятельную задачу по взятию Ловчи, местечка недалеко от Плевны. Тогда же приходит понимание, что война не будет легкой. Он блестяще справляется с задачей, и на фоне общих негативных настроений это выглядит большим достижением.

В ходе третьего штурма Плевны он получает командование левым флангом группировки русских войск. Всего русские войска берут четыре редута, из которых два заняты войсками Скобелева – отличный результат с учетом его скромных сил. Здесь же случилась знаменитая история с майором Горталовым, оставшимся прикрывать отход частей Скобелева с добровольцами, которые все погибли в рукопашном бою с турками. Сам Скобелев вспоминал, что до этого боя он был молодым, после же стал стариком. После этого Плевна была взята в ходе длительной осады только к 30 ноября. В ходе боев за Зеленые горы, у Плевны Скобелев был ранен.

– В событиях после взятия Плевны Скобелев играет значимую роль. Расскажите подробнее о том, каким командиром он стал во второй период Русско-турецкой войны?

– После взятия города были сильны настроения устроить войска на зимние квартиры и ждать тепла, но Скобелев горячо настаивал на переходе Балкан в течение зимы. Он смог настоять на этом решении, и войска двинулись к перевалам. В это же время, по всей видимости, его с подачи турок, давших ему прозвище «Ак-паша» («Белый генерал»), и у нас, и у балканских славян начинают называть именно так. Белый конь генерала и белый мундир, скорее всего, стали причиной этого прозвища, которое потом будет неотделимо от его имени. Тогда же солдаты и офицеры, которые видели, как он планирует поход и заботится о личном составе, стали называть его «Суворову равный».

– Как проходил переход через Балканы и чем он закончился?

– Дивизия Скобелева состояла в так называемом Шипкинском отряде генерала Ф. Ф. Радецкого. С боями русские войска овладели Шипкинским перевалом и подготовились атаковать турок, зимующих в долине. План атаки с двух сторон встретил большие осложнения – не только из-за климата, но и по причине плохой связи: запрошенные телеграфы не были предоставлены, и связь осуществляли ординарцы. Поручик П. А. Дукмасов, бывший ординарцем при Скобелеве, вспоминал, что время доставки одной записки составляло 24 часа. 28 декабря начался штурм укрепленного лагеря турок у Шипки-Шейново, русские войска вступили в бой по отдельности, выполняя охват турецких сил. Происходили жестокие штыковые схватки и упорные бои. Но к 12 часам дня войска Скобелева, перешедшие перевал, с развернутыми знаменами и музыкой нанесли сокрушительный удар, полностью развалив турецкую оборону. В плен попало свыше 20 тысяч человек и 93 орудия, русские потеряли 5 тысяч. Это была полная победа, открывавшая дорогу на Константинополь.

– Как генерал встретил окончание войны, продвинулся ли по службе?

– Скобелев быстро продвигается по службе, однако война свелась к преследованию разбитых турок и дипломатической игре с Англией и Францией. Скобелев считал, что война с этими странами неизбежна, и был сторонником захвата Константинополя, однако этого не произошло. Тем временем война подходит к концу, и «белый генерал» со своими войсками стоит уже в окрестностях Сан-Стефано, недалеко от Константинополя. После окончания Русско-турецкой войны Александр II делает ставку на отличившихся в ее ходе людей.

«Большая игра» в Средней Азии и еще больший вес в России

– Речь идет об Ахал-Текинской экспедиции?

– В то время Россия противостояла английской экспансии в Средней Азии. Это становится первым полностью самостоятельным предприятием Скобелева. Он обстоятельно готовит свой поход.

Готовясь к Ахал-Теке, он закупает гелиографы для связи, опреснители воды, пулеметы Гатлинга и даже строит железную дорогу. Он провел стремительную операцию, лично ходил в разведку колодцев и умело руководил войсками. Взяв штурмом Геок-Тепе, главную крепость текинцев, и разослав отряды по оазисам, привел текинцев к миру.

Там его застает весть о гибели императора 1 марта 1881 года, он переживал его гибель, считая себя его человеком и реформатором. С этого момента начинается период в его жизни, когда он активно стал интересоваться политикой. К этому времени Скобелев приобрел такую популярность, что один из свидетелей его возвращения из Геок-Тепе в Петербург писал: «Я видел Бонапарта, возвращающегося из Египта».

– Очень интересно в этой связи узнать о его общественных и политических взглядах. Как он видел Россию под управлением нового императора и почему решил заняться политикой?

– В ранний период царствования Александра III еще не был понятен тот курс, который возьмет страна, но Скобелев был сторонником реформ предыдущего императора. В военном министерстве это очень чувствовалось, в это время с поста ушел министр-реформатор Милютин, а внутри министерства была собрана комиссия, которая должна была определить, продолжать реформы в военной сфере или пойти другим курсом. Русско-турецкая война окончилась для общества неоднозначно, в этом обвиняли реформистскую политику Милютина, однако Скобелев горячо поддерживает курс на реформы; к слову, они были продолжены. Скобелев начинает общаться с Лорис-Меликовым и другими политиками, имевшими либеральную репутацию. Одним из них стал Иван Аксаков, лидер либерального крыла славянофилов, в это время Скобелев начинает разделять славянофильские взгляды.

– На памятнике генералу Скобелеву, который установило Российское военно-историческое общество, есть его цитата: «Запад ошибается насчет России… Нацию, состоящую из ста миллионов людей, способных жертвовать собой за идею, не так легко стереть». По всей видимости, он разделял такую точку зрения в эти годы?

– Да, он очень сочувствует славянофильским идеям, считает, что Россия должна быть собирательницей славянских земель и противостоять Германии, причем он видит обобщенную немецкую нацию, скорее, в культурных границах, включая Австро-Венгрию.

Здесь необходимо понимать, кем Скобелев был в глазах общества. Русско-турецкая война стала первой войной, которая нашла отражение в периодической печати, к войскам были допущены журналисты. Информация о войне проникает в широкие слои населения, люди получают больше информации, а Скобелев становится, по сути, первой публичной фигурой в истории России. Появляются слухи о русском Бонапарте, которым мог бы стать Скобелев, что очень раздражает императора. Чтобы понять эти настроения, можно обратиться к истории Франции: в 1882 году Скобелев умрет, а в 1886-м во Франции появится генерал Буланже, которому прочили судьбу нового Наполеона.

– Насколько активен был Скобелев в своей политической деятельности, что успел сделать значимого на этом поприще?

– В первую годовщину взятия Геок-Тепе, в январе 1882 года, он произносит политическую речь, где говорит о негативном влиянии немцев в России, имея в виду «внутренних немцев», чем вызывает скандал. Его сравнивают с Ермоловым, который просил произвести его в немцы, однако он – генерал-адъютант, человек с таким положением не мог позволять себе такие высказывания. Его настойчиво просят взять отпуск, и он едет во Францию, где выступает с похожей речью, но в более свободной манере, перед студентами-славянами, что произвело еще больший скандал. По возвращении в Россию происходит его загадочная смерть.

Смерть и память о генерале на белом коне

– Можно ли считать его смерть убийством? Какие версии есть на этот счет?

– Я не склонен так считать, источников, подтверждающих версии о покушении, нет, а слухи ничем не подтверждены. Напротив, его лечащий врач О. Ф. Гейфельдер говорил, что смерть Скобелева не была для него сюрпризом. Он долгое время наблюдал его и отмечал большие проблемы с сердцем у генерала. Сказывались и многочисленные ранения, полученные им в войнах, и его гусарский образ жизни, который нельзя назвать здоровым. Б о льшую часть времени он проводил в походах, что также подорвало его здоровье. У него диагностировали паралич сердца и легких, это и есть официальная версия его кончины. Разумеется, были некие слухи в связи с его политической позицией, но я не склонен считать, что он был убит или отравлен. Обществу действительно было сложно поверить, что народный герой в возрасте 38 лет так банально умер, однако иных сведений у нас нет.

Отдельно хотелось бы упомянуть деятельность Российского военно-исторического общества по увековечиванию памяти выдающегося полководца генерала Скобелева. Именно РВИО выступило инициатором и создателем памятника Скобелеву, единственного в Москве. Отмечу, что раньше в Москве, напротив дома генерал-губернатора, ныне мэрии, стоял замечательный памятник Михаилу Дмитриевичу, снесенный, к сожалению, в советский период. Поэтому следует быть благодарным РВИО за заботу о памяти и наследии незаслуженно забытых гениальных полководцев.

Накануне 175-летия со дня рождения великого русского полководца у памятника М. Д. Скобелеву, который был установлен Российским военно-историческим обществом у здания Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ в Москве, прошли торжественные мероприятия ( https://rvio.ru/activities/news/item-5465 ). Почтить память генерала прибыли руководители и слушатели Академии Генштаба, представители РВИО, болгарская и румынская делегации, представители городских властей, а также учащиеся кадетских классов московских школ.

Михаил Скобелев умер 7 июля 1882 году и похоронен в своём родовом имении, селе Спасском-Заборовском Ряжского уезда Рязанской губернии. Российский Генеральный штаб прислал на его похороны венок с надписью: «Равный Суворову».