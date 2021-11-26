АСПИНДЗСКАЯ БИТВА

Сражение между грузинскими и турецкими войсками во время Русско-турецкой войны 1768—1774 ., произошедшее 20 апреля (3 мая) 1770 вблизи крепости Ахалцихе. Грузины под руководством государя Ираклия II разбили сначала турецкий, а затем турецко-лезгинский отряд, но вынуждены были отступить из-за действий командира русского подразделения, действовавшего вместе с грузинами, генерала Г. Г. Тотлебена, который заключил сепаратный договор с противником. Тем не менее турецкие войска прекратили активные боевые действия на этом направлении.

Авторы статьи: Телицын В.Л., Телицына Е.Н.

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