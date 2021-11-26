АХАЛТЕКИНСКИЕ ЭКПЕДИЦИИ (1879 и 1880‒1881)

Походы русских войск в ходе завоевания Средней Азии с целью занятия Ахалтекинского оазиса (Туркмения).

Продвижение русских войск под командованием генерала Н. П. Ломакина, начатое 30 июля 1879 из Чикишляра, встретило сопротивление наиболее крупного туркменского племени текинцев, а попытка взять их крепость Геок-Тепе 29 августа завершилась неудачей, потерей 464 чел. и уходом русских войск. Экспедицию 1880—1881 возглавил генерал М. Д. Скобелев . Ее подготовка началась со строительства ж. д. от Красноводска до Кизыл-Арвата и создания укреплений и складов от Красноводска до Геок-Тепе с целью обеспечения регулярного подвоза продовольствия и боеприпасов. 23 декабря 1880 Геок-Тепе была блокирована, под ее стены подведен подкоп и заложена мина . После ее взрыва 12 января 1881 русские войска (ок. 7 тыс. чел., свыше 100 орудий) штурмом взяли крепость. Потери русских составили 59 чел. убитыми и 90 ранеными. В мае 1881 Ахалтекинский оазис был включен в состав Российской империи как Закаспийская обл .

Автор статьи: Назаров О.Г.

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