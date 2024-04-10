9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Курс истории России XIX века. 1918 (Часть 2)

Корнилов А.

Курс выдающегося дореволюционного учёного А. А. Корнилова (1862–1925) посвящён русской истории XIX века – периоду, который в отечественной науке освещён не так полно как те, что ему предшествовали. А. А. Корнилов, видный политический и общественный деятель, несколько лет бывший секретарём ЦК кадетской партии, долго занимался темой истории XIX столетия, уделяя особое внимание эпохе великих реформ Александра II и положению русского крестьянства. Его труд написан с либеральных позиций.