У меня зазвонил телефон... Как в России разрешили пользоваться телефоном 27 февраля 1882 года частным лицам в России разрешили пользоваться телефонами. Кто впереди? А если у всех жителей планеты отобрать телефон, что будет? Правильный ответ: будет хаос. Сегодня без телефона обойтись практически невозможно. По телефону вершатся государственные задачи, назначаются встречи, проводятся консультации, решаются домашние задания… Одним словом, решаются все мыслимые и немыслимые проблемы. А ведь это изобретение появилось совсем недавно – во второй половине XIX века. А именно 14 февраля 1876 года. В этот день сразу два изобретателя, не сговариваясь, подали заявки на изобретённые принципы телефонирования. Это были Элайша Грей и Александр Белл. Был только маленький нюанс: Белл подал заявку... На чтение: 1 минута

27 февраля 1882 года частным лицам в России разрешили пользоваться телефонами.

Кто впереди?

А если у всех жителей планеты отобрать телефон, что будет? Правильный ответ: будет хаос. Сегодня без телефона обойтись практически невозможно. По телефону вершатся государственные задачи, назначаются встречи, проводятся консультации, решаются домашние задания… Одним словом, решаются все мыслимые и немыслимые проблемы. А ведь это изобретение появилось совсем недавно – во второй половине XIX века. А именно 14 февраля 1876 года. В этот день сразу два изобретателя, не сговариваясь, подали заявки на изобретённые принципы телефонирования. Это были Элайша Грей и Александр Белл. Был только маленький нюанс: Белл подал заявку на два часа раньше. В результате Александр получил славу, деньги и признание всего мира, а Элайшу попросту забыли.

Александр Белл. Источник: https://www.art.com

Когда телефон пришёл в Россию?

В России телефон появился уже через три года. В 1879 году состоялся первый телефонный разговор на линии Петербург – Малая Вишера. В 1881 году были утверждены «Основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России», в которых определялось, что строительство и эксплуатация телефонных линий на 20 лет возлагалось исключительно на инвесторов. А через 20 лет всё, что построено, переходило в собственность государства. Начало работе телефонных компаний было положено в июле 1882 года. В Москве и Петербурге началась коммерческая эксплуатация сети местной телефонии. В Москве по итогам четырёх месяцев насчитывалось 200 телефонных абонентов, а в Петербурге – 259.

Примечательно, что ещё 27 февраля 1882 года в России было впервые разрешено пользоваться телефоном частным лицам. Первый коммутатор в Москве был установлен на Кузнецком мосту в доме купца Попова и обслуживал 26 адресов. Ежегодная абонентская плата стоила бешеных денег – 250 рублей (если перевести на наши сегодняшние рубли, получится более 300 тысяч), а если абонент жил на удалении более трех километров от станции, то он доплачивал ещё 50 рублей за каждый километр. Дорого, но количество клиентов постоянно росло, и к началу ХХ века в Москве было уже 3 тысячи абонентов, в столичном Петербурге – 4 тысячи.

Устройство Первой городской телефонной станции в Санкт-Петербурге, 1881. Источник: http://telhistory.ru

Первоначально организацию телефонного дела в России взяла на себя организация Белла, но в 1900 году главное управление почтовой связи и телеграфов отказалось продлевать белловскую концессию. Власти не стали взваливать на себя и развитие телефонии, они объявили открытые торги. Принцип был очень прост, кто дешевле, тот и получал телефонные сети. Победило в конкурсе «Шведско-Датско-Русское акционерное общество», за которым стояли известные шведы – трудолюбивый телефонный мастер Эрикссон и ювелир Сёдерген. Их цены были в два раза ниже. Именно тогда родился замечательный рекламный слоган «Телефон – в каждый дом».

К концу 1916 года на 100 москвичей приходилось 3,7 телефонных аппарата, то есть больше, чем в некоторых европейских городах. Была проведена телефонизация Кремля. В январе 1917 года, согласно договору, Московская городская телефонная связь была передана правительству.

Портрет женщины, разговаривающей по телефону. Источник: https://www.pinterest.se

Большевики правильно определили место телефонизации в стране. И одним из распоряжений В.И. Ленина накануне взятия власти было: «...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции...».

В дальнейшем телефонная сеть и фабрика Эрикссона были национализированы, а с 1927 года фабрика получила название «Красная заря».

Солдаты, работавшие телефонными операторами во время революции 1917 года. Источник: https://tass.ru

Без телефона никуда

Как нам уже известно, сегодня без телефона не обходится практически ни один житель страны. Наши дети ещё не умеют говорить, но уверенно тыкают пальчиком в кнопки мобильных телефонов.

Недавно министр связи РФ доложил, что 84% населения России пользуется мобильным телефоном. В России 42 миллиона домашних телефонов и 120 миллионов мобильных. 53% россиян пользуется интернетом. Вот к чему привело решение от 27 февраля 1882 года, разрешавшее частным лицам пользоваться телефонами.