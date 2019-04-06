Трамвай. Первые шаги 6 апреля 1899 года – день рождения московского электрического трамвая Первые шаги общественного транспорта Сколько-нибудь современный общественный транспорт впервые появился в Москве только в 1872 году. До этого замечательного дня москвичи могли ходить пешком, ездить верхом и пользоваться услугами частных предпринимателей, которые в 1847 году организовали движение открытых многоместных конных экипажей – омнибусов. Они даже создали в 1850 году Общество московских многоместных экипажей. Трудноуправляемые и громоздкие кареты с колёсами, окованными железом, грохотали по тряским мостовым и подпрыгивали на дорожных колдобинах. Москвичи обзывали омнибусы «обнимусами» (т.к. пассажиров то и дело бросало друг на друга), а сорокаместные кареты наградили кличкой «сорок мучеников». Состоятельные... На чтение: 1 минута

6 апреля 1899 года – день рождения московского электрического трамвая

Первые шаги общественного транспорта

Сколько-нибудь современный общественный транспорт впервые появился в Москве только в 1872 году. До этого замечательного дня москвичи могли ходить пешком, ездить верхом и пользоваться услугами частных предпринимателей, которые в 1847 году организовали движение открытых многоместных конных экипажей – омнибусов. Они даже создали в 1850 году Общество московских многоместных экипажей. Трудноуправляемые и громоздкие кареты с колёсами, окованными железом, грохотали по тряским мостовым и подпрыгивали на дорожных колдобинах. Москвичи обзывали омнибусы «обнимусами» (т.к. пассажиров то и дело бросало друг на друга), а сорокаместные кареты наградили кличкой «сорок мучеников». Состоятельные москвичи так и продолжали пользоваться извозчиками или содержали личный транспорт.

Конка

Конечно, вагон, ехавший по рельсам с помощью лошадей, был намного комфортнее тех рыдванов, которые колесили по городу. Изобрели это чудо транспорта в Нью-Йорке в 1831 году, затем оно «разъехалось» по всему миру и в 1872 году докатилось до нашей страны. Правда, конки в штыки встретило омнибусное лобби, но их, как ни странно, поддержали на самом верху…

В это время шла подготовка к крупной Политехнической выставке и, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранцами, решено было проложить первую линию конки. На открытие линии ожидалось прибытие делегации во главе с императором. Железные рельсы соединили Воскресенские ворота со Смоленским (ныне Белорусским) вокзалом. Длина дороги составила 4,5 версты (4 км 800 м), уложить её удалось за месяц. 7 июля 1872 года первая линия конки была открыта. Считалось, что эта дорога будет временной, только на период выставки, но москвичам транспорт пришелся по душе. Уже через 15 лет длина путей выросла в десять раз. Всего существовало 11 маршрутов конки. В часы пик конки отходили от станции каждые 6-8 минут. За проезд брали в нижнем этаже 10 копеек, а в верхнем – 15 копеек, потом цены значительно упали.

Кроме летних вагонов конки были подготовлены ещё и зимние, закрытые, защищавшие от непогоды, разделённые на два класса и соответственно с разной оплатой. Конка просуществовала до 1911 года.

Электрический прогресс

К 1890-м годам в Москве стали говорить о возможности замены конок на электрические трамваи. Впервые трамвай на электрической тяге появился в Берлине в 1881 году. А рождению своему он обязан русским и немецким инженерам: Ф. А. Пироцкому, К. Сименсу, В. Н. Чиколёву Д. А. Лачинову. Из Берлина новый вид транспорта стал распространяться и по другим странам.

В России также озаботились тем, что непрерывно растёт пассажиропоток, и сил у лошадей стало не хватать. Первое Общество конно-железных дорог Москвы всё-таки приняло решение начать работы по переоборудованию Долгоруковской линии: она шла от Страстной площади, далее по Малой Дмитровке до Бутырской заставы. Дело оказалось хлопотным, пришлось прокладывать новые пути, строить мини-электростанцию и парк для самих трамваев.

Целый год прошёл в подготовке чуда, и 6 апреля 1899 года в первый рейс отправился трамвай на электрической тяге. Билет на весь маршрут стоил 6 копеек. Вагоны курсировали по маршруту с интервалами в 14 минут с 8 утра до 8 вечера. Уже через полгода учредители подсчитывали прибыли, а городские власти настаивали на усовершенствовании и распространении линий. А об уходящей эре гужевого транспорта весьма проникновенно спел Леонид Утёсов в песне старого извозчика:

Ну и как же это только получается? Все-то в жизни перепуталось хитро: Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюся От Сокольников до Парка на метро.

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