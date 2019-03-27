Когда в России появилась первая почтовая открытка? Для современного человека почтовая открытка – это что-то из области самого простого и примитивного. Многие стали их уже забывать. Ещё 15 лет назад почтовые отделения были завалены этой архаикой накануне Нового года или 8 Марта. Теперь, с наличием мобильного телефона и компьютера, вся наша связь с любой точкой мира осуществляется через них, а старая добрая открытка надёжно обживается в музейных витринах. Нарушение тайны переписки А ведь всего 150 лет назад открытка претендовала на последнее слово техники. Начиналось всё в Германии, именно там немец Генрих фон Стефан в 1865 году предложил использовать в почтовых отправлениях почтовую открытку. Но это простое предложение... На чтение: 1 минута

Для современного человека почтовая открытка – это что-то из области самого простого и примитивного. Многие стали их уже забывать. Ещё 15 лет назад почтовые отделения были завалены этой архаикой накануне Нового года или 8 Марта. Теперь, с наличием мобильного телефона и компьютера, вся наша связь с любой точкой мира осуществляется через них, а старая добрая открытка надёжно обживается в музейных витринах.

Нарушение тайны переписки

А ведь всего 150 лет назад открытка претендовала на последнее слово техники. Начиналось всё в Германии, именно там немец Генрих фон Стефан в 1865 году предложил использовать в почтовых отправлениях почтовую открытку. Но это простое предложение не на шутку встревожило блюстителей нравственности: частная жизнь должна была оставаться в неприкосновенности.

В 1867 году в Германии предложили выпускать «универсальные почтовые карточки». В них должно было быть тридцать стандартных фраз типа: «Сердечно поздравляю с днём рождения». «Подтверждаю получение письма» и т.д. Но и этот проект не нашёл понимания. Так Германия отказалась от лидерства в изобретении почтовой карточки. Но так было не везде. Впереди планеты всей стала Австро-Венгрия. Именно здесь в 1869 году появилась официальная «Карточка для корреспонденции». Появлению иллюстраций почтовые карточки обязаны Франко-прусской войне 1870-1871 годов. Некоторые солдаты сопровождали карточки самодельными рисунками, а оборотистые коммерсанты оформили это в промышленные масштабы.

Так началось триумфальное шествие почтовой открытки в мире. В 1871 году почтовые ведомства Англии, Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, Дании и Нидерландов начали их издавать, а через год к ним присоединились Швеция, Норвегия, Цейлон.

Открытки из России

Россия тоже активно откликнулась на это новшество, и 26 марта 1872 года почтовая карточка под названием «Открытое письмо» вводится и в империи Романовых. Эта дата и является днём рождения российской почтовой открытки.

На лицевой стороне отправителю объясняли, как карточка должна использоваться. Главное условие, «открытое письмо» должно было быть оплачено государственными почтовыми марками. Новшество так понравилось населению, что почтовое ведомство России с 1 мая 1872 года выпустило в обращение уже маркированные «открытые письма». Письма для пересылки внутри города выпускались коричневого цвета и имели надпись «городское». До 1895 года в России иллюстраций не было, но зато была любопытная приписка: «Почтовое управление за содержание писем не отвечает».

1874 год стал годом международного признания открытки. Это произошло на Всемирном почтовом конгрессе в Берне. Конгресс установил и единый международный размер открытки – 90 на 140 мм. В 1925 году был введён новый стандарт – 105 на 148 мм. Почтовые ведомства до сих пор используют оба варианта.

В 1904 году почтовые власти России специальным циркуляром установили новый порядок оформления открыток. Адресная сторона делилась вертикальной полосой на две части. Слева отправитель мог оставить письменное сообщение, а справа – только адрес и почтовая марка. С 1909 года наименование «Открытое письмо» было заменено надписью «Почтовая карточка».

Почтовые карточки всегда пользовались народной любовью, особенно после появления красочных иллюстраций. Дешёвое открытое письмо с оригинальной картинкой вносили приятное разнообразие в жизнь, в которой не было телевидения и интернета.

Источник иллюстраций: https://pinterest.com