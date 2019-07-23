Да будет свет! Лампочка Лодыгина 23 июля 1874 года русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин получил патент на своё изобретение - первую лампочку накаливания Поиски в темноте Что может быть проще обычной лампы накаливания? Она так прочно вошла в нашу жизнь, что представить её отсутствие практически невозможно. Но ещё до середины XIX века такое техническое новшество обывателю трудно было даже представить. Лучина, восковая свеча, керосиновая лампа, газовый рожок – вот небогатый выбор осветительных приборов наших предков. Но в самом начале XIX столетия наш соотечественник Василий Владимирович Петров установил, что при помощи электрической дуги «тёмный покой довольно ясно освещён быть может». Начались поиски, как это сделать, изобретений... На чтение: 2 минуты

23 июля 1874 года русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин получил патент на своё изобретение - первую лампочку накаливания

Поиски в темноте

Что может быть проще обычной лампы накаливания? Она так прочно вошла в нашу жизнь, что представить её отсутствие практически невозможно. Но ещё до середины XIX века такое техническое новшество обывателю трудно было даже представить. Лучина, восковая свеча, керосиновая лампа, газовый рожок – вот небогатый выбор осветительных приборов наших предков. Но в самом начале XIX столетия наш соотечественник Василий Владимирович Петров установил, что при помощи электрической дуги «тёмный покой довольно ясно освещён быть может». Начались поиски, как это сделать, изобретений было много, но все они дальше лабораторий не выходили. Это могло бы продолжаться долго, если бы Лодыгин не создал свою лампу накаливания.

Да будет свет…

Замечательный русский учёный Александр Николаевич Лодыгин родился 18 (по н.ст.) октября 1847 года в Тамбовской губернии. В 1868-м окончил Московское юнкерское пехотное училище, но военную карьеру решил не делать, вышел в отставку уже в 1870 году и всё своё время отныне посвящал изобретательству.

А. Н. Лодыгин

Источник: upload.wikimedia.org

Впервые Лодыгин публично показал, как в городской среде можно применять лампочки накаливания, уже в 1873 году. Очевидец этих событий впоследствии говорил: «Лодыгин первый вынес лампу накаливания из физического кабинета на улицу». Другой эксперимент был проведён также в Петербурге. На Морской улице его лампами был освещён магазин Флорана. Лампочки проработали два месяца. Это был большой успех.

Невиданное доселе изобретение представляло собой стеклянный сосуд, внутри которого на двух медных стержнях был укреплён стерженёк из ретортного угля диаметром 2 мм. Ток подавался по проводам, которые проходили через оправу, закрывающую отверстие сосуда. Вы и сейчас можете увидеть это, взяв в руки обыкновенную лампочку. Правда, теперь это всё выглядит немного по-другому, отличается более продуманным техническим дизайном, стало аккуратнее и безопаснее.

Схемы устройства лампочек Лодыгина

Источник: rodich2007.livejournal.com

За рубежом сразу оценили изобретение Лодыгина. Несколько европейских стран выдали ему привилегии (то есть патенты) на изобретение. И это несмотря на то, что срок службы такой лампы составлял всего 40 минут. Но изобретатель не прекращал работу, постоянно внося изменения в конструкцию. Другие учёные предложили выкачивать из ламп воздух, применять различные вещества для нитей накаливания. В результате усовершенствований лампы стали работать уже 700-1000 часов.

В 1872 году Лодыгин подаёт заявку на своё изобретение, а 23 июля 1874-го получает патент (привилегию № 1619). Академия наук по достоинству оценила это изобретение и присудила автору Ломоносовскую премию в размере 1000 рублей. В почётном отзыве говорилось, что премия выдана за открытие, «обещающее произвести переворот в важном вопросе об освещении».

Светить везде…

Для продвижения новинки была создана компания «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и Кº». Дальше дела пошли не самым лучшим образом. Изобретение на всех уровнях признали нужным, но финансовой поддержки и необходимого количества помощников первооткрыватель не получил. Компания вскоре обанкротилась, не хватило денег даже на американский патент, который в результате был утерян за гроши.

Электролёт Лодыгина

Источник: pinterest.ru

Не видя для себя перспектив на родине, Лодыгин был вынужден эмигрировать во Францию и США. Для него это стало плодотворным временем: он участвовал во Всемирной выставке в Париже, создавал новые лампы накаливания, изобретал электропечи и автомобили, строил заводы и метрополитен. В США он получил патент на лампы с нитями из тугоплавких металлов, но в результате продал это изобретение в 1906 году компании «Дженерал электрик».

В 1907 году Лодыгин с семьёй вернулся в Россию. В его багаже была целая серия изобретений в чертежах и набросках. Он подготовил проекты изготовления сплавов, электропечей, двигателей и электроаппаратов для сварки и резки. Лодыгин начал преподавать в Электротехническом институте и работать в строительном управлении железной дороги. Изобретателя стала занимать ещё одна техническая проблема – летательный аппарат вертикального взлёта.

Так выглядела одна из первых лампочек Лодыгина

Источник: pinterest.ru

Февральская революция 1917 года была последним важным событием в его жизни в России – Лодыгин не сработался с новой властью. А материальные проблемы вынудили изобретателя уехать в США. Тем не менее его не забыли на родине. Александру Николаевичу было прислано приглашение вернуться в РСФСР и поучаствовать в разработке плана ГОЭЛРО . Приглашение пожилой изобретатель не принял, а 16 марта 1923 года он скончался в Бруклине в возрасте 75 лет.

Обложка: electrik.info