9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. 1997

Туган-Барановский М.

Книга знакомит читателя с одной из самых известных в дореволюционной России экономических работ - "Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историко- экономическое исследование. Том I". Последнее ее издание было в России в 1938 г. В 1970 г. она опубликована в США в серии "Экономическая классика". Для современного читателя представляет огромный интерес анализ развития рыночных отношений, роли государства в становлении капиталистической промышленности, значении мелкого и среднего предпринимательства. В книгу вошли также работы М.И. Туган-Барановского "Фабричная промышленность", "Очерк развития мануфактурной промышленности в России".