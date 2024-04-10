9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Промышленная революция в России в XIX в. 1990

Соловьёва А.

Когда Россия начала индустриализацию? Этот дискуссионный в литературе вопрос связан с необходимостью определить рубежи промышленной революции в России. Именно этой сложной проблеме посвящена монография. Основное внимание в ней уделяется изучению предпосылок, этапов и масштабов технической и социально-экономической перестройки на базе машинной индустрии. Монография снимает вопрос о чрезмерной отсталости России и вносит ясность в освещение этой проблемы.