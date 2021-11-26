«ЖОРЖ БОРМАН»

Начало производства

Кондитерское производство – фабрика «Жорж Борман» была основана в 1862 г. Ее организатор – Григорий Николаевич Борман, немец по происхождению, работавший в кондитерском магазине и имевший опыт кондитерского производства.

Началось новое производство с открытия на Невском проспекте маленького магазина, получившего название «Жорж Борман». Б. устроил свое производство таким образом, что все кондитерские изделия изготавливались ручным способом. Для этого Б. приобрел ручную машину для выделки шоколада. В 1866 г. была приобретена еще одна шоколадная фабрика, позволившая расширить производство.

Первые успехи

Кондитерские изделия Б. получили широкое признание. В 1870 г. они были отмечены бронзовой медалью Всероссийской выставки в столице. С 1876 г. компания Б. официально поставляла Двору Его Императорского Величества товары с изображением государственного герба. Товары распространялись по России. Были открыты оптовые склады в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. В последующие годы товары компании не раз выставлялись в Париже на выставках и отмечались золотыми медалями.

Товарищество

В 1893 г. в семейное дело включился сын Георгий Григорьевич Борман. В 1895 г. последовало учреждение товарищества на паях «Жорж Борман», уставной капитал которого составлял 1,6 млн. руб.

В 1896 году Г.Г. Борманом было запущено производство шоколадной и конфетной фабрик в Харькове. Изделия отличались высоким качеством и невысокими ценами. Этому способствовало усовершенствование и модернизация производства.

Товарищество специализировалось на изготовлении бисквитной продукции, шоколадных конфет, карамели, монпансье и леденцов. К 1912 г. Борманы открыли и успешно руководили работой десяти кондитерских магазинов в столице, причем три из них были открыты на Невском проспекте.

В годы Первой мировой войны товарищество взяло на работу женщин. Это обеспечило дополнительный успех магазинам. Однако уже в 1917 г. ситуация изменилась. Потрясения сказались на работе товарищества, которое не смогло оправиться от революционных событий. В 1917 г. Георгий Григорьевич решил перебраться за границу. В 1920 г. он обосновался во Франции. В Париже начал действовать кондитерский магазин. К этому времени товарищество «Жорж Борман» уже два года было национализировано и стало собственностью РСФСР (1918).

В советское время помещения фабрики использовались по назначению. Преемниками компании Борманов стали кондитерская фабрика им. К. Самойловой и Харьковская кондитерская фабрика. В настоящее время это ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой».