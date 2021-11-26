МАЛЬЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

МАЛЬЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, генерал-майор (1849 год).

Дво­ря­нин. Из ро­да Маль­цо­вых.

По­лу­чил хо­ро­шее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние (в чис­ле учи­те­лей был И.М. Сне­ги­рёв).

Слу­жил в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку (1829-1833 годы), адъ­ю­тант прин­ца П.Г. Оль­ден­бург­ско­го (1834-1853 годы). Од­но­вре­мен­но ак­тив­но уча­ст­во­вал в се­мей­ном де­ле, по­сле вы­хо­да в от­став­ку по­се­лил­ся в Дять­ко­ве, в 1854 году за­пи­сал­ся в куп­цы 1-й гиль­дии.

Уде­лял боль­шое вни­ма­ние тех­ни­ко-тех­но­ло­гической пе­ре­строй­ке сво­их за­во­дов. В 1841 году на Лю­ди­нов­ском за­во­де ор­га­ни­зо­вал про­изводство пер­вых отечественных рельсов (для Ни­ко­ла­ев­ской железной дороги), в 1840-е годы впер­вые в Ев­ро­пе при­ме­нил пуд­лин­го­ва­ние на дре­вес­ном уг­ле, в 1843 году на Ниж­не-Пе­со­чен­ском за­во­де впер­вые в Рос­сии на­ла­дил про­изводство чу­гун­ной эма­ли­рованной по­су­ды.

Мальцов - один из пио­не­ров отечественного ма­ши­но­строе­ния; в 1850-е годы на мо­дер­ни­зи­рованном Лю­ди­нов­ском за­во­де, а так­же на вновь по­стро­ен­ных им Ива­но-Сер­ги­ев­ском (на реке Бол­ва в Жиз­д­рин­ском уезда Ка­луж­ской губернии) и Ра­диц­ком (близ города Брянск) за­во­дах на­ча­лось про­изводство обо­ру­до­ва­ния для промышленных пред­при­ятий, сельскохозяйственной тех­ни­ки, па­ро­ви­ков, па­ро­вых дви­га­те­лей, па­ро­хо­дов, ло­ко­мо­би­лей и другого; в пе­ри­од Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов на­ла­же­но про­изводство пу­шеч­ных ла­фе­тов, впер­вые в Рос­сии соз­да­ны вин­то­вые дви­га­тели для во­енных ко­раб­лей и пу­ще­на га­зо­вая печь мар­те­нов­ской сис­те­мы. С 1868 года на Маль­цов­ских за­во­дах из­го­тав­ли­ва­лись па­ро­во­зы, железнодорожные ва­го­ны и плат­фор­мы, в 1870-е годы на­ча­лось промышленное ис­поль­зо­ва­ние ка­мен­но­го уг­ля.

К началу 1860-х годов под руководством Мальцова сло­жил­ся так называемый Маль­цов­ский, или Дять­ков­ско-Лю­ди­нов­ский, промышленный район, вклю­чав­ший 20 круп­ных за­во­дов и около 130 мел­ких пред­при­ятий (все­го на них бы­ло за­ня­то 13-15 тысяч ра­бо­чих). Они рас­по­ла­га­лись на тер­ри­то­рии про­тя­жён­но­стью около 120 км с се­ве­ра на юг и около 80 км с за­па­да на вос­ток с раз­ви­той внутренней ин­фра­струк­ту­рой. В пре­де­лах Маль­цов­ско­го промышленного района в 1871 году за­пу­ще­на в дей­ст­вие пер­вая в Рос­сии ча­ст­ная те­ле­граф­ная, а вско­ре и те­ле­фон­ная связь. С 1877 года строи­лись уз­ко­ко­лей­ные же­лез­ные до­ро­ги, свя­зав­шие все круп­ные пред­при­ятия Маль­цов­ско­го промышленного района.

Мальцов при­да­вал боль­шое зна­че­ние улуч­ше­нию ус­ло­вий тру­да и жиз­ни ра­бо­чих, в за­во­дских цен­трах от­кры­вал и со­дер­жал шко­лы и тех­нического училища. В начале 1860-х годов он ввёл для внутренних рас­чё­тов собственные де­неж­ные зна­ки («маль­цов­ки»), ко­то­рые ис­поль­зо­ва­лись и за пре­де­лами Маль­цов­ско­го промышленного района; в начале 1870-х годов их вы­пуск был за­пре­щён, од­на­ко они про­дол­жали на­хо­дить­ся в об­ра­ще­нии, с 1875 года вы­ку­па­лись Мальцовым. Не­ко­то­рые со­вре­мен­ни­ки, от­ме­чав­шие вы­со­кий уро­вень ор­га­ни­за­ции про­изводства и жиз­ни на­се­ле­ния Маль­цов­ско­го промышленного района, на­зы­ва­ли его «Рус­ской Аме­ри­кой» (в 1882 году в журнале «Рус­ская мысль» опуб­ли­ко­ва­на се­рия очер­ков под об­щим названием «Аме­ри­ка в Рос­сии» о пред­при­яти­ях С.И. Маль­цо­ва, на­пи­сан­ная по его за­ка­зу Вас. И. Не­ми­ро­ви­чем-Дан­чен­ко).

В свя­зи с фи­нан­со­вы­ми труд­но­стя­ми в 1875 году Мальцов уч­ре­дил Маль­цов­ское про­мыш­лен­но-тор­го­вое товарищество, пай­щи­ка­ми ко­то­ро­го ста­ли он сам, его сы­но­вья и бли­жай­шие род­ст­вен­ни­ки. В 1884 году, в ре­зуль­та­те раз­во­да с же­ной, Ана­ста­си­ей Ни­ко­ла­ев­ной (урож­дён­ной княж­ной Уру­со­вой; 1820-1894 годы), и раз­ры­ва с деть­ми, Мальцов был от­стра­нён от дел свои­ми род­ст­вен­ни­ка­ми, по­сле че­го жил в сво­ём име­нии Си­ме­из. В 1888 году его фир­ма при­зна­на не­со­сто­я­тель­ным дол­ж­ни­ком, в 1894 году для при­об­ре­те­ния при­над­ле­жав­ших ей пред­прия­тий об­ра­зо­ва­но Ак­цио­нер­ное общество Маль­цов­ских за­во­дов.

Почетный член Общества для со­дей­ст­вия русской тор­гов­ли и промышленности (1875 год).

Смотри так­же литературу при статье Маль­цо­вы .