Краткий курс истории. Владивосток 2 июля (н. ст.) 1860 года считается датой основания города Владивостока. Высадка в Золотом Роге В XVII веке наши предки двинулись на восток, началось покорение Сибири. И уже в 1639 году первые русские люди вышли на побережье Охотского моря. Здесь, на берегу, было заложено зимовье Косой острожек, в дальнейшем – первый российский порт на Дальнем Востоке. Сегодня на этом месте стоит город Охотск. Началось активное освоение этого региона, но долгое время правительство не могло найти место, которое стало бы главным опорным пунктом на Дальнем Востоке. Одно время эти функции выполнял Охотск, потом Аян, Петропавловск-Камчатский, Николаевск-на Амуре. Но ни один из...

2 июля (н. ст.) 1860 года считается датой основания города Владивостока.

Долгое время российское правительство искало опорный пункт на Дальнем Востоке; эту роль поочерёдно выполняли Охотск, Аян, Петропавловск-Камчатский, Николаевск-на-Амуре. К середине XIX века поиски форпоста зашли в тупик: ни один из портов не отвечал необходимому требованию: иметь удобную и защищённую гавань, рядом с торговыми путями. Силами генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва-Амурского был заключён Айгунский договор, началось активное исследование Приамурья, и позже, в результате подписания Тяньцзиньского и Пекинского трактатов, к России были присоединены в том числе территории современного Владивостока.

Порт можно считать лучшим изо всех. Он многим напоминает Ольгу, но только меньше её, уютнее, но теплее и веселее. Впрочем, те же дубы кругом, те же картинные горы. В низменностях речки журчат; в берегах много ключей бьёт. На днях поставленный пост наш, своими белыми палатками, хорошо глядит в группе ещё не вырубленных и ещё только расчищенных дубовых деревьев.

«Первые дни порта в описании этнографа Сергея Максимова».

Высадка в Золотом Роге

В XVII веке наши предки двинулись на восток, началось покорение Сибири. И уже в 1639 году первые русские люди вышли на побережье Охотского моря. Здесь, на берегу, было заложено зимовье Косой острожек, в дальнейшем – первый российский порт на Дальнем Востоке. Сегодня на этом месте стоит город Охотск. Началось активное освоение этого региона, но долгое время правительство не могло найти место, которое стало бы главным опорным пунктом на Дальнем Востоке. Одно время эти функции выполнял Охотск, потом Аян, Петропавловск-Камчатский, Николаевск-на Амуре. Но ни один из них до конца не устраивал руководителей страны. Нужна была удобная и защищенная гавань рядом с крупными торговыми путями. По условиям нескольких договоров, заключенных в XIX веке с Китаем, Россия получила во владение в том числе территории современного Владивостока. Уже 20 июня (2 июля) 1860 года транспорт Сибирской флотилии «Манджур» под руководством капитана А. К. Шефнера в бухте Золотой Рог высадил первую команду для организации военного поста, который стал именоваться Владивостоком.

Опорный пункт

Первые гражданские поселенцы во Владивосток стали прибывать осенью 1861 года, постепенно сформировалось местное самоуправление. По решению специальной комиссии Владивосток был определен как опорный порт России на Дальнем Востоке. С 1871 года во Владивостоке базировалась главная морская база Сибирской военной флотилии, ставка военного губернатора и другие военные ведомства. В 1880 году Владивосток получил статус города. Важнейшей вехой в его развитии стало завершение строительства Уссурийской ветки Транссиба и КВЖД. По переписи населения 1897 года, во Владивостоке проживало чуть менее 30 тысяч человек (что почти в семь раз больше численности по состоянию на 1878 год), за последующие 10 лет численность населения выросла в три раза. Город активно развивался экономически. Строились ремонтные мастерские, верфи. Постоянная угроза нападения британского флота привела к тому, что Владивосток превратился в мощную военно-морскую базу.

Владивосток сегодня

Во время Первой мировой войны город использовался в качестве важного перевалочного пункта. Причем после выхода России из войны после Октябрьского переворота 1917 года именно Дальний Восток стал особым местом конфронтации советской власти и интервентов, которых окончательно выдавить из Приморья удалось только в 1922 году. Началось восстановление разоренного Владивостока, который в середине 1920-х годов стал самым доходным торговым портом в стране. В годы Великой Отечественной войны один только Владивосток переработал в несколько раз больше поставок по ленд-лизу , чем Мурманск и Архангельская группа портов. В течение последних ста лет Владивосток превратился в крупнейший город и порт на Дальнем Востоке России. Здесь сконцентрированы основные производственные, трудовые и финансовые ресурсы Приморского края.