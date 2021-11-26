Государственный банк России

Госуда`рственный банк Росси`и — центральный банк Российской империи, существовавший в 1860—1917. Устав утвержден 31 мая 1860, начал действовать 2 июля 1860. Основной капитал — 15 млн руб. в 1860, 50 млн руб. в 1917. Г. б. Р. подчинялся министерству финансов. Надзор за деятельностью осуществлял также Совет государ-ственных кредитных установлений, с 1894 — Государственный контроль. Управление всеми делами Г. б. Р. и наблюдение за их производством возлагалось на Правление. При Правлении функционировал Учетный и ссудный комитет, в обязанности которого входила оценка поступавших для учета векселей, выяснение кредитоспособности клиентов и др. Г. б. Р. учреждался для «оживления торговых оборотов и упрочения денежной кредитной системы». Однако основная часть ресурсов уходила на финансирование госказны. Госбанк выполнял также функции, относившиеся к министерству финансов, например осуществлял выкупные операции, поддерживал учреждение акционерных банков и обществ взаимного кредита. Операции заключались в учете срочных процентных бумаг, покупке и продаже золота и серебра, получении платежей по срочным денежным документам в счет доверителей, приеме вкладов, производстве ссуд (кроме ипотечных), покупке госбумаг за свой счет. В 1861 Г. б. Р. разрешено участие в выкупных операциях — через выпуск выкупных свидетельств и 5-процентных банковских билетов. С 1865 на Г. б. Р. возложен контроль за поступлением выкупных платежей в казначейства и составление годовых отчетов по выкупным операциям. С 1867 Г. б. Р. предоставлено право принимать в платежи звонкую монету (российскую и иностранную, а также золото и серебро в слитках). Цены устанавливал Госбанк. Монета направлялась в его разменный фонд. В 1894 был принят новый устав Г. б. Р.: основным направлением деятельности стало интенсивное кредитование торговли, промышленности и особенно сельского хозяйства. Госбанку предоставлено право выдавать ссуды под векселя, обеспеченные залогом недвижимого имущества, производственной техники, поручительством. Общее управление банком возлагалось на Совет, который заменил Правление, и управляющего (председателя Совета). В ходе денежной реформы 1895—1897 в России Г. б. Р. стал эмиссионным центром, был обязан обеспечивать устойчивость денежной системы. На рубеже XIX—XX вв. Г. б. Р. приступил к созданию биржевых синдикатов и банковских консорциумов для поддержки курсов российских ценных бумаг во время экономических кризисов. С 1905—1906 Г. б. Р. начал превращаться из банка краткосрочного коммерческого кредита в «банк банков». С 1905 по 1914 его баланс увеличился почти вдвое. Источником средств для операций были выпуски кредитных билетов и средства казны. На покупку золота и иностранной валюты у Госбанка уходило 7/8 эмиссии. Оставшуюся часть эмиссии и средства казны он направлял на кредитование промышленности и торговли. С 1890-х Г. б. Р. развернул кредитование хлебной торговли; с 1910 начал строительство элеваторов и зернохранилищ. Финансирование военных расходов Первой мировой войны Г. б. Р. осуществлял путем выдачи кредитов коммерческим банкам, предприятиям и учреждениям под облигации долгосрочных займов и краткосрочные обязательства казначейства. В марте — сентябре 1917 рост денежной массы в обращении сопровождался быстрым увеличением (в 4 раза) товарных цен. В первые месяцы после Октябрьской революции 1917 банк сохранил основные функции центрального банка. В официальных документах назывался сначала Государственным, затем — Национальным, затем — Народным. 14 декабря 1917 декретом Всероссийского Центрального исполнительного комитета «О национализации банков» в России была введена государственная монополия на банковское дело . Все частные и акционерные банки подлежали ликвидации (национализации) путем присоединения к Госбанку. Декретом Совета народных комиссаров от 26 января 1918 акционерные капиталы всех частных банков были конфискованы в пользу Госбанка. Лит.: Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861—1892 гг.). М., 1960; Петишкин С. Н. Государственный банк дореволюционной России. М., 1992; Судейкин В. Т. Государственный банк. СПб., 1891; Яснопольский Л. Государственный банк. СПб., 1907.