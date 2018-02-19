Где находится Обираловка? В нашей стране много городов с интересными названиями, а есть и такие, которые особенных ассоциаций не рождают. Примером может служить подмосковный город Железнодорожный. Ну и что, что он Железнодорожный. Что это название может рассказать о населенном пункте? Но если копнуть немного в историю, то сразу становится любопытно… Город стал Железнодорожным только в 1939 году, а до этого у него было очень многозначительное название – Обираловка. Именно в Обираловке располагалась Саввинская фабрика купцов Морозовых, а в Кучино, которое входит в этот район, был построен первый Аэродинамический институт, основанный выдающимся физиком Дмитрием Рябушинским. Здесь же в местном храме Преображения Господня сохранился до... На чтение: 1 минута

В нашей стране много городов с интересными названиями, а есть и такие, которые особенных ассоциаций не рождают. Примером может служить подмосковный город Железнодорожный. Ну и что, что он Железнодорожный. Что это название может рассказать о населенном пункте? Но если копнуть немного в историю, то сразу становится любопытно…

Город стал Железнодорожным только в 1939 году, а до этого у него было очень многозначительное название – Обираловка. Именно в Обираловке располагалась Саввинская фабрика купцов Морозовых, а в Кучино, которое входит в этот район, был построен первый Аэродинамический институт, основанный выдающимся физиком Дмитрием Рябушинским. Здесь же в местном храме Преображения Господня сохранился до наших дней уникальный фаянсовый иконостас.

Эти места прославило и их упоминание Львом Толстым в романе «Анна Каренина»: сюда распорядилась привезти себя главная героиня. Она решила ехать до первого города и остаться в нем, и не просто остаться, а закончить все, что так хорошо начиналось. Именно здесь произошла трагическая встреча героини с поездом…

О станции Обираловка речь зашла весной 1858 года, когда началось строительство железной дороги, соединяющей Москву с Нижним Новгородом. В 1862 году построили 233 версты, и возле Кучино была возведена железнодорожная платформа, в трех верстах дальше – железнодорожная станция, которая получила свое название от ближайшей округи, – Обираловка.

Но почему Обираловка? Есть несколько версий. Одна из них такова. Сначала не было никакого названия, потом появились поезда и первые «зайцы». Считалось, что если безбилетники попадут в руки контролеров, то свободу они получат, только будучи обобранными до нитки.

Вторая версия более криминальная. Данная местность примыкала к Муромской дорожке, на которой действовали воровские шайки, отбирали товар, а людей отпускали…

Третья версия относится еще к ордынскому игу. Рядом с Обираловкой находилась деревня Темниково, где размещались темники, а уж эти средневековые герои умели обобрать народ.

Мне больше импонирует вторая версия. Да и как я могу забыть слова моей бабушки, которая долго жила в городе Железнодорожном. Она говорила так: «До 19:00 – Железнодорожный, после 19:00 – Обираловка». Выводы делайте сами.

Интересно, что еще в Российской империи газета «Новости дня» в сентябре 1901 года писала: «Станция Обираловка. За последнее время в лесу близ станции появилось много подозрительных личностей, нападавших на проходящих; так, третьего дня была ограблена одна женщина, с которой грабителями был снят шелковый платок, а несколькими днями тому назад у проходившего по лесу сапожника отняли товар».

Лучше уж Железнодорожный...