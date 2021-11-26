БЕЗОБРАЗОВ Владимир Павлович

Российский экономист, публицист, общественный деятель.

Тайный советник (1874), сенатор (1885), академик Петербургской АН (1867). Из дворян. Окончил Александровский лицей (1847).

Служил в Министерстве финансов (1849—1854, 1859—1873) и Министерстве государственных имуществ (1854—1859), член Совета министра финансов (1864—1885).

В 1868—1878 преподавал политическую экономию и финансовое право в Александровском лицее, в 1870-х — Константину Константиновичу и другим великим князьям. Б. выступал за ограничение государственного участия в экономике, свободу предпринимательства, реализуемую с учетом национально-исторических традиций и особенностей хозяйственного уклада страны. Был противником протекционизма. Пропагандировал новейшие формы организации капитала. Изучал состояние промышленности и торговли центра Европейской России и Урала.

Опубликовал работы о Нижегородской ярмарке , Московской сельскохозяйственной (1864) и Всероссийской промышленно-художественной (1882) выставках. Наиболее значительное его исследование — «Народное хозяйство России» (в 3 ч., СПб., 1882—1889).

Б. был активным участником общественно-политической жизни. В 1850-х входил в либеральный кружок «Партия петербургского прогресса», в 1859—1880-х был одним из организаторов так называемых «экономических обедов» — своеобразного политического клуба.

В дискуссиях конца 1850-х — начала 1860-х Б. выступал за отмену крепостного права. В цикле «Из деревни. Письма в редакцию журнала “Век”» (СПб., 1861) освещал ход крестьянской реформы . Был сторонником ликвидации крестьянской общины.

Выступал за включение земских учреждений в общую систему управления и придание им характера правительственной власти. Б. редактировал «Журнал Министерства государственных имуществ» (1858—1859), «Вестник Русского географического общества» (1857—1858), «Сборник государственных знаний» (1874—1880), вел экономический отдел в журнале «Век» (1861); в 1850—1870-х был одним из ведущих сотрудников «Русского вестника».

Секретарь РГО в 1857—1858, 1862—1864. Награжден орденами, в том числе орденом Св. Александра Невского.

Сочинения:

О некоторых явлениях денежного обращения в России в связи с промышленностью, торговлею и кредитом. В 3 т. М., 1863—1864;

Война и революция: Очерки нашего времени. М., 1873;

Государство и общество: Управление, самоуправление и судебная власть. СПб, 1882.

Автор статьи: М. М. Савченко.

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