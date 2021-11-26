АЗОВСКОЕ (до 1831 ‒ Отдельное Запорожское) КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО (1828‒1865)

Казачье войско во главе с кошевым атаманом (до 1831) и наказным атаманом (с 1831).

С 1831 находилось на территории Екатеринославской губ. Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора. Столица войска — станица Петровская, затем — Мариуполь. Образовано из бывших казаков Задунайской сечи, служивших Османской империи, а во время русско-турецкой войны 1828–1829 перешедших на сторону России. В 1831 войско поселили в прибрежный район между Бердянском и Мариуполем, приписав к нему мещан, крестьян и переселенцев из Черниговской губ. Войско участвовало в Крымской войне. В 1830-х азовских казаков стали переселять в Анапский округ («анапские поселенцы»), а с 1852 началось их планомерное переселение также и в Закубанскую обл. При этом казакам отводились неудобные земли, разбросанные по разным местам, тогда как они хотели сохранить единство войска. Это вызвало волнения, подавленные силой. В 1865 войско упразднили, присоединив переселившихся казаков к Кубанскому войску, а не переселившихся обратили в гражданское состояние.

Автор статьи: Р. Н. Евдокимов.

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