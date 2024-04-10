9 класс | История России XIX—начала XX вв.

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Бовыкин В.

Что представляла собой Россия к 1914 г., когда она достигла высшей точки капиталистического развития? По этому вопросу высказываются разные мнения. Автор данной книги пытается дать на него свой ответ. Его книга основана не на предположениях, а на документах. В их поисках он работал во многих архивах в стране и за рубежом. Ему удалось, в частности, получить доступ к материалам об операциях в России, сохранившимся в архивах крупнейших французских банков. Это позволило автору представить картину предвоенного подъема российского народного хозяйства во всей ее сложности и противоречивости, выяснить роль иностранного капитала в экономической жизни страны, показать позиции монополий и банков. Книга рассчитана как на специалистов-историков, так и на всех, интересующихся историей своего Отечества.