Краткий курс истории. Завод – передовик революции 17 декабря 1934 года бывшему Путиловскому заводу, носившему тогда название «Красный путиловец», было присвоено имя С. М. Кирова. Мы решили вспомнить о некоторых значимых фактах из жизни этого завода. Инициативный предприниматель История завода началась с его основания в 1801 году на базе Кронштадтского чугунолитейного завода, переведенного тогда в Петербург. Преимущественным направлением производства являлся выпуск различных изделий по государственным военным заказам. В 1854 году, когда разворачивались трагические события обороны Севастополя, а корабли британского флота угрожали столице Российской империи, чиновник морского ведомства, инженер и предприниматель Николай Путилов выступил с инициативой оперативного создания флотилии канонерок. В 1855 году Путилова за заслуги повысили и... На чтение: 1 минута

17 декабря 1934 года бывшему Путиловскому заводу, носившему тогда название «Красный путиловец», было присвоено имя С. М. Кирова. Мы решили вспомнить о некоторых значимых фактах из жизни этого завода.

Инициативный предприниматель

История завода началась с его основания в 1801 году на базе Кронштадтского чугунолитейного завода, переведенного тогда в Петербург. Преимущественным направлением производства являлся выпуск различных изделий по государственным военным заказам. В 1854 году, когда разворачивались трагические события обороны Севастополя, а корабли британского флота угрожали столице Российской империи, чиновник морского ведомства, инженер и предприниматель Николай Путилов выступил с инициативой оперативного создания флотилии канонерок. В 1855 году Путилова за заслуги повысили и представили к ордену Святого Станислава II степени. А в 1868 году он выкупил означенный завод и превратил его в первоклассное металлургическое предприятие, уступавшее по объемам производства лишь нескольким заводам в Англии и Германии.

Забастовщики

В революционных событиях в России в начале XX века путиловцы неизменно выступали в качестве передового отряда рабочих масс. Стачечное движение в России, переросшее в революцию 1905–1907 годов, началось с забастовки на Путиловском заводе. Аналогично забастовка путиловцев в феврале 1917 года послужила началом революции в Петрограде. В те годы Путиловский завод был крупнейшим артиллерийским заводом в стране, на нем трудилось около 29 тысяч рабочих. Из них 10 тысяч принимали участие в Гражданской войне.

Первопроходец

В советский период на заводе изготавливалась техника и промышленное оборудование, не имевшее аналогов в мире. В 1920-е годы был выпущен первый советский трактор, и до сих пор Кировский завод – это флагман российского тракторостроения. В его стенах зарождалось советское турбоэнергомашиностроение. Именно на Кировском заводе впервые в мире был налажен серийный выпуск тяжелых танков. Во время блокады Ленинграда завод функционировал, производя и ремонтируя бронетехнику. Разработка и выпуск тракторов, различной специальной, в том числе военной, техники продолжались на Кировском заводе и после войны.