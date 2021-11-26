ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ О НУЖДАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ О НУЖДАХ СЕЛЬ­СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО­МЫШ­ЛЕННОСТИ - в Рос­сии вре­мен­ный меж­ве­дом­ст­вен­ный ор­ган по вы­ра­бот­ке со­ци­аль­но-эко­но­мической по­ли­ти­ки в аг­рар­ной сфе­ре в ус­ло­ви­ях кре­сть­ян­ско­го ма­ло­зе­ме­лья в Ев­ропе Рос­сии, обо­ст­рив­ше­го­ся ввиду де­мо­гра­фического взры­ва.

Уч­ре­ж­де­но императором Ни­ко­ла­ем II 22.1(4.2).1902 года по ини­циа­ти­ве С.Ю. Вит­те (председатель со­ве­ща­ния), под­дер­жан­ной ми­ни­ст­ром внутренних дел Д.С. Си­пя­ги­ным. Дей­ст­во­ва­ло на­ря­ду с аль­тер­на­тив­ной Ре­дак­ци­он­ной ко­мис­си­ей МВД по пе­ре­смот­ру кре­сть­ян­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва (председатель - А.С. Сти­шин­ский, 1902-1905 годы; из­да­ла «Тру­ды Ре­дак­ци­он­ной ко­мис­сии по пе­ре­смот­ру за­ко­но­по­ло­же­ний о кре­сть­я­нах», тома 1-6, 1903-1904 годы; её про­ект ба­зи­ро­вал­ся на прин­ци­пах со­слов­но­сти су­да и управ­ле­ния, не­от­чу­ж­дае­мо­сти на­дель­ной зем­ли и не­при­кос­но­вен­но­сти об­щи­ны). В со­став Осо­бо­го со­ве­ща­ния вхо­ди­ли граф И.И. Во­рон­цов-Даш­ков, Н.Н. Ге­рард, А.С. Ер­мо­лов, граф В.Н. Ко­ков­цов, А.Н. Ку­лом­зин, А.А. По­лов­цов, П.А. Са­бу­ров, П.П. Се­мё­нов-Тян-Шан­ский, Сти­шин­ский, Ф.Г. Тёр­нер, Н.М. Чи­ха­чёв, граф. С.Д. Ше­ре­ме­тев и другие; позд­нее - П.Х. Шва­не­бах, П.Л. Лоб­ко и другие. К уча­стию в его ра­бо­те бы­ли при­вле­че­ны 87 человек с со­ве­щательным го­ло­сом. При Осо­бом со­ве­ща­нии об­ра­зо­ва­но 12 под­го­то­вительных ко­мис­сий. Ра­бо­та­ло в Санкт-Пе­тер­бур­ге .

В 1902 уч­ре­ж­де­ны так­же ме­ст­ные ко­ми­те­ты о ну­ж­дах сельскохозяйственной промышленности - 82 гу­берн­ских и об­ла­ст­ных (пред­се­да­те­ли - гу­бер­на­то­ры) и 536 уезд­ных и ок­руж­ных (пред­се­да­те­ли -уезд­ные пред­во­ди­те­ли дво­рян­ст­ва). В их со­став вхо­ди­ли ли­ца, за­ни­мав­шие вы­бор­ные долж­но­сти в дво­рян­ском и зем­ском са­мо­управ­ле­нии, пред­ста­ви­те­ли сельскохозяйственных об­ществ, слу­жа­щие ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти, а так­же другие ли­ца по при­гла­ше­нию пред­се­да­те­лей ко­ми­те­тов (все­го около 12,5 тысяч человек, в том числе. свыше 1,9 тысяч кре­сть­ян).

Осо­бое со­ве­ща­ние за­про­си­ло мне­ния ме­ст­ных ко­ми­те­тов по во­про­сам аг­ро­тех­ни­ки, зем­ле­поль­зо­ва­ния, рас­про­стра­не­ния сельскохозяйственных зна­ний, сбы­та, пе­ре­воз­ки и тор­гов­ли сельскохозяйственной про­дук­ци­ей, ор­га­ни­за­ции кре­сть­ян­ско­го са­мо­управ­ле­ния, пе­ре­се­ленческого де­ла и других, пред­ло­жи­ло им так­же рас­смат­ри­вать во­про­сы «об­ще­го пра­во­по­ряд­ка и об­ще­го управ­ле­ния». Свод тру­дов ме­ст­ных ко­ми­те­тов о ссельскохозяйственной промышленности по отдельным те­мам (арен­да сельскохозяйственных зе­мель, зем­ст­во, зем­ское об­ло­же­ние, про­све­ще­ние и тому подобное) из­дан в 1903 году в 57 то­мах.

Осо­бое со­ве­ща­ние на­ча­ло рас­смат­ри­вать за­клю­че­ния ме­ст­ных ко­ми­те­тов 8(21).12.1904 года. Оно в основном со­гла­си­лось с за­клю­че­ния­ми боль­шин­ст­ва ме­ст­ных ко­ми­те­тов, ко­то­рые вы­ска­за­лись в ду­хе ли­бе­раль­но­го зем­ско­го дви­же­ния по во­про­сам пра­во­во­го по­ло­же­ния кре­сть­ян­ст­ва, ме­ст­но­го управ­ле­ния и са­мо­управ­ле­ния. Со­ве­ща­ние вы­сту­пи­ло за урав­не­ние кре­сть­ян в пра­вах с другими со­сло­вия­ми, ли­к­ви­да­цию со­слов­ных во­ло­ст­ных су­дов, соз­да­ние «мел­кой» (по­сел­ко­вой или во­ло­ст­ной) зем­ской еди­ни­цы как низ­ше­го зве­на в сис­те­ме зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния, пе­ре­да­чу ей от ор­га­нов кре­сть­ян­ско­го са­мо­управ­ле­ния административных во­про­сов [реа­ли­за­ция этих по­ло­же­ний фак­ти­че­ски бы­ла пре­ду­смот­ре­на ука­зом Ни­ко­лая II от 12(25).12.1904 года «О пред­на­чер­та­ни­ях к усо­вер­шен­ст­во­ва­нию государственного по­ряд­ка»].

Прин­ци­пи­аль­ным нов­ше­ст­вом в про­грам­ме государственной по­ли­ти­ки, пред­ло­жен­ной Осо­бым со­ве­ща­ни­ем, был по­сте­пен­ный, ос­но­ван­ный на доб­ро­воль­но­сти пе­ре­ход от об­щин­но­го к ча­ст­но­му кре­сть­ян­ско­му зем­ле­вла­де­нию. Со­ве­ща­ние счи­та­ло, что го­су­дар­ст­во долж­но об­лег­чить кре­сть­я­нам вы­ход из об­щи­ны с пра­вом за­кре­пить за со­бой на­дель­ную зем­лю в соб­ст­вен­ность, ока­зы­вать со­дей­ст­вие соз­да­нию ху­тор­ских хо­зяйств и другое. Ме­ст­ные ко­ми­те­ты Осо­бо­го со­ве­ща­ния ка­са­лись так­же во­про­сов фи­нан­со­вой по­ли­ти­ки, на­стаи­ва­ли на по­ни­же­нии кос­вен­ных на­ло­гов, вве­де­нии по­до­ход­но­го на­ло­га, бо­лее ши­ро­ком уча­стии го­су­дар­ст­ва в раз­ви­тии на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния в це­лях обес­пече­ния его об­ще­дос­туп­но­сти и другом. По ини­циа­ти­ве со­ве­ща­ния при­ня­ты за­ко­ны о раз­ре­ше­нии ра­бо­тать в празд­нич­ные дни [10(23).5.1904 года], об уч­ре­ж­де­ни­ях мел­ко­го кре­ди­та [7(20).6.1904 года, спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию кре­дит­ной коо­пе­ра­ции], о съез­дах пред­ста­ви­те­лей бир­же­вой тор­гов­ли и сельского хозяйства [30.5(12.6).1905 года].

Осо­бое со­ве­ща­ние не ус­пе­ло окон­чить сво­ю ра­бо­ту. Ука­зом Ни­ко­лая II от 30.3(12.4).1905 года оно бы­ло уп­разд­не­но, по всей ви­ди­мо­сти, в свя­зи с тем, что им­пе­ра­тор под­дер­жал вы­ска­зан­ную то­гда Д.Ф. Тре­по­вым идею о не­об­хо­ди­мо­сти в ус­ло­ви­ях ре­во­люционного бро­же­ния ог­ра­ни­чить­ся ме­ра­ми эко­но­мического ха­рак­те­ра, не за­тра­ги­вая по­ка ос­но­вы со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции кре­сть­ян­ст­ва. Ма­те­риа­лы со­ве­ща­ния бы­ли пе­ре­да­ны вновь соз­дан­но­му Осо­бо­му со­ве­ща­нию о ме­рах к ук­ре­п­ле­нию кре­сть­ян­ско­го зем­ле­вла­де­ния под пред­се­да­тель­ст­вом И.Л. Го­ре­мы­ки­на.

Дея­тель­ность Осо­бо­го со­ве­ща­ния и ме­ст­ных ко­ми­те­тов о ну­ж­дах сельскохозяйственной промышленности ши­ро­ко ос­ве­ща­лась в пе­ча­ти, спо­соб­ст­во­ва­ла кон­со­ли­да­ции ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции, во мно­гом по­слу­жи­ла ис­точ­ни­ком кон­цеп­ции Сто­лы­пи­на ре­форм, осо­бен­но сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы.

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