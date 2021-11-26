ЛИАНОЗОВЫ
ЛИАНОЗОВЫ - российские предприниматели армянского происхождения.
Георгий Мартынович (1835, город Сигнах Тифлисской губернии - 1907, Москва), потомственный почетный гражданин, в начале 1880-х годов приобрёл на льготных условиях участок нефтеносных земель близ Баку, позднее построил бензиновый, керосиновый, масляный и гипсолитовый заводы в Баку, склады в Баку и Батуме; в 1896 году преобразовал часть своих предприятий в Русское нефтепромышленное общество (основной капитал 1,1 миллион рублей); в 1888-1903 годах владел подмосковным имением Алтуфьево (ныне в черте Москвы), где позднее построен дачный посёлок, получивший название Лианозово.
Его сын, Степан Георгиевич [9(21).8.1872, Баку - 10.8.1949, Париж], окончил юридический факультет Московского университета, коммерции советник, владел крупным пакетом акций многих предприятий по добыче и переработке нефти в Бакинском районе, большинство из которых с 1912 года входили в состав созданного при его участии холдинга российских нефтепромышленных фирм «The Russian General Oil Corporation» («Русская генеральная нефтяная корпорация»). С.Г. Лианозов - председатель правлений Апшеронского нефтепромышленного общества, нефтепромышленного и торгового общества «Арамазд», Волжско-Черноморского торгового и промышленного общества; директор-распорядитель нефтепромышленного и торгового общества «А.И. Манташев и Кo», Нафталанского нефтепромышленного общества, Русского нефтепромышленного общества, Среднеазиатского нефтепромышленного и торгового общества, нефтепромышленного и торгового общества «Шихово», член правлений ряда других акционерных обществ, член совета Товарищества нефтяного производства «Братья Нобель». В 1907 году совместно с братьями преобразовал часть унаследованных от отца предприятий в Товарищество нефтяного производства «Г.М. Лианозова сыновья», которое под руководством С.Г. Лианозова (директор-распорядитель) и А.И. Путилова (председатель правления) превратилось в одну из крупнейших российских компаний по добыче, переработке и продаже нефти (в 1914 года основной капитал 30 миллионов рублей), в 1911-1913 годах учредило филиалы во Франции, Великобритании и Германии для экспортной торговли нефтепродуктами (в связи с началом 1-й мировой войны экспорт прекращён, филиалы Товарищества специализировались на торговле западноевропейскими и американскими марками нефтепродуктов).
После Октябрьской революции 1917 года С.Г. Лианозов уехал в Гельсингфорс (Хельсинки). В августе - декабре 1919 года председатель Совета министров Северо-западного правительства, а также министр иностранных дел и финансов. С 1920 года жил в Париже. Участник съезда российских торгово-промышленных деятелей в эмиграции (Париж, 1921), на котором избран заместителем председателя (вместе с Г.Л. Нобелем и С.Н. Третьяковым) Российского торгово-промышленного и финансового союза (Торгпром). Делегат Российского зарубежного съезда (Париж, 1926). В эмиграции С.Г. Лианозов совместно с братьями владел компанией по торговле нефтепродуктами «Les Lianosoff fréres. Produits pétrolières», созданной на основе экспортного филиала фирмы Лианозовых во Франции.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.