Краткий курс истории. Забытый московский аэропорт 3 октября 1910 года был открыт московский аэродром на Ходынском поле, впоследствии носивший названия Центрального аэродрома имени Л. Д. Троцкого и имени М. В. Фрунзе. Первый московский Решение о создании первого московского аэродрома было принято в июне 1910 года. Тогда Общество воздухоплавания объявило о решении штаба Московского военного округа выделить земли на территории Ходынского поля под летное поле. Первый взлет по случаю торжественного открытия аэродрома совершил граф Михаил Сципио дель Кампо – пионер польской и российской авиации. 3 мая 1922 года с Ходынского аэродрома был выполнен первый в России международный авиаперелет по маршруту Москва –Кёнигсберг – Берлин. Первый испытательный Еще... На чтение: 1 минута

3 октября 1910 года был открыт московский аэродром на Ходынском поле, впоследствии носивший названия Центрального аэродрома имени Л. Д. Троцкого и имени М. В. Фрунзе.

Первый московский

Решение о создании первого московского аэродрома было принято в июне 1910 года. Тогда Общество воздухоплавания объявило о решении штаба Московского военного округа выделить земли на территории Ходынского поля под летное поле. Первый взлет по случаю торжественного открытия аэродрома совершил граф Михаил Сципио дель Кампо – пионер польской и российской авиации. 3 мая 1922 года с Ходынского аэродрома был выполнен первый в России международный авиаперелет по маршруту Москва –Кёнигсберг – Берлин.

Первый испытательный

Еще с 1920 года при Ходынском аэродроме функционировал научно-опытный аэродром Главвоздуха республики – первая испытательная и исследовательская площадка в стране в сфере военной авиационной техники. А в ноябре 1931 года Центральный аэродром стал обладателем первого в СССР здания аэровокзала. В 1938 году к аэропорту подвели линию метрополитена с одноименной станцией (м. «Аэропорт»).

Время берет свое

В 1947–1948 годах большую часть грузовых и пассажирских авиарейсов с Центрального аэродрома перевели на Быковский и Внуковский. Время брало свое: разрастающемуся городу жилье и прочие объекты инфраструктуры оказались нужнее старого аэропорта. На Ходынском поле продолжали проводиться испытательные полеты, в жизнь выходили самолеты ведущих ОКБ (Ильюшина, Сухого и др.). Последний самолет взлетел с остатка взлетно-посадочной полосы (длиной 1,35 км) на Ходынке 3 июля 2003 года. В том же году аэродром был закрыт, а на его остатках планировалось устроить Музей авиации на Ходынском поле. В 2012 году часть самолетов вывезли на реставрацию в Музей техники Вадима Задорожного, а с 2014 года началось планирование застройки этой территории.