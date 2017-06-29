Краткий курс истории. День рождения графа Витте 29 июня 1849 года родился Сергей Юльевич Витте, председатель Совета министров Российской империи и один из самых известных в русской истории реформаторов. На чтение: 1 минута

29 июня 1849 года родился Сергей Юльевич Витте, председатель Совета министров Российской империи и один из самых известных в русской истории реформаторов.

«С плачевным акцентом»

Выдающийся государственный деятель родился далеко от столиц, в семье директора департамента гражданских имуществ Тифлиса Юлия Витте – перешедшего в православие балтийского немца.По складу ума Сергей Юльевич был ярко выраженным технарем: он с отличием окончил физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе, но языки ему не давались – только в зрелом возрасте усилиями жены он научился «с плачевным акцентом» объясняться на французском и немецком.

Отсидел в 8 раз меньше

Как и в наши дни, учёным в XIX веке платили мало, и мечта молодого Витте о карьере профессора высшей математики быстро угасла. В 1870 году он устроился в управление Одесской железной дороги, где молодому специалисту сразу положили жалованье на 20% выше заработка профессора в университете. В 1876 году Сергей Юльевич получил четыре месяца тюрьмы за причастность к страшной железнодорожной катастрофе под Одессой, когда погибли 140 новобранцев. Но сидеть ему пришлось только две недели на гауптвахте, а затем способный чиновник быстро продвинулся по службе. В 1886 году Витте занял пост управляющего Обществом Юго-Западных железных дорог, и здесь его заметил император Александр III .

Из кармана императора

Талантливый реформатор и управленец, Витте сумел сделать блестящую политическую карьеру: в разные годы он занимал посты министра путей сообщений, министра финансов, председателя Комитета министров и председателя Совета министров. Чтобы он не ушёл в бизнес, Александр III из своих собственных средств ввёл для него доплату к жалованью в размере 8000 руб. в год.

В числе главных его достижений строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и стабилизация рубля путём введения золотого стандарта в 1897 году. Витте оказался и умелым дипломатом: за успешное подписание с японцами Портсмутского мира 1905 года, по которому России удалось отстоять свои права на северную часть Сахалина без выплаты контрибуции, он получил титул графа – и прозвище «граф Полусахалинский».

Обложка: Портрет министра финансов и члена Государственного Совета Сергея Юльевича Витте. Этюд к картине Торжественное заседание Государственного Совета, 1903 год.

Источник: ru.wikipedia.org