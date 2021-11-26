КОКОВЦОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ На чтение: 1 минута

КОКОВЦОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - граф (с 1914 года), российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1905 год).

Дво­ря­нин . Окон­чил Алек­сан­д­ров­ский ли­цей (1872 год). На служ­бе в Министерстве юс­ти­ции (1873-1879 годы), Главном тю­рем­ном управ­ле­нии МВД (1879-1890 годы), ак­тив­но уча­ст­во­вал в ре­фор­ме тю­рем­но­го управ­ле­ния. С 1890 года в Государственной кан­це­ля­рии, с 1893 года статс-сек­ре­тарь, с 1895 года то­ва­рищ государственного сек­ре­та­ря. То­ва­рищ министра фи­нан­сов С.Ю. Вит­те (1896-1902 годы), при­об­рёл «ре­пу­та­цию ску­по­го и не­ус­туп­чи­во­го» «обе­ре­га­те­ля» государственых средств. Се­на­тор (1900 год). Государственный сек­ре­тарь (1902-1904 годы).

Министр фи­нан­сов (1904-1914 годы, с пе­ре­ры­вом в 1905-1906 годах, во вре­мя дея­тель­но­сти пра­ви­тель­ст­ва С. Ю. Вит­те). Член Государственного со­ве­та (1905-1917 годы). По сви­де­тель­ст­ву С.И. Ти­ма­ше­ва, в 1906-1911 годы Коковцов фак­ти­че­ски яв­лял­ся заместителем председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров П.А. Сто­лы­пи­на . Пос­ле его смер­тель­но­го ра­не­ния председатель Со­ве­та ми­ни­ст­ров [9(22) сентября 1911 года - 30 января (12 февраля) 1914 года]. Со­дей­ст­во­вал ста­би­ли­за­ции российской фи­нан­со­вой сис­те­мы, по­дор­ван­ной русско-японской вой­ной 1904-1905 годов и Ре­во­лю­ци­ей 1905-1907 годов. По­сле­до­ва­тель­но про­во­дя по­ли­ти­ку эко­но­мии бюд­жет­ных средств, Коковцов к 1909 году до­бил­ся ак­тив­но­го саль­до государственного бюд­же­та.

Сво­ей главной за­да­чей счи­тал со­хра­не­ние в Рос­сии фи­нан­со­вой сис­те­мы, ос­но­ван­ной на зо­ло­том де­неж­ном об­ра­ще­нии. Для уве­ли­че­ния зо­ло­то­го за­па­са Министерство фи­нан­сов под руководством Коковцова при­об­ре­та­ло весь объ­ём до­бы­вае­мо­го в стра­не зо­ло­та, для этой же це­ли Коковцовым про­вёл внеш­ние зай­мы в 1904 и 1906 годах, час­тич­но эту же цель пре­сле­до­вал займ 1909 года. В ре­зуль­та­те зо­ло­той за­пас стра­ны со­ста­вил 1386 миллионов рублей к началу 1909 года и 2163 миллинов рублей – к началу 1914 года.

Коковцов счи­тал, что зо­ло­той за­пас имел 3 на­зна­че­ния: слу­жить ос­но­вой для ме­ж­ду­народных рассчётов; яв­лять­ся ре­зер­вом в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти экс­трен­ных пла­те­жей по вкла­дам на­се­ле­ния или в свя­зи с вой­ной; быть за­пас­ным фон­дом для пе­рио­ди­че­ски рас­ши­ряю­ще­го­ся и со­кра­щаю­ще­го­ся внутреннего зо­ло­то­го об­ра­ще­ния. По­ла­гал, что ос­то­рож­ное по­вы­ше­ние на­ло­гов воз­мож­но лишь как вто­ро­сте­пен­ная ме­ра для по­кры­тия государственных рас­хо­дов, а при­ори­тет дол­жен от­да­вать­ся ес­тественному рос­ту на­ло­го­вых по­сту­п­ле­ний от раз­ви­тия сельского хозяйства, промышленности и тор­гов­ли. В ре­зуль­та­те по­ли­ти­ки Коковцова сум­ма об­ло­же­ния на ду­шу на­се­ле­ния вы­рос­ла не­зна­чи­тель­но (с 10,31 рублей в 1908 году до 10,84 рублей в 1912 году). Сто­рон­ник при­вле­че­ния иностранного ка­пи­та­ла в российскую про­мыш­лен­ность.

Как пред­се­да­тель Со­ве­та ми­ни­ст­ров Коковцов не­од­но­крат­но об­ви­нял­ся пра­вы­ми по­ли­тическими дея­те­ля­ми и государственными дея­те­ля­ми в том, что он по­зво­лил Государственной ду­ме «вме­ши­вать­ся во все де­ла управ­ле­ния» и не вли­ял на пе­чать, ко­то­рая в ре­зуль­та­те пе­ре­ста­ла счи­тать­ся с вла­стью. Кри­ти­ка Коковцова при­вела к его уволь­не­нию с долж­но­стей председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров и ми­ни­ст­ра фи­нан­сов.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Коковцов был аре­сто­ван, вско­ре ос­во­бо­ж­дён, с мая жил в собственном име­нии в Нов­го­род­ской губернии. Доп­ра­ши­вал­ся Чрез­вы­чай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­си­ей Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва. В кон­це ок­тяб­ря вы­ехал в Ки­сло­водск. В мар­те 1918 года из­бран председателем Сою­за за­щи­ты русских ин­те­ре­сов в Гер­ма­нии, об­ра­зо­ван­но­го со­глас­но ус­ло­ви­ям Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года. Од­на­ко по при­бы­тии в Пет­ро­град в ию­ле 1918 года вновь под­верг­ся крат­ко­вре­мен­но­му аре­сту. В но­ябре 1918 года Коковцов не­ле­галь­но эмиг­ри­ро­вал, с января 1919 года жил в Па­ри­же.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний «Из мое­го про­шло­го. Вос­по­ми­на­ния, 1903-1919 годов» [Па­риж, тома 1-2, 1933 год; в со­кра­щён­ном ва­ри­ан­те опубликован в 1935 году в Стан­фор­де (на английском языке), в 1992 году (книги 1-2) - в Мо­ск­ве].

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1906 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1908 году), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1911 год), а так­же боль­шим кре­стом французского ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1906 год) и др.

Иллюстрации:

В.Н. Ко­ков­цов. Фо­то начала XX в. Архив БРЭ.