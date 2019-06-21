Как «Руссо-Балт» сделал Россию лидером мирового автопрома В июне 1909 года на российском заводе в Риге приступили к выпуску самых массовых отечественных автомобилей начала ХХ века Начало ХХ столетия стало временем бурного развития техники и ознаменовалось широким распространением таких технических новинок, как самолеты и автомобили. Первоначальный бум, связанный с производством и тех и других, пришелся на первое десятилетие нового века. И в это самое время в рядах автопроизводителей появилась самая массовая русская серийная марка авто — «Руссо-Балт». Первый автомобиль этой марки — «Руссо-Балт» модель С — сошел с конвейера завода в Риге в начале июня 1909 года, а через пару лет российские машины уже заслужили славу очень... На чтение: 4 минуты

В июне 1909 года на российском заводе в Риге приступили к выпуску самых массовых отечественных автомобилей начала ХХ века

Начало ХХ столетия стало временем бурного развития техники и ознаменовалось широким распространением таких технических новинок, как самолеты и автомобили. Первоначальный бум, связанный с производством и тех и других, пришелся на первое десятилетие нового века. И в это самое время в рядах автопроизводителей появилась самая массовая русская серийная марка авто — «Руссо-Балт». Первый автомобиль этой марки — «Руссо-Балт» модель С — сошел с конвейера завода в Риге в начале июня 1909 года, а через пару лет российские машины уже заслужили славу очень крепких и надежных.

«Руссо-Балт»-С24/40 выпуска 1913 года во дворе Русско-Балтийского вагонного завода в Риге. На заднем сидении в кепке — председатель правления РБВЗ генерал-майор Михаил Шидловский. Источник: https://i.wheelsage.org

Не от хорошей жизни

Появление «Руссо-Балта» стало, как это нередко бывает, следствием тяжелого финансового положения, в котором к концу первого десятилетия ХХ века оказалось акционерное общество «Русско-Балтийский вагонный завод» — РБВЗ. Чтобы исправить его, председатель правления РБВЗ генерал-майор Михаил Шидловский предложил диверсифицировать производство, наладив выпуск новой, более конкурентоспособной продукции. Самыми востребованными новинками того времени являлись автомобили и самолеты — и именно их решено было выпускать на рижском заводе. Первым на РБВЗ появился автомобильный отдел: он открылся в 1908 году. Директором его стал Иван Фрязиновский, а главным конструктором — швейцарец Жюльен Поттера, успевший сделать себе имя в Бельгии на местном автомобильном концерне Fondu.

Любопытно, что эта бельгийская фирма проделала тот же самый путь, что и РБВЗ: создавалась она как вагоностроительное предприятие, а за автомобили взялась только в 1906 году, для чего на завод и был приглашен молодой конструктор Поттера. Он успел спроектировать и запустить в производство в Бельгии шесть моделей автомобилей, после чего его буквально перекупил РБВЗ, предложивший 26-летнему Жюльену не только более высокую зарплату, но и более высокий статус, а также более широкие возможности для самореализации.

Модель «Руссо-Балт»-К12/20 была самой доступной из машин, выпускавшихся РБВЗ. Источник: https://livejournal.com

В Риге к Поттера присоединились два русских конструктора автомобилей — Иван Фрязиновский и Дмитрий Бондарев, только-только закончивший Харьковский технологический институт. Без всякого смущения швейцарец пустил в дело свои конструктивные наработки, сделанные еще в Бельгии, отчего автомобили Fondu принято считать прототипами первых машин «Руссо-Балта». В действительности это были вполне самостоятельные модели, при разработке которых использовались многие технические решения, уже найденные и опробованные Жюльеном Поттера на бельгийском предприятии.

Вперед, к рекордам!

Преемственность «Руссо-Балтов» проявлялась прежде всего в том, что это были автомобили, спроектированные с выдающимся запасом прочности и потрясающей надежностью. Причем это проявлялось, начиная с самой первой модели — той самой С (цэ, поскольку литера в названии была латинской).

Андрей Нагель (у борта автомобиля справа) возле своей машины «Руссо-Балт»-С24/40 перед стартом на автопробег по маршруту Санкт-Петербург-Монако. Источник: https://upload.wikimedia.org

Полностью модель называлась «Руссо-Балт»-С24/30, и цифры в этом индексе обозначали расчетную и максимальную мощность двигателя: 24 и 30 л.с. соответственно. С точки зрения сегодняшнего автопрома, это выглядит смешно, но для того времени это были весьма приличные показатели. Достаточно сказать, что даже пять лет спустя, к началу Первой мировой войны , вполне достаточной для автомобильного мотора мощностью считали 7-10 л.с., а моторы в 33 л.с. уже относили к числу очень сильных!

В свой первый автопробег, которые тогда были не столько спортом, сколько, прежде всего, демонстрацией возможностей того или иного автопроизводителя, «Руссо-Балт»-С24/30 отправился вскоре после начала выпуска — в августе 1909 года. И одержал убедительнейшую победу. Из 19 машин, вышедших на старт маршрута Санкт-Петербург—Рига—Санкт-Петербург, до финиша добралось всего 8 автомобилей, то есть меньше половины. И только один из них прошел всю дистанцию в 1177 километров в одну сторону всего за 8 часов, показав среднюю скорость в 70 км/ч и не заработав ни единого штрафного очка.

Андрей Нагель (за рулем на переднем плане) в своем автомобиле «Руссо-Балт»-С24/40 перед стартом во время пробега по маршруту Санкт-Петербург-Севастополь-Санкт-Петербург. Источник: https://goodspb.livejournal.com

Столь выдающийся результат ни у кого не оставил сомнений ни в необходимости такого мощного мотора, ни в безусловном лидерстве автомобиля РБВЗ, которому и досталась золотая медаль — первая из многих. Другие С24/30 получил в последующие четыре года, пока не началась война: на трех международных выставках и двух автосалонах, а также добрых полутора десятках международных соревнований, первыми из которых стало ралли Санкт-Петербург—Монако, прошедшее в самом начале 1912 года. Автомобилем РБВЗ, который принимал в нем участие, управлял гонщик и журналист Андрей Нагель, основавший в 1902 году первый русский специализированный журнал «Автомобиль». Нагель стартовал из Петербурга 31 декабря 1911 года, когда на улице стоял 17-градусный мороз, а на восьмой день на своем «Руссо-Балте» модели С24/30 третьей серии (заводской номер 14), которой шел уже третий год, финишировал первым из 87 участников, получив сразу несколько главных призов.

Русский конвейер

Были и другие доказательства надежности, крепости и проходимости автомобилей марки «Руссо-Балт» — от выдающихся до курьезных. Скажем, именно машина РБВЗ в 1910 году стала первым авто, добравшимся до вершины знаменитого вулкана Везувий. А в одном из пробегов «Руссо-Балта» водитель не справился с управлением, врезался в избу — и развалил ее, а сам отделался лишь незначительными повреждениями.

Модель «Руссо-Балт»-С24/40 с кузовом ландоле была самой дорогой и редкой среди машин Русско-Балтийского вагонного завода. Источник: http://avtoriga.infoportal.lv

С 8 июня 1909 года до осени 1915 года, когда завод был эвакуирован из Риги из-за опасно приблизившегося к ней фронта в Санкт-Петербург, было выпущено около 500 автомобилей марки «Руссо-Балт». Некоторые из них находились в составе гаража, обслуживавшего семью императора Николая II , другие приобретали его родственники — великие князья и княгини; на «Руссо-Балтах» ездили энтузиасты автомобилестроения и русские купцы. С одной стороны, многочисленные победы в соревнованиях и ралли, а также выдающиеся показатели скорости и надежности марки «Руссо-Балт» способствовали ее успеху, а с другой, привели к такому росту цен на эти автомобили, при котором они были уже не по карману многим покупателям. Достаточно сказать, что даже самый недорогой из рижских автомобилей модели К12/20 стоил 5500 рублей, тогда как иностранные «Опели» и «Рено» обходились на 500 рублей дешевле, а за самый популярный С24/30 приходилось выкладывать уже 7500 рублей.

Причиной тому была не только высокая популярность марки. Начиная с первых машин, многие детали для «Руссо-Балтов» — от радиаторов и генераторов и до спидометров — приходилось заказывать за рубежом: отечественная промышленность их не выпускала. Чтобы устранить эту зависимость, на РБВЗ решили самостоятельно освоить выпуск всей номенклатуры деталей — и успешно справились с задачей, но для этого пришлось строить новые цеха и покупать новые станки. Правда, за счет ориентированного на конкретные задачи развития производства удалось сразу же наладить сборку машин конвейерного типа, по образцу американских заводов Форда. При этом на «Руссо-Балте» научились выпускать детали с допусками в сотые доли миллиметра, а взаимозаменяемость деталей у машин одной производственной партии была стопроцентной. Но за все эти достижения в конечном счете приходилось платить покупателю, и платить немало.

Полугусеничный автомобиль «Руссо-Балт» активно использовался военными и медиками в годы Первой Мировой войны. Источник: http://avtoriga.infoportal.lv

Автомобили в погонах

Довольно быстро автомобили марки «Руссо-Балт» привлекли внимание командования Русской императорской армии, и она начала закупать эти машины. Тому способствовала и весьма широкая номенклатура моделей: на РБВЗ делали не только классические четырехколесные варианты авто, но и более экзотические. Скажем, существовала модель для езды по снегу, представлявшая собой достаточно мощную С24/40, у которой между передних колес была установлена поворотная пара лыж, а вместо задних — резинометаллический гусеничный привод, разработанный трудившимся в то время в России французом Адольфом Кегрессом. Такой автомобиль начали производить в 1913 году, и он заслужил высокую оценку у армейских автомобилистов, а также вошел в состав гаража царской фамилии.

Но все-таки большинство армейских автомобилей представляли собой шестиместные открытые модели С24 и играли роль штабных. Лишь с началом Первой мировой войны шасси «Руссо-Балта» стали использовать для строительства бронеавтомобилей. Несмотря на то, что все броневики, построенные на базе машин РБВЗ, носили название «Руссо-Балт», в действительности изготавливались они на других предприятиях.

1-я автопулеметная рота во время напутственного молебна. Санкт-Петербург, Семеновский плац, 19 октября 1914 года. Источник: https://www.wikireading.ru

Первыми стали броневики «Руссо-Балт» типа С, унаследовавшие индекс модели от шасси «Руссо-Балта» С24/40. Ижорский завод выпустил всего восемь таких машин, но это были первые отечественные бронеавтомобили. При весьма компактных размерах и небольшом весе, что определялось особенностями шасси, они имели внушительное вооружение: три пулемета «Максим», которые могли вести огонь вперед, назад и вбок по курсу движения машины. Кроме того, броневик имел очень рациональные углы наклона брони, что усиливало его защиту, и оригинальной конструкции шторки для пулеметных гнезд, где броневой щиток, из которого выглядывал ствол пулемета, перемещался вслед за ним, не открывая стрелка вражескому огню. Эти бронемашины успели принять активное участие в Первой мировой и последовавшей за ней Гражданской войне и были окончательно списаны в начале 1920-х годов уже из РККА.

До тех же лет дослужили и броневики другого проекта, разработанного штабс-капитаном Некрасовым и инженером-изобретателем Александром Братолюбовым. Основой для них послужили четыре легковых С и шесть грузовых D шасси «Руссо-Балт», на которых разместили два типа бронеавтомобилей: пулеметные и пушечно-пулеметные, предназначенные для борьбы с броневиками противника. В отличие от проекта Ижорского завода, эти машины оказались менее удачными и подвизались в качестве учебных в Усиленной автомобильной роте, а воевать начали только после Октябрьской революции .

Броневик «Руссо-Балт» Некрасова-Братолюбова с пулеметным вооружением, носивший собственное имя «Победоносец». Источник: http://wikiwarriors.org

Обложка: Обложка: Автомобиль «Руссо-Балт»-D24/40 в исполнении пожарной машины. Источник: https://upload.wikimedia.org