ГОЛИЦЫН ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ

«Отец русского виноделия».

Происхождение и образование

Из княжеского рода Голицыных (ветвь Алексеевичей), сын князя, отставного штабс-офицера Сергея Григорьевича, вступившего после службы в брак с фрейлиной-полькой Марией Ивановной Езерской, от которой имел трёх сыновей — Григория, Льва, Фёдора и трёх дочерей - Юлию, Марию и Екатерину.

Лев Сергеевич получил прекрасное домашнее воспитание; знал польский, французский и немецкий языки; много читал. Мечтал стать ученым-правоведом. В 17 лет он со званием бакалавра окончил обучение в Парижской Сарбонне на юридическом факультете. Поступил и блестяще закончил обучение на юридическом факультете Московского университета, став магистрантом права. Во время учёбы в университете Л. С. Голицын организовывал семинары и дискуссии по различным проблемам истории права, выступал с докладами и сообщениями; также он выпустил литографические лекционные курсы Н. И. Крылова; в 1869 году вышла книга Л. С. Голицына «Конспект истории римского права. I период». В 1870 году был удостоен золотой медали за сочинение «О судьбах народных собраний в Риме по трибам». За свои блестящие успехи был оставлен в Московском университете для приготовления к профессорскому званию. Последовала заграничная командировка в Лейпциг и Геттинген. Во время поездки во Францию начал интересоваться виноделием, Голицын скупает вино, так появляется его энотека - коллекция уникальных и старинных вин из разных европейских стран.

Возвращение на родину

По возвращению на родину в 1870-х годах участвовал в археологических раскопках во Владимирской губернии под руководством графа А. С. Уварова, с 1877 года - член-корреспондент Московского археологического общества , - открыл ряд стоянок каменного века по берегам Оки от д. Чулковая до Мурома.

Новый Свет

В 1876 году он приобрел виноградники и дачу в Феодосии. В связи с семейными обстоятельствами князь в 1878 году приобрел имение «Новый Свет» под Судаком, где вполне успешно начинает формировать свою «новосветскую шампань», строит подвалы, закладывает около 600 сортов винограда южноевропейских и южнороссийских сортов.

В 1894 году им было начато строительство подземного винного завода туннельного типа. В это же время он создал винодельческое хозяйство Абрау-Дюрсо; в 1894-1900 годах в Абрау-Дюрсо построены здание завода, 5 подвалов-тоннелей, проложена шоссейная дорога к Новороссийску.

Признание и триумф Л.С. Голицына

Конец XIX в. стал для Голицына - винодела особенно знаменательным. Его вина, а также вина уделов, участвовали в выставках как в России, так и за рубежом. Он избирался членом жюри на Всероссийских выставках, членом жюри и вице-председателем на Всемирных выставках в Париже. В 1892 году именно его пригласили на должность главного винодела Удельных имений Крыма и Кавказа. В 1894 году под руководством Голицына началось строительство в Массандре крупнейшего в России завода подземного типа с тоннелями для выдержки столовых, крепких и десертных вин. В 1896 году признанием его заслуг стало официальное разрешение на изображение государственного герба Российском империи на этикетках своих вин. В 1900 году шампанское Л.С. Голицына завоевала Кубок Гран-при во Франции, что стало настоящим международным признанием для российских вин.

Российская академия виноградарства

В начале XX века Голицын решил создать на базе имения «Новый Свет» Российскую академию виноградарства. Обосновывая в письме к императору в декабре 1911 года возможность создания Российской академии именно в его имении, князь в обмен предлагает государю принять в дар 113 десятин и 200 саженей земель «Нового Света», где можно было построить корпуса академии. 18 апреля 1912 года император Николай II с августейшим семейством и свитой посетил имение. План Голицына был одобрен, и в конце 1913 года на землях Нового света было уже два имения: имение князя Л.С. Голицына и имения государя под названием «Судацкое Его Величества имение», которое перешло во владение Ливадийско-Массандровского удельного управления. В том же году князь по дарственной отписал свою знаменитую коллекцию вин Николаю II.

К сожалению, события Первой мировой войны помешали планам Л.С. Голицына. В 1916 году он скончался и был похоронен в склепе среди виноградников в Новом Свете.