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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. П. Столыпин и задачи его политики.

2. Аграрные реформы П. Столыпина.

3. Третья дума и кризис политики П. Столыпина

4. Экономический подъем в России и его результаты

5. «Реакция».

6. Общественный подъем

7. Вступление России в Антанту и подготовка к войне.

Аннотация

Лекция посвящена реформам П. Столыпина и периоду 1912–1913 гг. П. Столыпин начал осуществлять широкие преобразования, направленные на разложение крестьянской организации — общины и создание слоя зажиточных крестьян, поддерживающих монархию. В ноябре 1906 г. был принят указ, который разрешал крестьянам выделять свое хозяйство из общины вместе с землей. Всего из общины вышло более четверти общинников. Но при этом часть — бедняки — продала свои наделы соседям и уехала из деревни. Таким образом, только незначительная часть крестьян превратилась в «крепких хозяев». Усилилось расслоение крестьянства. Реформа не решила проблему «аграрного голода». К моменту гибели П. Столыпина его политические позиции ослабли. В 1909 г. в России начался экономический подъем, рос уровень жизни населения. Больших успехов достигла культура «Серебряного века». Начался подъем общественных и социальных движений. Происходили громкие политические скандалы, компрометировавшие как самодержавие, так и крайние политические течения. Однако Россия готовилась к большой войне в Европе, которая могла сплотить общество вокруг императора.

Вопросы по теме лекции

1. Почему реформы, направленные на разложение общины, начались в 1906 г., а не раньше? 2. Какие меры П. Столыпина способствовали росту производства продовольствия? 3. Какие меры П. Столыпина привели к росту социальных конфликтов? 4. Почему кадеты не поддерживали политику П. Столыпина? 5. Что общего между реформами Александра II и Столыпина? 6. Почему часть крестьян выступили против реформ Столыпина, хотя они предоставили крестьянам новые права? 7. Как связаны между собой вступление России в Антанту, экономический подъем и подъем общественных и социальных движений в России? 8. Можно ли считать реформы Столыпина успешными? Обоснуйте свое мнение.

Литература

Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990. Государственная дума. 1906–1917. Стенографические отчеты. М., 1995. Дневники императора Николая II. 1894–1918. М., 2011–2013. Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. Корелин А.П., Шацилло К.Ф. П.А. Столыпин. Попытка модернизации сельского хозяйства России // Революция в начале века: революция и реформа. М., 1995. Корелин А.П. Столыпинская аграрная реформа в аспекте земельной собственности. // Собственность на землю в России: история и современность. М., 2002. Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало ХХ века. М., 2010. Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия. М., 1991.