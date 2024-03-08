СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА

Столы́пинская агрáрная рефóрма (Столыпинские реформы) — реформы, проведенные правительством Российской империи в 1906–1916, получившие название по имени их главного вдохновителя — П. А. Столыпина .

Проект реформ, опубликованный в «Правительственном вестнике» 24 августа [6 сентября] 1906, наряду с реформой крестьянского землевладения (аграрная реформа), включал в себя устранение ограничений в отношении отдельных групп населения, улучшение быта рабочих, реформу местного самоуправления, местных судов, средней и высшей школы, полиции, принятие мер исключительной охраны государственного порядка. Во многом аграрная реформа была подготовлена кабинетом С. Ю. Витте : отменена круговая порука, принят закон о переселении (6 июня 1904), отменены выкупные платежи (3 ноября 1905), создан землеустроительный комитет в Санкт-Петербурге, шла работа редакционных комиссий. Законодательную платформу С. а. р. сформировали указы Николая II о передаче Крестьянскому банку удельных земель для продажи их крестьянам (12 августа 1906), о предоставлении под переселение земель Алтайского округа Ведомства Кабинета Его Императорского Величества (20 мая 1911), о праве выхода крестьян из общины с землей и расселении их на хутора (9 ноября 1906), закон 29 мая 1911 о землеустройстве. Реформе также способствовал имевший более широкое значение указ 5 октября 1906 «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний». Составной частью С. а. р. была организация массового переселения крестьян за Урал — в Сибирь и на Дальний Восток. В 1908 появился специальный вагон для переселенцев, прозванный в народе «столыпинским». Переселенцам давали ссуды на обустройство, обеспечивали сельскохозяйственными машинами. Всего в 1906–1913 за Урал переехали 2792,8 тыс. человек, почти 0,5 млн переехавших вернулось назад. За десятилетие проведения С. а. р. общину покинуло 28 % крестьянских семей, хутора создали 200 тыс., остальные продали свои земли и переселились в города. По мнению ряда современных российских историков, С. а. р. была рассчитана на 20–30 лет и могла бы быть успешно проведена в жизнь при благоприятной политической обстановке.

Другие реформы носили менее масштабный характер. В области рабочего законодательства было утверждено Положение «О страховании рабочих от несчастных случаев» (1912), «Об обеспечении рабочих на случай болезни» (1912) и связанные с ними законы. Законом «О преобразовании местного суда» (1912) восстанавливался волостной суд, упраздненный в 1889. Закон «О порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения» (1911) был направлен на унификацию законодательства в империи. 20 марта 1911 был утвержден закон «Об авторском праве».

Ряд правительственных законопроектов был отклонен Государственным советом : «О введении всеобщего начального обучения в Российской империи», «Положение о начальных училищах», «О введении состязательного начала в обряд предания суду», «Об условном осуждении» и др. Ряд проектов вероисповедательных законов, после многократного обсуждения их в согласительных комиссиях, был отклонен царем.

Среди историков нет единого мнения в оценке этих реформ. Ряд исследователей считает, что это была неудачная попытка создать в стране условия для экономического роста при сохранении помещичьего землевладения и существовавшего политического строя. По мнению других, целью реформ являлось создание гражданского общества и правового государства и многое из того, что планировалось Столыпиным, осуществлено, в том числе, и спустя десятилетия после его гибели.

Ист. : П. А. Столыпин: Программа реформ. Документы и материалы. В 2 т. М., 2011.

Лит. : Аврех А. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991; Климин И. И. Столыпинская аграрная реформа и становление крестьян-собственников в России. СПб., 2002; Бородин А. П. Столыпин. Реформы во имя России. М., 2004; П. А. Столыпин: традиции реформирования России: сборник научных трудов. Саратов, 2012; Казанина Л. Ю. Столыпинские реформы в оценке российского общественного мнения (1906–1911). М., 2012. И. А. Кукушкина.