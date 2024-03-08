СТОЛЫПИН, ПЁТР АРКАДЬЕВИЧ

Столы́пин, Пётр Аркадьевич (14[26].04.1862, Дрезден, Германия — 05[18].09.1911, Киев) — российский политический и государственный деятель, реформатор, министр внутренних дел (1906–1911), председатель Совета министров (1906–1911).

Из старинного дворянского рода. Образование получил в виленской и орловской гимназиях. Окончил Санкт-Петербургский университет (см. Университеты в России ), с 1884 зачислен на службу в Министерство внутренних дел. В марте 1889 назначен Ковенским уездным предводителем дворянства и председателем Ковенского суда мировых посредников, прослужил в должностях до 1902. В 1902–1904 — гродненский губернатор, в 1904–1906 — саратовский губернатор.

В годы Революции 1905 – 1907 сумел удержать Саратовскую губернию от серьезных крестьянских. выступлений, за что получил благодарность Николая II и был назначен главой МВД. На этом посту вел активную борьбу с революционным движением и терроризмом. Автор закона о военно-полевых судах для губерний, состоящих на военном ­положении, способствовавшем угасанию революционно-террористического движения. После роспуска I Государственной думы и правительства И. Л. Горемыкина (июль 1906) назначен председателем Совета министров. Вступил в конфликт со II Думой, где представлял правую и монархическую позиции. На С. было совершено несколько безрезультатных покушений. По инициативе С. царь распустил II Думу (3[16] июня 1907) и утвердил новый избирательный закон, увеличивавший среди депутатов представительство крупных собственников, землевладельцев и русских по национальности ( « третьеиюньский переворот » ).

В целях восстановления стабильности в стране и сохранения монархии разработал и продвигал аграрные реформы (см. Столыпинская аграрная реформа ), предполагающие развитие полноценной частной собственности на землю в противовес общинному землевладению. По итогам аграрной реформы из 13,5 млн крестьянских домохозяйств выделилось из общины и получило землю в единоличную собственность 1,436 млн (10,6 %), помещичьи хозяйства как массовое явление утеряли хозяйственную значимость.

Реформаторская деятельность С. стала причиной политического кризиса и конфликта премьер-министра с представителями как левых демократических сил, так и правого крыла власти, отстаивавшегося интересы землевладельцев. Национальная политика С. отличалась последовательным курсом на русификацию окраин империи и укрепление центральной власти. Во внешней политике он принял активное участие в ликвидации последствий Боснийского кризиса 1908 – 1909 и предотвратил возможное вступление Р. в военный конфликт. Независимая политика С. и его конфликт с царским фаворитом Г. Е. Распутиным подорвали доверие к премьер-министру со стороны Николая II, что предопределило последнее покушение на С.

1[14] сентября 1911, во время праздников в честь 50-летия Крестьянской реформы 1861 (см. Крепостного права отмена, в России ) в Киеве, С. был тяжело ранен террористом Д. Г. Богровым и скончался в больнице. Похоронен в Киево-Печерской лавре.

Оценка деятельности С., как его современниками, так и историками, неоднозначна и носит полярный характер. Одни выделяют только негативные моменты, другие, напротив, считают его гениальным политическим деятелем, который мог бы спасти Россию от грядущих вой­н, поражений и революций.

Ист. : П. А. Столыпин: Переписка. М., 2004; П. А. Столыпин глазами современников. М., 2008.

Лит. : Могилевский К. И. Столыпинские реформы и местная элита: Совет по делам местного хозяйства (1908–1910). М., 2008; Пожигайло П. А., Шелохаев В. В. Пётр Аркадьевич Столыпин: Интеллект и воля. М., 2011; Рыбас С. Ю. Столыпин. М., 2018. Н. А. Копылов.