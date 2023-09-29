Переселéнчество

Переселéнчество — процесс добровольного перемещения сельского населения (прежде всего, крестьян) из центральных губерний на пустынные окраинные районы Российской империи. Производилось при поддержке правительства, дававшего переселенцам казенные земли в потомственное пользование. П. было одним из способов борьбы с крестьянским малоземельем и перенаселенностью центральных губерний России, а также колонизации отдаленных окраин.

До конца XIX в. П. носило в основном стихийный характер. Благодаря П. были освоены Поволжье, Новороссия, Южн. Приуралье, затем (после 1861) Сибирь, Средняя Азия и Дальний Восток.

Государство стало уделять пристальное внимание П. с 1840‑х, когда Министерство государственных имуществ помогало переселенцам из Остзейского края (была разработана система льгот и мер поддержки переселенцев и т. п.). После 1861 и вплоть до 1890‑х государство поддерживало переселенцев, только если они соглашались ехать на Дальний Восток.

С началом строительства Транссибирской магистрали правительство взяло курс на поощрение П. в Сибирь: в 1896 был введен льготный железнодорожный тариф для переселенцев; с 1904 переселенцам не требовалось разрешение властей для осуществления П. Особенного размаха П. достигло в годы столыпинской аграрной реформы , государство оказывало переселенцам всестороннюю помощь. В 1907–1911 правительство принимало меры по ограничению числа переселенцев ввиду недостатка колонизационного фонда земли.

В общей сложности в 1906–1914 за Урал переселились 4 млн человек, там остались 3,3 млн человек, порядка 17 % переселенцев вернулись обратно. При этом, по различным оценкам, для окончательного решения «земельного вопроса» требовалось переселить за Урал до 25 млн человек.

Лит. : Кауфман А. А. Переселение и колонизация. СПб., 1905; Скляров Л. Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы. Л., 1962; Котюкова Т. В. Проблемы российской переселенческой политики в Туркестане в начале XX века // Военно-исторический журнал. 2010. № 2. Н. А. Могилевский.