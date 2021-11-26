ОТРУБ

ОТРУБ - земельный участок, выделенный из общинной (надельной) земли (главным образом) из состава пахотных угодий) в личную собственность или единоличное пользование крестьянина без переноса усадьбы.

Выделение Отруба предусматривалось крестьянской реформой 1861 года: до уплаты всего объёма выкупных платежей оно производилось по желанию домохозяина с согласия сельского схода, после уплаты выкупных платежей - в обязательном порядке. Отрубы составляли часть крестьянского частного землевладения. Значительное распространение Отрубы получили в ходе столыпинской аграрной реформы, когда они создавались для улучшения землепользования (уничтожение чересполосицы, многополосицы, дальноземелья, неудобств принудительного севооборота, общественного выпаса скота и другихх) и формирования слоя мелких земельных собственников.

Выдел крестьянского надела в обособленный участок производился землеустроительной комиссией по заявлению общинника, который был вправе выбирать, оставить ли участок в собственности общины или укрепить его в частную собственность. Развитию участковой формы землевладения способствовала продажа крестьянам земли Крестьянским поземельным банком . При единоличном землеустройстве крестьяне в абсолютном большинстве предпочитали хуторам Отрубы, которые позволяли сохранить привычный образ жизни крестьян и сельское общество, хотя общинное землевладение в оснвномо заменялось личным. Наибольшее распространение Отрубы получили в западной и севверо-западной губерниях (Санкт-Петербургской, Новгородской), степных губерниях Северного Причерноморья, Северного Кавказа и Заволжья, отдельных губерниях Центральной России (Курской, Московской, Тверской, Тульской, Ярославской), где часто вовлечённость крестьянского хозяйства в капиталистического отношения сочеталась с отсутствием сильных уравнительных традиций в общинном землепользовании и невысокой плотностью населения. В общей массе крестьянских хозяйств удельный вес Отрубов был невелик. Так, к 1917 году в Петроградской губернии они составляли 19,7% крестьянских хозяйств и 17,1% площади надельной земли, в Московской губернии - 5,6% и 7,1% соответственно, в Тамбовской губернии - 4,6% и 6,7%.

Декрет о земле 1917 года, отменяя частную собственность на землю, признавал правомерность существования отрубных хозяйств (провозглашал право на существование «подворной» формы землепользования), в которых не применялся наёмный труд. Однако в ходе последующего уравнительного перераспределения земли участки отрубников в значительной степени подверглись захвату со стороны общины и разделу между её членами [несмотря на запрет принудительного раскассирования «трудовых» хуторских и отрубных хозяйств при переделах, закреплённый Основным законом о социализации земли от 27.1(9.2).1918 года]. Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию от 14.2.1919 года квалифицировало отрубные и хуторские формы хозяйства как «переходные и отживающие», лишало их права на государственную поддержку (ссуды, льготы по землеустройству и другие). Во многих случаях владельцы отрубных хозяйств предпочитали формально вновь объединиться в земельное общество, чтобы оградить свою землю от захвата соседними общинами, а также от посягательств властей, стремившихся к максимальному расширению коллективных форм землепользования за счёт прочих. К начале 1920-х годов в ряде регионов Центра, Запада, Севера и Северо-Запада России, Белоруссии обнаружилось стремление значительной части крестьян восстановить или завести вновь отрубное либо хуторское хозяйство. Распространение Отрубов усилилось в условиях НЭП а после объявления свободы выбора форм землепользования в декабре 1921 года и её законодательного оформления Земельным кодексом РСФСР 1922 года (например, в Московской губернии к 1928 году из 689 земельных обществ с отрубным землепользованием 386 произвели разверстание на единоличные участки в ходе столыпинской аграрной реформы, 303 - после 1917 года). Согласно «Общим началам землепользования и землеустройства», принятым ЦИК СССР 15.12.1928 года, землеустроительные мероприятия по образованию Отрубов и хуторов должны были производиться в последнюю очередь и не исполняться вовсе в случае, когда единоличное землеустройство вело «к росту и укреплению кулачества». В условиях сплошной коллективизации сельскохозяйственные угодья отрубных хозяйств подверглись обобществлению наряду с общинными землями, в результате Отрубы практически перестали существовать.

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