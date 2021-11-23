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О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Кризис крепостнической системы: рост отходничества и крестьянских повинностей, появление слоя «капиталистых крестьян», отмирание посессионной мануфактуры и т.п.; 2. Правительственная политика в крестьянском вопросе: указ о «вольных хлебопашцах» 1803 г.; крестьянская реформа в прибалтийских губерниях, реформа государственной деревни 1837-1841 гг., указ 1842 г. об «обязанных крестьянах», инвентарная реформа в Юго-западном крае 1847-1852 гг.; 3. Развитие водного и гужевого транспорта; 4. Финансовые реформы: бюджетная и налоговая политика М.М. Сперанского, реформа Е.Ф. Канкрина 1839 г.; 5. Развитие ярмарочной торговли, распространение гостиных дворов и появление торговой рекламы; 6. Расцвет торговли вразнос (коробейники и офени); 7. Расширения внешнеторговых связей России.

Аннотация

Данная лекция посвящена экономическому развитию России в первой половине XIX столетия, характерными чертами которого стали: переход от феодализма к капитализму, промышленный переворот и подготовка отмены крепостного права. Но финансово-экономические последствия реформ первой четверти XIX в. лежали в плоскости быстрого и неорганичного развития рыночных отношений. Неорганичный характер российского капитализма проявлялся в росте эксплуатации крепостных, что, в свою очередь, вело к увеличению недоимок крестьянского хозяйства. Обратной стороной процесса капитализации сельского хозяйства стали рост числа заложенных помещичьих имений и кризис крепостной мануфактуры. При этом инфраструктура рынка (транспорт, кредитная система, стационарная торговля) оставалась на низком уровне. Рост активного торгового баланса (в основном, за счет увеличения черноморской торговли) «съедался» многочисленными войнами.

Процесс раскрепощения, как результат целенаправленной деятельности правительства, берет свое начало с указа Павла I о трехдневной барщине. Это был осознанный или неосознанный курс на «профилактику». Таким же по своей форме и сути был указ Александра I «о вольных хлебопашцах». Тогда как освобождение эстонских и латвийских крестьян начало серию «терапевтических» приемов. Важным этапом перехода от «профилактики» к «терапии» в крестьянском вопросе стала инвентарная реформа в Юго-западном крае 1847-1852 гг.

В целом для первой половины XIX в. характерно: широкое распространение мелкой, преимущественно крестьянской промышленности; неравномерность промышленного развития в отдельных отраслях и регионах; расширение отходничества и капиталистической мануфактуры, прежде всего, в хлопчатобумажной промышленности; экстенсивное развитие сельского хозяйства за счет освоения новых площадей на окраинах страны.

Вопросы по теме лекции

1. Почему политику Александра I в крестьянском вопросе современники сравнивали с «танцем кота вокруг котла с горячей кашей»? 2. В чем суть первой стадии промышленного переворота в России? 3. Какие существовали препятствия развитию в России частного предпринимательства? 4. Какие явления капиталистического порядка наметились в сельском хозяйстве в рассматриваемый период? 5. Почему с 1840-х русский хлебный экспорт стал стремительно сдавать свои позиции?

Литература

1. Гамаюнов С.А. О сущности вотчинной промышленности в конце XVIII – первой половине XIX в. (На материалах Волго-Вятского региона) // Отечественная история. 1992. №3. 2. История предпринимательства в России. Кн. 1. От средневековья до середины XIX в. М., 2000. 3. Осадчая А.И. Биржа в России (начало XVIII в. – 1930 г.) // Вопросы истории. 1993. №10. 4. Очерки экономической истории России первой половины XIX в. М., 1959. 5. Соловьева А.М. Промышленная революция в России в XIX в. М., 1990. 6. Юровский В.Е. Кризисы финансовой системы Российской империи в XIX веке // Вопросы истории. 2001. №2.