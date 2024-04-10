9 класс | История России XIX—начала XX вв.

НИКОЛАЙ I

ВЫСКОЧКОВ Л.

«Николай Палкин», «коронованный барабанщик», «жандарм Европы» — эти и подобные им эпитеты в отношении «несимпатичного монарха», по выражению одного из историков, прочно закрепились как в массовом сознании, так и в исторической науке. Между тем император Николай Павлович был далеко не ограниченным человеком и незаурядным государственным деятелем, любящим, по его словам, «нашу матушку Россию». Да, он с гордостью называл себя «государем-консерватором», но не был реакционером, каким его часто изображают. Настоящая книга представляет собой по существу первую попытку дать взвешенную и объективную характеристику императору Николаю I как государственному деятелю и человеку.