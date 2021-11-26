ВОЕВОДСКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Степан Воеводский родился в 1805 г. с. Юрьево. Отец – подпоручик в отставке, помещик.

22 марта 1918 г. В. стал слушателем Морского кадетского корпуса. Спустя три года, 22 апреля 1820 г. произведен в гардемарины, а уже 1 марта 1822 г. – в мичманы.

После окончания учебного заведения с 1822 по 1826 гг. проходил службу в Балтийском флоте. На «Легком» ходил в Исландию (1824), на «Царе Константине» – из Греческого архипелага в Кронштадт (1825). С 22 февраля 1825 г. – лейтенант.

В 1827 – 1830 гг. В. перешел на службу в Средиземное море, ходил на «Иезекииле» в составе эскадры Л.П. Гейдена. Участник Наваринского сражения (1827) и блокады Дарданелл (1828 – 1829), так же как и будущий контр-адмирал В.И. Истомин.

В 1830 г. В. был возвращен на службу на Балтику.

На службе в Российско-Американской компании

В 1834 г. В. связал свою жизнь с Российско-Американской компанией (РАК). Пройдя огромную территорию Сибири, он прибыл в Охотск, из которого вышел на «Ситке» в Ново-Архангельск, до которого добрался 25 октября 1835 г. На протяжении пяти лет, с 1835 по 1839 гг., В. находился во главе судов компании «Ситка» и «Елена», совершая плавания вдоль северо-западного побережья Америки до Калифорнии. С 6 декабря 1837 г. – капитан-лейтенант.

В 1841 г. состоялось его возвращение из Ново-Архангельска в Кронштадт на судне «Николай I». Экипаж доставил в Кронштадт бывшего правителя компании И.А. Купреянова и 19 человек служащих компании. С 15 октября 1841 г. В. перестал быть сотрудником РАК.

Возвращение на Балтику

В 1842 г. В. вернулся на Балтику. Командовал «Ижорой», затем – «Отважным», позднее – «Ингерманландом». Плавал на них по Балтийскому и Северному морям. С 6 декабря 1846 г. – капитан 2-го ранга, с 6 декабря 1849 г. – капитан 1-го ранга.

Возвращение в Русскую Америку

22 июля 1853 г. последовало назначение В. на должность главного правителя Русской Америки. 18 апреля 1854 г. он добрался до Ново-Архангельска и принял дела у капитана 2-го ранга А.И. Рудакова.

Во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. шлюп компании «Ситка» оказался в руках англичан и французов. Стремясь избежать захвата земель Аляски неприятелем, Россия и Великобритания подписали соглашение об объявлении земель РАК и компании Гудзонова залива нейтральными. Однако гарнизон Ново-Архангельска все-таки усилили 100 солдатами Сибирского линейного батальона.

26 августа 1856 г. В. получил повышение до контр-адмирала. В последний год своего руководства компанией он посетил Кадьяк, Кенайскую губу, Николаевский и Константиновский редуты, Нушагакскую, Карлукскую и Афогнакскую одиночки, а также о-ва Унга, Уналашка, Прибылова.

Передав полномочия главного правителя И.В. Фуругельму, В. на "Александре II" отправился в Аян, затем через Сибирь в Санкт-Петербург.

21 марта 1860 г. он получил назначение на должность Главного командира Астраханского порта и астраханского военного губернатора.

С 1 января 1866 г. – вице-адмирал, с 1 января 1868 г. – член Административного совета, с 1 января 1877 г. – адмирал.

Скончался В. 17 сентября 1884 г. в г. Санкт-Петербурге и похоронен на Смоленском православном кладбище.