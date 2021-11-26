ШАХОВСКАЯ ВАРВАРА ПЕТРОВНА

Фрейлина, собственница уральских заводов.

Ранние годы

Отец – камергер князь Петр Федорович Шаховской. Мать – Елизавета Борисовна Шаховская, прежде была замужем за принцем д’Аренбергом, с которым ее насильно развели по настоянию Екатерины II . Брак родителей Варвары не был счастливым, ее мать скончалась в год рождения дочери, причем большинство современников было уверено, что она отравила себя. После этого печального события девочку на воспитание взяла ее бабушка, мать Елизаветы Варвара Александровна . Она дала внучке прекрасное образование, та росла скромной и милой девушкой. Варвара благодаря бабушке, которая происходила из семейства Строгановых, а также своему деду, еще более развившему семейное производство, была наследницей знаменитых уральских заводов. Уже во взрослом возрасте она стала владелицей Бисерского и Лысьвенского металлургических заводов, получила долю в Кусье-Александровском заводе, организованный в 1830-е годы железоделательный завод получил ее имя и стал Варваринским.

Графиня Шувалова

Богатейшая княжна юной девушкой стала фрейлиной императорского двора. В 20-летнем возрасте она сочеталась браком с военным графом Павлом Петровичем Шуваловым, который был старше своей невесты на 20 лет. Несмотря на это, супруги, обвенчавшиеся в Исаакиевском соборе весной 1816 года, были счастливы. В 1817 и 1819 годах у них родились двое сыновей: Андрей и Петр. Однако семейное счастье оборвалось в 1823 году, когда скончался любимый муж Варвары Петровны. Несколько ранее умерла и бабушка графини Варвара Александровна. Потеря двух самых близких людей негативно сказалась на здоровье женщины. Вскоре вместе с сыновьями она уехала в Швейцарию на лечение.

Графиня Полье

На своей швейцарской вилле графиня устраивала приемы, на которых гостеприимно принимала русских и местных гостей.

За границей Варвара Петровна встретила своего второго мужа французского графа Адольфа Полье. Брак, состоявшийся по взаимной любви, был заключен осенью 1826 года, после чего молодые уехали в Россию. Здесь Адольф получил российское подданство, стал камергером и начал службу в министерстве финансов. Также граф вел дела супруги, владевшей заводами. Кроме того, он увлекался рисованием и минералогией, в обществе его любили как гостеприимного хозяина и разностороннего человека. Много времени он уделял имению, доставшемуся Варваре Петровне от первого супруга – Парголову. В 1829 году, совершая поездку по уральским заводам, Полье открыл первое местное алмазное месторождение. Однако тогда же он простудился, что привело к чахотке. В 1830 году граф скончался. Безутешная вдова похоронила мужа в Парголове, архитектор Александр Брюллов создал для него усыпальницу, в которой Варвара Петровна оставила место и для себя. Она много времени проводила в ней, тяжело переживая потерю.

Княгиня Бутера

В 1833 году страдающая и слабая здоровьем графиня отправилось в Европу на воды вместе с детьми. В путешествии она познакомилась с Георгом Вильдингом, князем Бутера (по первой супруге), неаполитанским посланником в Париже. В 1835 году они поженились в Петербурге. Георг или по-русски Егор Оттович стал посланником Неаполя в российской столице. Известно, что сын новоиспеченной княгини был против очередного замужества матери, еще до свадьбы он уехал служить на Кавказ.

Столичный дом князей Бутера стал известным салоном. Гостеприимные хозяева устраивали балы и приемы, у них бывали и деятели искусства, например, Александр Пушкин . В 1837 году из-за перевода Георга по службе супружеская чета перебралась в Лондон. Однако третий брак Варвары Петровны также не продлился долго. Через четыре года князь скончался на водах в Висбадене. После погребения Георга в Германии княгиня возвратилась на родину, однако с середины 1840-х она практически всегда жила в Европе.

Последние годы

С 1850-х годов уральскими заводами Варвары Петровны управляли ее сыновья. В 1860-е она составила завещание в их пользу. Большую часть времени княгиня проводила на своей палермской вилле. Здесь в середине 1840-х гостила императрица Александра Федоровна, в начале 1850-х эрцгерцог австрийский Максимилиан и другие высокопоставленные гости. В основном же компанию хозяйке составляла ее подруга Юлия Кюхельбекер, сестра знаменитого поэта. Вместе женщины также посещали Францию, Швейцарию и Германию. В последних двух странах прошли последние годы жизни княгини. В 1869 году скончалась Юлия Карловна, а через год и сама Варвара Петровна. Она была погребена в Висбадене.