ПРОХОРОВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ранние годы и семейное дело

Тимофей Васильевич родился 25 февраля 1797 г. в Москве. Отец – Василий Иванович Прохоров, основатель Трехгорной мануфактуры; мать – Екатерина Никифоровна Прохорова (Мокеева).

С раннего возраста П. включился в семейное дело. Когда ему было одиннадцать лет, П. начал знакомство с красильным процессом на фабрике отца, занимался коммерческой стороной на фабрике. Организовал торговлю продукцией фабрики в Зарайске и Скопине.

Первые успехи

В 1812 г. отец П. разделил компанию со своим компаньоном и передал управление своему сыну Тимофею. Возглавив компанию, П. вместе с братьями занялись совершенствованием производства. В 1816 г. стараниями П. открылась первая в России фабричная ремесленная школа, расходы которой покрывал П.

П. входил в московское отделение Мануфактурного совета. Рабочий день на фабрике П. устанавливался в 10 часов. Рядом с производством был возведен городок для рабочих. Действовали театр, богадельни, приют для девочек-сирот.

Во время вынужденной зимовки в Саратове П. придумал применять подсолнечное масло в изготовлении мыла как у французов. Сумев организовать его производство, П. сообщил результаты в Департамент мануфактур и внутренней торговли и передал технологию для общего блага.

Общественная жизнь

После организации ремесленной школы П. создал фабрику-школу, где ученики изучали письмо, чтение, арифметику, ремесла. Усердные ученики получали жалование приказчика. Сам П. занимался повышением своего образования, обучаясь разным предметам, прежде всего, химии, курс по которой он прослушал в Московском отделении Императорской Медико-хирургической академии и Московском университете.

В 1832 г. П. побывал в Германии. Вернувшись на Родину, Тимофей и его брат Константин подготовили проект будущего Технологического училища. Однако идея так реализована не была.

В 1833 г. капиталы братьев Прохоровых были разделены. Тимофей начал свое дело. На Швивой горке П. запустил фабрику-школу. Ученики изучали мануфактурное дело, осваивали ремесла, связанные с деревом и металлом, тканями, а также производства слесарное, столярное, плотничье, сапожное, портняжное.

Промышленник

С 1838 г. на фабрике П. трудились уже выученные им специалисты. Наряду с фабрикой-школой действовали шелкоткацкая и ситценабивная фабрики в Москве, ткацкие фабрики в Сетуни и около Ново-Спасского монастыря. На предприятиях действовало ручное производство, машинное П. не смог организовать, что отрицательно сказалось в дальнейшем на предприятиях.

В 1846 г. П. перебрался в столицу, затем – за границу. В 1850 г. он закрыл свои фабрики. Занимался просвещением.

Умер П. 26 июня 1854 г. в Москве.

Семья

Супруга – Мария Афанасьевна (Афанасьева). Сын – Александр.