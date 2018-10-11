Правда ли, что тульские оружейники царя обманули? Некоторое время назад в России вышла книга американского историка Лорена Грэхэма «Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России». В аннотации указано, что это «серьезное исследование на тему, почему в России веками не удается коммерциализация технологических идей», а ее автор – известный исследователь советской науки, профессор MIT, преподаватель Гарварда, обладатель научных наград и автор книг по истории науки – давно и плодотворно занимается историей России. В научной литературе появились вполне благожелательные отклики на работу, написанную с позиций модного ныне модернизационного подхода. Однако один факт, упомянутый в книге, привлек мое внимание. Автор дает свою интерпретацию посещения царем...

Некоторое время назад в России вышла книга американского историка Лорена Грэхэма «Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России». В аннотации указано, что это «серьезное исследование на тему, почему в России веками не удается коммерциализация технологических идей», а ее автор – известный исследователь советской науки, профессор MIT, преподаватель Гарварда, обладатель научных наград и автор книг по истории науки – давно и плодотворно занимается историей России. В научной литературе появились вполне благожелательные отклики на работу, написанную с позиций модного ныне модернизационного подхода. Однако один факт, упомянутый в книге, привлек мое внимание. Автор дает свою интерпретацию посещения царем Николаем I Тульского оружейного завода (ТОЗ) в 1826 году. Хотя многие монархи посещали завод, событие это было неординарным по той причине, что в ходе визита царь приказал разобрать выбранные наугад ружья, перемешать детали и вновь собрать. Все собранные ружья исправно работали. Эксперимент был проведен не случайно, поскольку царь лично хотел убедиться в том, что доклады о взаимозаменяемости деталей оружия соответствуют действительности. Важность этого, как человек военный, он хорошо понимал.

Этот факт хорошо известен и до сих пор сомнению не подвергался. Однако в книге Л. Грэхэма я нашел следующую трактовку этого события: «Историки, изучающие технологии, сейчас едины во мнении, что по-настоящему взаимозаменяемость деталей при массовом производстве ружей была достигнута не ранее 1840-х годов и этого добились американцы на арсеналах в Новой Англии… Вероятно, мы уже никогда не узнаем, что же на самом деле происходило во время визитов царя в Тулу в 1826 году, но существует версия, что его попросту обманули и ружья, произведенные в Туле на тот момент, не имели по-настоящему взаимозаменяемых деталей»[1]. Такая версия мне была неизвестна, и другие специалисты Тульского государственного музея оружия, который в свое время был образован на базе Тульского оружейного завода, тоже ничего о ней не слышали. Хотя сам Грэхэм ссылки на источник не дает, но из текста становится понятно, что автор версии – другой американец – Э. Беттисон, который задался вопросом: «Как произошло, что царю настолько повезло при тестировании ружей и ружейных замков?.. Из тысяч ружей было возможно выбрать лишь несколько, которые подошли бы для подобной демонстрации. Выбрать и подготовить такие особые ружья к демонстрации было дорогим удовольствием. Представить их царю, чтобы он мог, как казалось, наугад выбрать их, было бы большим обманом, но такой обман вполне можно было устроить»[2].

Император Николай I Павлович

Выдумки этому господину нужны только для того, чтобы провозгласить, что «в период с 1830-х по 1850-е годы американские производители не только воплотили идею производства оружия с взаимозаменяемыми деталями в жизнь, они наладили систему его производства. Россия же упустила этот этап»[3].

Вопрос взаимозаменяемости деталей оружия исключительно важен для армии, поэтому в России им занимались с начала XVIII века. Исследователи утверждают, что работы по достижению взаимозаменяемости деталей ружей на ТОЗе велись с первой трети XVIII века, посредством введения лекал.

Вот как описывает процесс постановки на производство нового типа ружья Е. В. Мышковский: «На завод присылался “за печатьми” утвержден­ный образец ружья. Образцовое ружье разбиралось на отдельные составные части. На каждую часть ружья изготовлялись соответ­ствующие лекала. Таким образом изготовлялся образцовый ком­плект лекал. По образцовому комплекту лекал изготовлялись ле­кала для раздачи мастерам-детальщикам. Лекала должны были иметь как мастера, так и приемщики частей ружья... Готовой продук­цией этих мастеровых было не ружье в целом, а только его отдель­ные части, из которых сборщиками собирались ружья. Если бы эти части были произвольной конфигурации и размеров, из них нельзя было бы собрать ружье. Части оружия в пределах точности, возможной при ручной работе, должны были быть идентич­ными, соответствовать образцовому экземпляру, то есть взаимозаменяемыми. На заводском складе брались совершенно произвольные комплекты частей, и из них собирались ружья»[4].

Не либеральными и не рыночными методами, а преимущественно угрозой наказания заводское начальство добилось того, что части, изготавливавшиеся вручную, стали строго соответствовать эталону. Военное ведомство стремилось добиться взаимозаменяемости не только ружей Тульского завода, но и других. Так, в конце XVIII века на Сестрорецком оружейном заводе проводились опыты по внедрению произ­водства ружей с полной взаимозаменяемостью частей. Из 775 ру­жей, изготовленных таким образом, 300 штук полностью отвечали этому требованию[5].

Уровень мастерства тульских оружейников позволил уже в 1770-х годах установить бессрочную эксплуатацию оружия в войсках. Обмену подлежал только ствол, остальные части оружия предполагалось поддерживать в надлежащем состоянии путем замены отдельных деталей. Этому во многом способствовало и то, что заменяемые детали, вследствие конструктивных особенностей кремневого замка, имели довольно большие допуски и позволяли обеспечить их взаимозаменяемость и при ручном изготовлении. Такое требование могло быть выполнено только при условии единообразного и точного изготовления частей и деталей ручного огнестрельного оружия. Как пишет Л. К. Маковская, «в конце XVIII века благодаря высокой производственной культуре мастеров, наличию развитого лекального хозяйства и технического контроля за качеством готовых частей уровень стандартизации оружейного производства настолько возрос, что мог обеспечить массовый выпуск оружия с полной взаимозаменяе­мостью отдельных узлов и деталей»[6].

Однако вернемся к американцам. Версию об обмане они выдвинули не случайно. Дело в том, что в 1801 году именно таким способом, который приписывается тулякам, американский оружейник обманул двух президентов: Джона Адамса и Томаса Джефферсона, присутствующих при подобных опытах[7]. Уверен, что обман американского президента в начале XIX века был столь же вероятен, как невероятен был обман русского царя его подданными, который в их глазах был Помазанником Божиим. Обмануть его – великий грех, решиться на который православный оружейник в начале XIX века никак не мог.

Научный консультант Тульского государственного музея оружия, Доктор исторических наук Г.И. Герасимов

[1] Цит. по: Грэхэм, Лорен. Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России / Лорен Грэхэм: Манн, Иванов и Фербер. – Москва, 2014. – С. 10.

[2] Цит. по: Грэхэм, Лорен. Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России / Лорен Грэхэм: Манн, Иванов и Фербер. – Москва, 2014. – С. 10.

[3] Грэхэм, Лорен. Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России / Лорен Грэхэм: Манн, Иванов и Фербер. – Москва, 2014. – С. 11.

[4] Мышковский Е. В. Зарождение взаимозаменяемости на Тульском оружейном заводе в XVIII веке. В кн.: История машиностроения, т. 45. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 170.

[5] Гнатовский Н. И., Шорин П. А. История развития отечественного стрелкового оружия. – М., 1959. – С. 56.

[6] Маковская Л. К. Зарождение стандартизации на Тульском оружейном заводе // Государственной организации оружейного производства в Туле 400 лет. – Тула, 1996. – С. 31.

[7] Грэхэм, Лорен. Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России / Лорен Грэхэм: Манн, Иванов и Фербер. – Москва, 2014. – С. 10.