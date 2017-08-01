Почему деньги стали называть «бабками»? В быту активно используется слово «бабки». Речь идёт не о «новых русских бабках» и не о той бабке, у которой вкусное молоко в деревне. Это бабки, которые стали деньгами. Вот и слышится везде – на рынке, в обычном разговоре: «Бабки гони!» Такая традиция пришла к нам из XIX века. Именно тогда на сторублёвой купюре стали печатать портрет Екатерины II Великой, которая ко всему ещё была и бабушкой двух российских императоров – Александра I и Николая I. Крупную сторублёвую купюру, на которую можно было купить четырёх коров, стали именовать «царской бабкой». А на жаргоне упростили до «бабки». Правда, сначала эту...

Сегодня в быту активно используется слово «бабки». Речь идёт не о «новых русских бабках» и не о той бабке, у которой вкусное молоко в деревне. Это бабки, которые стали деньгами. Вот и слышится везде – на рынке, в обычном разговоре: «Бабки гони!».

Бумажные деньги в России

Но начать стоит с того, что 29 декабря 1768 г. (9 января 1769 г.) Императрица Екатерина II издала Манифест об основании двух ассигнационных банков и выпуске ассигнаций.

На учреждённые в Санкт-Петербурге и Москве банки был возложен обмен медных денег на государственные ассигнации четырёх достоинств: 25, 50, 75 и 100 руб. Их печатали чёрной краской на белой бумаге с водяными знаками. В обеих столицах частные лица были обязаны внести из расчёта на каждые 500 руб. казённых платежей по крайней мере одну ассигнацию в 25 руб.

Выпуск ассигнаций мотивировался тем, что «тягость медной монеты, одобряющая её собственную цену, отягощает её же и обращение». В то время пользовались в основном медной монетой, и для доставки 1000 руб. в этой «валюте», весивших 62,5 пуда, приходилось задействовать две телеги. Кроме того, подсчёт меди занимал много времени и, как правило, был сопряжён с арифметическими ошибками. Бумажные деньги этих недостатков не имели.

Непосредственным поводом для выпуска ассигнаций стала война с Турцией 1768-1774 гг., требовавшая большого финансирования. Согласно плану генерал-прокурора Сената князя А. А. Вяземского предполагалось выпустить ассигнаций на сумму 2,5 млн. руб. под обеспечение разменным фондом 2 млн. руб. и, таким образом, использовать 500 тыс. руб. для покрытия государственных расходов.

Поскольку все ассигнации первоначально печатались на одинаковых листках белой бумаги с надписями «Любовь к отечеству» вверху и «Действует к пользе онаго» — внизу, мошенники сразу же принялись переделывать 25-рублевки в 75-рублевки. Вскоре «четвертные», чтобы не вводить людей в искушение, печатать перестали, а за подделку денег ввели смертную казнь, лишь в редких случаях заменявшуюся вечной каторгой. В 1786 г. ассигнационные банки Санкт-Петербурга и Москвы были преобразованы в единый государственный ассигнационный банк, который начал выпускать ассигнации нового типа на бумаге с усложнёнными водяными знаками.

И при чем тут «бабка»

Такая традиция пришла к нам из XIX века. Именно тогда на сторублёвой купюре стали печатать портрет Екатерины II Великой, которая ко всему ещё была и бабушкой двух российских императоров – Александра I и Николая I. Крупную сторублёвую купюру, на которую можно было купить четырёх коров, стали именовать «царской бабкой». А на жаргоне упростили до «бабки». Правда, сначала эту денежку называли «катеринкой» или «катенькой», а исходя из того, что императрица была изображена в весьма почтенном возрасте, купюры стали называть «бабками».

Сто рублей в те времена для многих считалась целым состоянием. Простой ремесленник или крестьянин мог жизнь прожить, а так и не увидеть эту заветную бумажку. Да и для простого чиновника и младшего офицера она была недостижимой мечтой.

Портрет «бабки» не менялся с 1866 года. Вскоре бабками стали называть любые ассигнации, а впоследствии – и все деньги, мелочь включительно. И как бы ни выглядели новые деньги – тысячные, пятисотрублёвые или десятирублёвые, – все они для многих наших граждан так и остаются бабками.

Литература