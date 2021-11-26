ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Пер­вая в Рос­сии же­лез­ная до­ро­га об­ще­го­су­дар­ст­вен­но­го зна­че­ния, од­на из пер­вых в ми­ре двух­пут­ных ма­ги­ст­ра­лей.

Со­ору­жа­лась в со­от­вет­ст­вии с ука­зом имп. Ни­ко­лая I от 1(13).2.1842 [ко­мис­сия по раз­ра­бот­ке её про­ек­та под предсе­да­тель­ст­вом гр. А. Х. Бен­кен­дор­фа уч­ре­ж­де­на 8(20).3.1841] пер­во­на­чаль­но как казён­ная С.-Пе­тер­бур­го-Мо­с­ков­ская ж. д., пе­ре­име­но­ва­на в Ни­ко­ла­ев­скую 8(20).9.1855 в па­мять о Ни­ко­лае I. Под­го­то­вит. ра­бо­та­ми ру­ко­во­дил осо­бый меж­ве­домств. ко­ми­тет (пред. – на­след­ник пре­сто­ла вел. кн. Алек­сандр Ни­ко­лае­вич), изы­ска­ния­ми и строи­тель­ст­вом с авг. 1842 – спе­ци­аль­но об­ра­зо­ван­ный Деп-т же­лез­ных до­рог (ди­рек­тор – К. И. Фи­шер, с 1850 А. В. Ка­мен­ский) Гл. управ­ле­ния пу­тей со­об­ще­ния и пуб­лич­ных зда­ний (глав­но­управ­ляю­щий – гр. П. А. Клейн­ми­хель) и ко­мис­сия по про­ек­ти­ро­ва­нию до­ро­ги (пред. – М. Г. Де­ст­рем).

Ши­ри­на ко­леи бы­ла ус­та­нов­ле­на в 5 фу­тов (1524 мм) – по об­раз­цу до­рог США (яв­ля­лась стан­дарт­ной для же­лез­ных до­рог Рос­сии и СССР вплоть до 1970-х гг.). Из­на­чаль­но строи­лась как двух­пут­ная. Пред­ло­же­ние гр. П. Д. Ки­се­лё­ва вес­ти до­ро­гу че­рез Нов­го­род бы­ло от­кло­не­но, трас­са про­шла прак­ти­че­ски по пря­мой ли­нии.

Изы­ска­ния про­ве­де­ны в 1842–43. Строи­тель­ст­во на­ча­то в 1843 (на зи­му, как пра­ви­ло, при­ос­та­нав­ли­ва­лось). Не­по­сред­ст­вен­но им управ­ля­ли две ди­рек­ции – Се­вер­ная (нач. – П. П. Мель­ни­ков) и Юж­ная (Н. О. Крафт), раз­гра­ни­чен­ные в рай­оне ст. Бо­ло­гое. Тех­нич. ру­ко­во­дство осу­ще­ст­в­ля­ли ин­же­не­ры: Н. И. Ан­то­нов, В. И. Гра­ве, Д. И. Жу­рав­ский, П. П. Зу­ев, И. Ф. Кё­ниг, С. Ф. Кру­та­ков, Н. И. Ли­тин, Н. И. Мик­лу­ха, В. А. Па­на­ев, В. С. Се­ми­чев, А. И. Шту­кен­берг, важ­ную роль сыг­ра­ли так­же ин­же­не­ры из США – Дж. Уи­ст­лер и Т. Бра­ун. Впер­вые в Рос­сии ис­поль­зо­ва­лись 4 па­ро­вых экс­ка­ва­то­ра и 4 па­ро­вых коп­ра, за­ку­п­лен­ных в США. Для зем­ля­ных и вспо­мо­гат. ра­бот при­вле­ка­лись ча­ст­ные под­ряд­чи­ки, ко­то­рые вер­бо­ва­ли кре­по­ст­ных (кон­тракт за­клю­чал­ся с по­ме­щи­ком) и гос. кре­сть­ян в ка­че­ст­ве ра­бо­чих. Ук­лад­ка пу­ти ве­лась из С.-Пе­тер­бур­га и из Выш­не­го Во­лоч­ка (к не­му стро­ит. ма­те­риа­лы и рель­сы до­став­ля­лись по Ма­ри­ин­ской вод­ной сис­те­ме из С.-Пе­тер­бур­га). К 1851 по­строе­но 2 оди­на­ко­вых во­кза­ла в С.-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве (ар­хи­тек­то­ры К. А. Тон, Р. А. Же­ля­зе­вич), 34 стан­ции че­ты­рёх клас­сов (по ти­по­вым про­ек­там Же­ля­зеви­ча), 190 мос­тов, 19 пу­те­про­во­дов. Дли­на до­ро­ги со­ста­ви­ла 644,3 км (по­сле строи­тель­ст­ва об­хо­да кру­то­го Ве­ребь­ин­ско­го подъ­ё­ма в 1881 уве­ли­чи­лась на 4,9 км). Б. ч. рель­сов бы­ла иностр. про­из-ва. Под­виж­ной со­став с 1844 стро­ил­ся на Алек­сан­д­ров­ском гл. ме­ха­нич. за­во­де С.-Пе­тер­бур­го-Мо­с­ков­ской ж. д. (с 1962 Ок­тябрь­ский элек­тро­ва­го­но­ре­монт­ный за­вод), ко­то­рый для ор­га­ни­за­ции но­во­го про­из-ва был сдан в арен­ду амер. ин­же­не­рам Т. Уай­нен­су и Дж. Хар­ри­со­ну (к на­ча­лу экс­плуа­та­ции до­ро­ги по­строе­но 164 па­ро­во­за и 2810 ва­го­нов).

Пер­вым от­кры­то дви­же­ние на уча­ст­ках С.-Пе­тер­бург – Кол­пи­но (1847), Кол­пи­но – Чу­до­во (1849), Выш­ний Во­ло­чёк – Тверь (1850). Пря­мое со­об­ще­ние ме­ж­ду С.-Пе­тер­бур­гом и Мо­ск­вой на­ча­то 2(14).8.1851, до­ро­га офи­ци­аль­но от­кры­та 1(13).11.1851. Пер­во­на­чаль­но дви­же­ние бы­ло ле­во­сто­рон­ним. В 1852 вдоль до­ро­ги про­ло­же­на пер­вая в стра­не ма­ги­ст­раль­ная ли­ния элек­тро­маг­нит­но­го те­ле­гра­фа (на­зем­ная, в 1854 за­ме­не­на возд. ли­ни­ей на стол­бах). В 1868–94 Ни­ко­ла­ев­ская ж. д. на­хо­ди­лась в арен­де ча­ст­но­го Глав­но­го об-ва рос. же­лез­ных до­рог, в ос­таль­ное вре­мя – в ка­зён­ном управ­ле­нии.

До­ро­га не­пре­рыв­но мо­дер­ни­зи­ро­ва­лась: де­рев. мос­ты за­ме­не­ны ме­тал­ли­чески­ми (1868–93), по­строе­ны круг­лые па­ро­воз­ные де­по с по­во­рот­ны­ми сто­ла­ми, пер­вая в Рос­сии сор­ти­ро­воч­ная стан­ция (1879, в С.-Пе­тер­бур­ге). Ср. ско­рость дви­же­ния по­ез­дов уве­ли­чи­ва­лась: пер­во­на­чаль­но пас­са­жир­ские по­ез­да про­хо­ди­ли весь путь за 22 ча­са, в кон. 19 в. курь­ер­ские – за 12,5 ча­са. Воз­рас­та­ла так­же про­пу­ск­ная спо­соб­ность и ин­тен­сив­ность дви­же­ния: 2 па­ры пас­са­жир­ских и 4 па­ры то­вар­ных по­ез­дов в сут в 1852, 10 и 13 со­от­вет­ст­вен­но в 1869, 11 и 30 в 1892.

В со­став Ни­ко­ла­ев­ской ж. д. по­сте­пен­но вклю­че­ны про­тя­жён­ные ли­нии Ли­хо­славль – Вязь­ма (1894), Бо­ло­гое – По­лоцк (1907, двух­пут­ная), а так­же Моск. ок­руж­ная ж. д. (1908) и ряд мел­ких уча­ст­ков. Об­щая про­тя­жён­ность Ни­ко­ла­ев­ской ж. д. в 1913 со­ста­ви­ла 1621,4 км, в т. ч. двой­ная и бо­лее ко­лея – 889,7 км; на до­ро­ге име­лось 199 стан­ций, под­виж­ной со­став на­счи­ты­вал 667 па­ро­во­зов, 1379 пас­са­жир­ских и 19076 то­вар­ных ва­го­нов. В 1852–95 до­ро­га пе­ре­вез­ла 9,98 млн. пас­са­жи­ров и 11,28 млн. т гру­зов. В 1913 пе­ре­ве­зе­но 12,9 млн. пас­са­жи­ров.

До­ро­га пе­ре­име­но­ва­на 27.2.1923 в О. ж.д. (в честь Окт. ре­во­лю­ции 1917). В её со­став бы­ли вклю­че­ны: Сев.-Зап. же­лез­ные до­ро­ги (1929), уча­ст­ки ж.-д. ли­ний на тер­ри­то­рии, во­шед­шей в со­став СССР по­сле сов.-финл. вой­ны 1939–1940 (1940), Ки­ров­ская (быв. Мур­ман­ская) ж. д. (1959), а так­же Мед­ве­дев- ское (1955), Ржев­ское и Ве­ли­ко­лук­ское (1961) от­де­ле­ния Ка­ли­нин­ской же­лез­ной до­ро­ги. О. ж.д. ста­ла ох­ва­ты­вать всю сев.-зап. часть РСФСР (кро­ме Ка­ли­нин­град­ской обл.). В 1933 на­ча­та элек­три­фи­ка­ция до­ро­ги (ли­ния Ле­нин­град – Мо­ск­ва пе­ре­ве­де­на на элек­трич. тя­гу в 1962). Зап. уча­ст­ки О. ж.д. в 1940–53 вы­де­ля­лись в отд. Ле­нин­град­скую ж. д. В авг. 1941, в Вел. Отеч. вой­ну, ли­ния Ле­нин­град – Мо­ск­ва бы­ла пе­ре­ре­за­на герм. вой­ска­ми, со­об­ще­ние во­зоб­нов­ле­но в 1944 (23 февр. – гру­зо­вое, 20 мар­та – пас­са­жир­ское), вос­ста­нов­ле­ние до­ро­ги за­вер­ше­но к 1950.

С 2003 О. ж.д. яв­ля­ет­ся фи­лиа­лом ОАО «Рос­сий­ские же­лез­ные до­ро­ги» (РЖД). Управ­ле­ние до­ро­ги, как и из­на­чаль­но, на­хо­дит­ся в С.-Пе­тер­бур­ге. В 2012 пе­ре­ве­зе­но 259,8 млн. т гру­зов, 22,8 млн. пас­са­жи­ров в меж­ду­го­род­ном и 126,7 млн. чел. в при­го­род­ном со­об­ще­нии (60% гру­зо­пе­ре­во­зок и 40% пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок на Се­ве­ро-За­па­де Рос­сии). До­ро­га иг­ра­ет важ­ную роль в экс­порт­но-им­порт­ных опе­ра­ци­ях. Экс­плуа­тац. дли­на ли­ний О. ж.д. со­став­ля­ет 10371,4 км (из них св. 900 км за Сев. по­ляр­ным кру­гом), чис­лен­ность пер­со­на­ла – 79 тыс. чел. (2012). Про­дол­жа­ет­ся элек­три­фи­ка­ция О. ж.д., на элек­трич. тя­гу пе­ре­ве­де­ны уча­ст­ки Сум­ский По­сад – Ма­лень­га (2003), Идель – Свирь (2005), ли­ния С.-Пе­тер­бург – Мур­манск (2005).

На О. ж.д. пу­щен пер­вый в СССР ком­фор­та­бель­ный пас­са­жир­ский по­езд «Крас­ная стре­ла» (1931), впер­вые в стра­не вве­де­но ско­ро­ст­ное пас­са­жир­ское со­об­ще­ние: днев­ной экс­пресс «Ав­ро­ра» (1963, снят с экс­плуа­та­ции в 2010), мо­тор­ва­гон­ный элек­тро­по­езд ЭР-200 (1984, снят с экс­плуа­та­ции в 2009), по­ез­да «Нев­ский экс­пресс» (с 2001), «Сап­сан» (с 2009, вре­мя в пу­ти 3 ч 45 мин), «Ла­сточ­ка» (с 2013). На­ча­то ско­ро­ст­ное со­об­ще­ние ме­ж­ду С.-Пе­тер­бур­гом и Хель­син­ки («Allegro», 2010). Дей­ст­ву­ют Центр. му­зей О. ж.д. в С.-Пе­тер­бур­ге (от­крыт в 1979, фи­лиалы в Мо­ск­ве и др. го­ро­дах), Му­зей ис­то­рии ло­ко­мо­тив­но­го де­по ст. Мо­ск­ва (1970).

Автор статьи: О. В. Те­ре­бов.

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