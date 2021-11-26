ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Первая в России железная дорога общегосударственного значения, одна из первых в мире двухпутных магистралей.
Сооружалась в соответствии с указом имп. Николая I от 1(13).2.1842 [комиссия по разработке её проекта под председательством гр. А. Х. Бенкендорфа учреждена 8(20).3.1841] первоначально как казённая С.-Петербурго-Московская ж. д., переименована в Николаевскую 8(20).9.1855 в память о Николае I. Подготовит. работами руководил особый межведомств. комитет (пред. – наследник престола вел. кн. Александр Николаевич), изысканиями и строительством с авг. 1842 – специально образованный Деп-т железных дорог (директор – К. И. Фишер, с 1850 А. В. Каменский) Гл. управления путей сообщения и публичных зданий (главноуправляющий – гр. П. А. Клейнмихель) и комиссия по проектированию дороги (пред. – М. Г. Дестрем).
Ширина колеи была установлена в 5 футов (1524 мм) – по образцу дорог США (являлась стандартной для железных дорог России и СССР вплоть до 1970-х гг.). Изначально строилась как двухпутная. Предложение гр. П. Д. Киселёва вести дорогу через Новгород было отклонено, трасса прошла практически по прямой линии.
Изыскания проведены в 1842–43. Строительство начато в 1843 (на зиму, как правило, приостанавливалось). Непосредственно им управляли две дирекции – Северная (нач. – П. П. Мельников) и Южная (Н. О. Крафт), разграниченные в районе ст. Бологое. Технич. руководство осуществляли инженеры: Н. И. Антонов, В. И. Граве, Д. И. Журавский, П. П. Зуев, И. Ф. Кёниг, С. Ф. Крутаков, Н. И. Литин, Н. И. Миклуха, В. А. Панаев, В. С. Семичев, А. И. Штукенберг, важную роль сыграли также инженеры из США – Дж. Уистлер и Т. Браун. Впервые в России использовались 4 паровых экскаватора и 4 паровых копра, закупленных в США. Для земляных и вспомогат. работ привлекались частные подрядчики, которые вербовали крепостных (контракт заключался с помещиком) и гос. крестьян в качестве рабочих. Укладка пути велась из С.-Петербурга и из Вышнего Волочка (к нему строит. материалы и рельсы доставлялись по Мариинской водной системе из С.-Петербурга). К 1851 построено 2 одинаковых вокзала в С.-Петербурге и Москве (архитекторы К. А. Тон, Р. А. Желязевич), 34 станции четырёх классов (по типовым проектам Желязевича), 190 мостов, 19 путепроводов. Длина дороги составила 644,3 км (после строительства обхода крутого Веребьинского подъёма в 1881 увеличилась на 4,9 км). Б. ч. рельсов была иностр. произ-ва. Подвижной состав с 1844 строился на Александровском гл. механич. заводе С.-Петербурго-Московской ж. д. (с 1962 Октябрьский электровагоноремонтный завод), который для организации нового произ-ва был сдан в аренду амер. инженерам Т. Уайненсу и Дж. Харрисону (к началу эксплуатации дороги построено 164 паровоза и 2810 вагонов).
Первым открыто движение на участках С.-Петербург – Колпино (1847), Колпино – Чудово (1849), Вышний Волочёк – Тверь (1850). Прямое сообщение между С.-Петербургом и Москвой начато 2(14).8.1851, дорога официально открыта 1(13).11.1851. Первоначально движение было левосторонним. В 1852 вдоль дороги проложена первая в стране магистральная линия электромагнитного телеграфа (наземная, в 1854 заменена возд. линией на столбах). В 1868–94 Николаевская ж. д. находилась в аренде частного Главного об-ва рос. железных дорог, в остальное время – в казённом управлении.
Дорога непрерывно модернизировалась: дерев. мосты заменены металлическими (1868–93), построены круглые паровозные депо с поворотными столами, первая в России сортировочная станция (1879, в С.-Петербурге). Ср. скорость движения поездов увеличивалась: первоначально пассажирские поезда проходили весь путь за 22 часа, в кон. 19 в. курьерские – за 12,5 часа. Возрастала также пропускная способность и интенсивность движения: 2 пары пассажирских и 4 пары товарных поездов в сут в 1852, 10 и 13 соответственно в 1869, 11 и 30 в 1892.
В состав Николаевской ж. д. постепенно включены протяжённые линии Лихославль – Вязьма (1894), Бологое – Полоцк (1907, двухпутная), а также Моск. окружная ж. д. (1908) и ряд мелких участков. Общая протяжённость Николаевской ж. д. в 1913 составила 1621,4 км, в т. ч. двойная и более колея – 889,7 км; на дороге имелось 199 станций, подвижной состав насчитывал 667 паровозов, 1379 пассажирских и 19076 товарных вагонов. В 1852–95 дорога перевезла 9,98 млн. пассажиров и 11,28 млн. т грузов. В 1913 перевезено 12,9 млн. пассажиров.
Дорога переименована 27.2.1923 в О. ж.д. (в честь Окт. революции 1917). В её состав были включены: Сев.-Зап. железные дороги (1929), участки ж.-д. линий на территории, вошедшей в состав СССР после сов.-финл. войны 1939–1940 (1940), Кировская (быв. Мурманская) ж. д. (1959), а также Медведев- ское (1955), Ржевское и Великолукское (1961) отделения Калининской железной дороги. О. ж.д. стала охватывать всю сев.-зап. часть РСФСР (кроме Калининградской обл.). В 1933 начата электрификация дороги (линия Ленинград – Москва переведена на электрич. тягу в 1962). Зап. участки О. ж.д. в 1940–53 выделялись в отд. Ленинградскую ж. д. В авг. 1941, в Вел. Отеч. войну, линия Ленинград – Москва была перерезана герм. войсками, сообщение возобновлено в 1944 (23 февр. – грузовое, 20 марта – пассажирское), восстановление дороги завершено к 1950.
С 2003 О. ж.д. является филиалом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Управление дороги, как и изначально, находится в С.-Петербурге. В 2012 перевезено 259,8 млн. т грузов, 22,8 млн. пассажиров в междугородном и 126,7 млн. чел. в пригородном сообщении (60% грузоперевозок и 40% пассажирских перевозок на Северо-Западе России). Дорога играет важную роль в экспортно-импортных операциях. Эксплуатац. длина линий О. ж.д. составляет 10371,4 км (из них св. 900 км за Сев. полярным кругом), численность персонала – 79 тыс. чел. (2012). Продолжается электрификация О. ж.д., на электрич. тягу переведены участки Сумский Посад – Маленьга (2003), Идель – Свирь (2005), линия С.-Петербург – Мурманск (2005).
На О. ж.д. пущен первый в СССР комфортабельный пассажирский поезд «Красная стрела» (1931), впервые в стране введено скоростное пассажирское сообщение: дневной экспресс «Аврора» (1963, снят с эксплуатации в 2010), моторвагонный электропоезд ЭР-200 (1984, снят с эксплуатации в 2009), поезда «Невский экспресс» (с 2001), «Сапсан» (с 2009, время в пути 3 ч 45 мин), «Ласточка» (с 2013). Начато скоростное сообщение между С.-Петербургом и Хельсинки («Allegro», 2010). Действуют Центр. музей О. ж.д. в С.-Петербурге (открыт в 1979, филиалы в Москве и др. городах), Музей истории локомотивного депо ст. Москва (1970).
Автор статьи: О. В. Теребов.