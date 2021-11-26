ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ
ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Российской империи категория крестьян, получивших личную свободу без земли в результате заключения договора с помещиком.
Такая возможность была предусмотрена указом императора Николая I от 2(14) апреля 1842 года (принят на основе проекта гр. П.Д. Киселёва, значительно доработанного в ходе обсуждения в Секретном комитете 1839-1842 годов и Государственном совете). Обязанные крестьяне получали от помещиков земельный надел в пользование, за это платили оброк или несли барщину. Находились под надзором помещиков, сохранивших право суда по маловажным преступлениям обязанных крестьян и разбора споров между ними. К концу 1850-х годов обязанные крестьяне - около 27 тысяч душ мужского пола.
Отличались от так называемых вольных хлебопашцев, выкупавших землю у помещиков в собственность (смотри Указ о вольных хлебопашцах 1803 года).
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. СПб., 1843. Т. 17. Отд. 1. № 15462.